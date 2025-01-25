Вострышев Михаил - Божий избранник - Крестный путь Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России

Первыми принесли христианство на Аляску и Алеутские острова в 1793 году иноки Валаамской обители. После них святое дело продолжили преемники-пастыри, и более других Епископ Иннокентий, с 1823 года в иерейском сане совершавший миссионерский подвиг на Алеутских островах. В 1870 году по почину Владыки Иннокентия, ставшего Митрополитом Московским и Коломенским, была учреждена Алеутско-Аляскинская епархия с кафедрой в Сан-Франциско. Окрепла же православная миссия в Америке лишь при предшественнике Преосвященного Тихона — Владыке Николае, «иже бысть муж силен и словом и делом».

Новая епархия представляла собой суровый дикий край, еще недавно бывший частью Российской империи. На много верст друг от друга стояли в этой ледяной пустыне глухие селения, добраться до которых уже было равнозначно подвигу. Но в Кадьяке, Кенае, Уналашке алеуты, креолы, кенарцы, даже не зная русского языка, прекрасно пели воскресные стихиры, песнопения Божественной литургии, содержали в чистоте свои бедные храмы и неизменно спрашивали приезжих, хоть уже три десятилетия числились гражданами США: «Как поживает наша Москва? Не холодно там сейчас?»

Преосвященный Тихон прибыл в Америку в тяжелый момент, когда Священный Синод прекратил выдачу субсидий Алеутско-Аляскинской епархии. Пришлось переходить на собственные средства содержания, что было нелегко по малочисленности и разбросанности по материку православных прихожан. Кажется, наскрести бы денег на содержание принтов — и то хорошо. Но Владыке Тихону удалось еще многое и многое. За восемь лет его управления в епархии учреждены два викарства — Аляскинское и Бруклинское, организованы Братство нью-йоркской церкви и Кресто-воз- движенский союз взаимопомощи сестер, объединившие русских и вдохновившие их на святой труд укрепления Православной Церкви в Америке, открыта духовная семинария в Мин- непаолисе, основан Свято-Тихоновский монастырь в Пенсильвании, открыты духовная семинария в Кливленде и женский приют на Кодьяке, выстроен новый кафедральный Свято-Николаевский собор в Нью-Йорке, куда и была перенесена архиерейская кафедра из Сан-Франциско, число приходов возросло с пятнадцати до семидести пяти, в Чикаго, Бруклине, в больших и малых городах и селениях США и Канады открывались все новые православные храмы, звучала все чаще русская речь.

Вострышев Михаил - Божий избранник - Крестный путь Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России

М: Современник, 1991, 191с.

ISBN 5-270-01448-3

Вострышев Михаил - Божий избранник - Крестный путь Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России - Содержание

Божий избранник

Приложение. Допрос Патриарха Тихона