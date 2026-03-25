Воскресенский - Основы психиатрии

Category ESXATOS BOOKS, Ethics, Psychology Psychotherapy

Борис Аркадьевич Воскресенский - Основы психиатрии : Учебник для студентов гуманитарных направлений и специальностей высших учебных заведений. Часть 1: Понятие психического расстройства. Расстройства ощущений и восприятий. Расстройства мышления

2-е изд., испр. и доп.

М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2021. — 224 с.

ISBN 978-5-89100-236-4

Борис Аркадьевич Воскресенский - Основы психиатрии : Учебник для студентов гуманитарных направлений и специальностей высших учебных заведений. Часть 1: Понятие психического расстройства. Расстройства ощущений и восприятий. Расстройства мышления - Содержание

От автора

Введение

Раздел 1. Человек, психика, психическое расстройство

  • 1. Определение психики. От панпсихизма к трихотомии

  • 2. Лексика и семантика как обоснование клиницизма. Языковая модель человека

  • 3. Понятие психического расстройства. Расстройства продуктивные и негативные, психотические и непсихотические

  • 4. Взаимоотношения дух-душа-тело в норме и патологии

  • Контрольные вопросы

Раздел 2. Психиатрия — психология — вера

  • 1. Отрасли психологии. Клиническая (медицинская) психология

  • 2. Психотерапия. Клинический и неклинический подход

  • 3. Священник — психиатр — психолог

  • 4. Проблема религиозности врача-психиатра

  • Контрольные вопросы

Раздел 3. Причины психических расстройств. Принципы классификации

  • 1. «Расстройство» и «болезнь»

  • 2. Основные группы психических расстройств

  • 3. Антагонизм гуманистического и клинического подходов

  • 4. Практически значимые аспекты классификации психических расстройств

  • Контрольные вопросы

Раздел 4. Общая психопатология

  • 1. Понятия симптома и синдрома

  • 2. Психология ощущений и восприятий

  • 3. Расстройства ощущений

    • 3.1. Количественные

    • 3.2. Качественные (сенестопатии)

  • Контрольные вопросы

  • 4. Расстройства восприятий

    • 4.1. «Искажения» (психосенсорные расстройства)

    • 4.2. «Ошибки» (иллюзии)

    • 4.3. «Обманы» (галлюцинации)

    • 4.4. Иллюзорно-галлюцинаторные расстройства религиозного содержания

    • 4.5. Отношение больных к галлюцинаторным переживаниям

  • 5. Псевдогаллюцинации

    • 5.1. Понятие. Клинические проявления

    • 5.2. Общение с больными с галлюцинаторными расстройствами

  • 6. Взаимосвязь клинических форм расстройств ощущений и восприятий

  • 7. Диагностические задачи

  • 8. Расстройства мышления

    • 8.1. Психология мышления. Основные группы расстройств

    • 8.2. Формальные расстройства мышления

    • 8.3. Расстройства мышления по содержанию

  • 9. Ипохондрия и дисморфофобия-дисморфомания

    • 9.1. Ипохондрия

    • 9.2. Дисморфофобия-дисморфомания

  • Заключение

Рекомендуемая литература

Список таблиц и схем

Предметный указатель

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 hour ago
Благодарю.

