Возможна ли нравственность, независимая от религии?
В предлагаемом сборнике собраны избранные работы из числа тех, которые были присланы на открытый конкурс философских сочинений по теме «Возможна ли нравственность, независимая от религии?», объявленный Институтом философии РАН и Международным фондом «Знание». Конкурс был приурочен к 100-летию со дня кончины Л. Н. Толстого, чей трактат «Религия и нравственность» (1893) послужил отправной точкой для дискуссии.
Вопрос о независимости морали от религиозных оснований сохраняет свою теоретическую и практическую актуальность, приобретая особую остроту в свете постсоветского опыта взаимоотношений государства и церкви, а также введения в школах основ религиозных культур и светской этики. Решающим критерием при отборе работ было научное качество решений: логическая убедительность, психологическая глубина и теоретическая основательность, сочетающиеся с публицистической заостренностью.
Возможна ли нравственность, независимая от религии?
Сборник сочинений / Отв. ред. А. А. Гусейнов. — М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2012. — 408 с.
ISBN 978-5-88373-279-8
Возможна ли нравственность, независимая от религии? — Содержание
- ПРЕДИСЛОВИЕ. А.А. Гусейнов. О конкурсе философских сочинений
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Раздел I
- В.А. Бачинин. Секулярный и теономный типы нравственности
- В.А. Беляев. Парадоксальная судьба ценностей
- Б.С. Дынин. Приключения нравственности. К столетию со дня смерти Л.Н. Толстого
- А.А. Коковкина. Недостижимо сегодня ближайшее для человека
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Раздел II
- В.В. Белоусов. Быть добрым выгоднее
- Н.В. Витвицкая. Есть только один мир
- И.В. Вишев. Альтернативны ли религиозная и светская нравственность?
- С.В. Мельник. Когда устранили великое Дао
- Е.О. Настоящее. Нам нет преград
- А.И. Троцак. Мораль и свобода
- В.В. Учайкин. Нравственность и религия: параллели и меридианы
- А.В. Черняев. Путь к духовной свободе
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Раздел III
- Т.В. Бирюлина. Религиозность и нравственность: обзор некоторых проблем
- С.М. Кускова. Соотношение морали и религии в человеческом сознании
- В.П. Лега. Христианство и нравственность
- А.В. Тихонов. От трактата Толстого — к двойственному пониманию «религиозного чувства»
- А.Б. Шулындина. Этика абсолютных и относительных ценностей: два пути человечества
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Раздел IV
- Л.Э. Крыштоп. Нравственность с верой, но без религии
- О.В. Саввина. Вера в нравственность и есть религия
- В.А. Сорокин. Десять заповедей
- И.В. Фотиева. «Еще раз об оправдании добра»
- А.А. Хохлов. На свете есть много вещей
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Раздел V
- К.А. Родин. Субъект не принадлежит миру, он есть его граница
- ПРИЛОЖЕНИЕ. Д.Э. Летняков. Аналитический обзор конкурса
- СПИСОК АВТОРОВ
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