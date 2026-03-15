Книга «Аналитические и континентальные философы: встречи и столкновения» (2026) Андреаса Врахимиса — это масштабное историко-философское расследование того, как возник и закреплялся великий раскол западной мысли XX века. Автор бросает вызов мифу о «непреодолимой пропасти», доказывая, что разделение на два лагеря часто базировалось не на фундаментальной невозможности диалога, а на случайных недоразумениях, политических контекстах и сознательном «нежелании читать» друг друга.
Врахимис детально реконструирует ключевые точки соприкосновения — от переписки Фреге и Гуссерля до знаменитых дебатов в Давосе и Ройомоне. Книга показывает, что за фасадом взаимного игнорирования скрывались общие корни и попытки (пусть порой и неудачные) осмыслить одни и те же кризисы европейской цивилизации.
Андреас Врахимис - Аналитические и континентальные философы: встречи и столкновения
М.: Канон+, 2026. — 288 с. Пер. с англ. В. В. Целищева и О. И. Целищевой.
ISBN 978-5-88373-885-1
Андреас Врахимис - Аналитические и континентальные философы - Содержание
Истоки раскола: Спор о психологизме между Фреге и Гуссерлем. Как «прародители» обеих традиций пытались спасти философию от субъективизма.
Давосский диспут: Знаменитая встреча Хайдеггера и Кассирера, ознаменовавшая конец неокантианства и начало экзистенциального поворота.
Карнап vs Хайдеггер: Анализ логического позитивизма против метафизики «Ничто». Попытка Карнапа преодолеть метафизику через логический анализ языка.
Битва при Ройомоне: Встреча британских аналитиков (Г. Райл) с французскими феноменологами (М. Мерло-Понти) и их взаимное непонимание.
Деррида и Сёрл: Конфронтация деконструкции и теории речевых актов, ставшая парадигмой разрыва в конце XX века.
