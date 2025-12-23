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Возможна ли нравственность, независимая от религии?

Возможна ли нравственность, независимая от религии?
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Ethics

В предлагаемом сборнике собраны избранные работы из числа тех, которые были присланы на открытый конкурс философских сочинений по теме «Возможна ли нравственность, независимая от религии?», объявленный Институтом философии РАН и Международным фондом «Знание». Конкурс был приурочен к 100-летию со дня кончины Л. Н. Толстого, чей трактат «Религия и нравственность» (1893) послужил отправной точкой для дискуссии.

Вопрос о независимости морали от религиозных оснований сохраняет свою теоретическую и практическую актуальность, приобретая особую остроту в свете постсоветского опыта взаимоотношений государства и церкви, а также введения в школах основ религиозных культур и светской этики. Решающим критерием при отборе работ было научное качество решений: логическая убедительность, психологическая глубина и теоретическая основательность, сочетающиеся с публицистической заостренностью.

Возможна ли нравственность, независимая от религии?

Сборник сочинений / Отв. ред. А. А. Гусейнов. — М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2012. — 408 с.
ISBN 978-5-88373-279-8

Возможна ли нравственность, независимая от религии? — Содержание

  • ПРЕДИСЛОВИЕ. А.А. Гусейнов. О конкурсе философских сочинений
  • Раздел I
    • В.А. Бачинин. Секулярный и теономный типы нравственности
    • В.А. Беляев. Парадоксальная судьба ценностей
    • Б.С. Дынин. Приключения нравственности. К столетию со дня смерти Л.Н. Толстого
    • А.А. Коковкина. Недостижимо сегодня ближайшее для человека
  • Раздел II
    • В.В. Белоусов. Быть добрым выгоднее
    • Н.В. Витвицкая. Есть только один мир
    • И.В. Вишев. Альтернативны ли религиозная и светская нравственность?
    • С.В. Мельник. Когда устранили великое Дао
    • Е.О. Настоящее. Нам нет преград
    • А.И. Троцак. Мораль и свобода
    • В.В. Учайкин. Нравственность и религия: параллели и меридианы
    • А.В. Черняев. Путь к духовной свободе
  • Раздел III
    • Т.В. Бирюлина. Религиозность и нравственность: обзор некоторых проблем
    • С.М. Кускова. Соотношение морали и религии в человеческом сознании
    • В.П. Лега. Христианство и нравственность
    • А.В. Тихонов. От трактата Толстого — к двойственному пониманию «религиозного чувства»
    • А.Б. Шулындина. Этика абсолютных и относительных ценностей: два пути человечества
  • Раздел IV
    • Л.Э. Крыштоп. Нравственность с верой, но без религии
    • О.В. Саввина. Вера в нравственность и есть религия
    • В.А. Сорокин. Десять заповедей
    • И.В. Фотиева. «Еще раз об оправдании добра»
    • А.А. Хохлов. На свете есть много вещей
  • Раздел V
    • К.А. Родин. Субъект не принадлежит миру, он есть его граница
  • ПРИЛОЖЕНИЕ. Д.Э. Летняков. Аналитический обзор конкурса
  • СПИСОК АВТОРОВ
Views 356
Rating 5.0 / 5
Added 23.12.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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