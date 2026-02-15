Воспоминания соловецких узников 1925-1928 – Том 2
Второй том серии охватывает период относительного «соловецкого либерализма», который постепенно сменялся ужесточением режима и превращением СЛОНа в дисциплинарно-трудовой лагерь. В этот период на островах еще сохранялись остатки монастырского уклада, а среди заключенных преобладала интеллектуальная и духовная элита — ученые, аристократия и высшее духовенство. Авторы воспоминаний описывают уникальную атмосферу того времени: работу Соловецкого общества краеведения, издание журнала «Соловецкие острова» и научную деятельность в биологической и исторической секциях, которые существовали параллельно с лагерным произволом.
Книга фокусируется на внутренней жизни узников, их попытках осмыслить происходящее и сохранить культуру в условиях изоляции. Свидетельства описывают быт в кремле и отдаленных скитах, первые массовые эпидемии тифа и постепенное исчезновение иллюзий о возможности диалога с администрацией. Второй том ценен тем, что фиксирует момент перехода от «экспериментального» лагеря к системе массового уничтожения, сохраняя для истории образы людей, которые даже в неволе продолжали писать научные труды, вести дневники и совершать тайные богослужения среди северных лесов.
Воспоминания соловецких узников 1925-1928 – Том 2
Издательство Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь, 2014. — 640 с.
ISBN 978-5-91942-027-9
Воспоминания соловецких узников 1925-1928 – Том 2 – Содержание
Предисловие
От редакции
О.В. Бочкарева. Соловецкие лагеря особого назначения в 1925—1928 гг.
Е.Г. Сойни. Иван Савин под «чужим небосводом»
Иван Савин. Очерки о Соловках
Ианнуарий (Недачин), архимандрит. Протопресвитер Михаил Польский — исповедник и свидетель мученического и исповеднического подвига православного духовенства на соловках
Михаил Польский, протопресвитер. Публикации о Соловках
М.Е. Бабичева. «Индийский гость» по воле рока
С. Курейши. Пять лет в Советских тюрьмах и лагерях
М.В. Осипенко. Пасхальные богослужения в Соловецком лагере
A.B. Ганин. «Соловки» Ивана Матвеевича Зайцева
И.М. Зайцев. Соловки (Коммунистическая каторга, или Место пыток и смерти)
Вячеслав Умнягин, иерей. Священномученик Иларион (Троицкий) глазами соузников
И.П. Воронин. Борис Солоневич, младший брат Ивана
Б.Л. Солоневич. Молодежь и ГПУ (Жизнь и борьба советской молодежи)
Тайна Соловков
Топографический указатель
Именной указатель
Глоссарий и список аббревиатур
Библиографический список
