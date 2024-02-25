Вознюк - Господи, помоги мне начать жизнь сначала!

Вся жизнь человека состоит из множества деталей и мелочей, которые в совокупности и составляют его жизненную картину. Иногда кажется, что отношение к самым мелким деталям наших эмоций или решений не имеет особого значения. Но, спустя какое-то время, когда человек оглядывается на пройденный им этап жизненного пути, он часто с сожалением обнаруживает, что именно эти мелкие детали стали причиной его несостоявшегося ожидания, потери времени и своего шанса. Возможно, к этому привело не совсем точное решение, недостаточно объективная информация или знания о том или ином деле. Но именно то, что в нужное время человек не придал должного значения мелким деталям и посчитал их не очень важными, в итоге помешало ему достигнуть успеха.

Это правило распространяется на все области нашей жизни — от способности быть внимательным дома к настроению жены до мелких деталей нашей ответственности на работе, от мелочей во взаимоотношениях с друзьями до мелочей, с которыми к нам обращается Бог через Свое Слово...

Поэтому давайте вместе будем просить Святого Духа, чтобы Он помог нам всегда обращать внимание на все мелкие детали нашей повседневной жизни, так как из них, собственно, и состоит наша жизнь. Давайте будем учиться управлять своими словами, эмоциями и делами, чтобы впоследствии нам не было больно за недополученное жизненное счастье.

Есть две составляющие успеха — Бог, Который для нас уже сделал все и обеспечил нас всем необходимым для жизни, и наше отношение к этому...

Если мы ответственно относимся к Слову Бога и стараемся соблюдать все, что Он говорит нам, то Он облекает нас Своей силой и способностью войти в Его благословение и жить в нем, преодолевая все преграды, стоящие на нашем пути.

Если человек легкомысленно относится к обетованиям Бога, то, не замечая важности Слова для своей жизни, он не в состоянии своими силами преодолеть преграды и поэтому не может достигнуть успеха и благословения.

Я молюсь о том, чтобы во время чтения этой книги Господь открывал вам самые мелкие детали, которые вам нужно исправить в своей жизни или даже полностью «перезагрузить»...

Все наши решения принимаются на основании тех знаний, которые мы имеем, и веры (или неверия) в их последствия. Так уж устроено наше познание жизни: информация, полученная нами о чем-то, без всякого сопротивления записывается на «чистый лист» нашего сознания, и чем авторитетнее источник информации, тем глубже эта информация вписывается в файл нашего знания. Так происходит абсолютно со всеми моментами нашей жизни. Ученые утверждают, что больше половины всех знаний, которыми человек будет руководствоваться в дальнейшей жизни, он получает в возрасте 7-8 лет. Таким образом формируется наше знание о том, что правильно, а что нет, как нужно говорить или поступать в том или ином случае, что ценно, а что вовсе не имеет значения...

Виталий Вознюк - Господи, помоги мне начать жизнь сначала!

К.: Кириченко, 2013.-224 с.

ISBN 978-966-426-228-3

Виталий Вознюк - Господи, помоги мне начать жизнь сначала! – Содержание

Предисловие

1. Обновление нашего спасения

2. Обновление сыновства

3. Обновление партнерства в Духе Святом

4. Обновление завета с Богом

5. Обновление завета с Церковью

6. Обновление понимания значения Рождества

7. Обновление хвалы и поклонения

8. Обновление молитвенной жизни

9. Обновление здоровья тела

10. Обновление здоровья души

11. Обновление зрелости духа

12. Обновление успеха в делах

13. Обновление материального богатства

14. Обновление служения

15. Обновление семейных отношений

16. Обновление решений, ведущих к победе

17. Обновление отношения к Слову Бога

18. Обновление жизни в святости

19. Обновление посвящения

20. Обновление послушания

21.0 живом Евангелии

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