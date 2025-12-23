В предлагаемом сборнике собраны избранные работы из числа тех, которые были присланы на открытый конкурс философских сочинений по теме «Возможна ли нравственность, независимая от религии?», объявленный Институтом философии РАН и Международным фондом «Знание». Конкурс был приурочен к 100-летию со дня кончины Л. Н. Толстого, чей трактат «Религия и нравственность» (1893) послужил отправной точкой для дискуссии.

Вопрос о независимости морали от религиозных оснований сохраняет свою теоретическую и практическую актуальность, приобретая особую остроту в свете постсоветского опыта взаимоотношений государства и церкви, а также введения в школах основ религиозных культур и светской этики. Решающим критерием при отборе работ было научное качество решений: логическая убедительность, психологическая глубина и теоретическая основательность, сочетающиеся с публицистической заостренностью.

Возможна ли нравственность, независимая от религии?

Сборник сочинений / Отв. ред. А. А. Гусейнов. — М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2012. — 408 с.

ISBN 978-5-88373-279-8

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