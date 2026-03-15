Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Врахимис - Аналитические и континентальные философы

Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, History

Книга «Аналитические и континентальные философы: встречи и столкновения» (2026) Андреаса Врахимиса — это масштабное историко-философское расследование того, как возник и закреплялся великий раскол западной мысли XX века. Автор бросает вызов мифу о «непреодолимой пропасти», доказывая, что разделение на два лагеря часто базировалось не на фундаментальной невозможности диалога, а на случайных недоразумениях, политических контекстах и сознательном «нежелании читать» друг друга.

Врахимис детально реконструирует ключевые точки соприкосновения — от переписки Фреге и Гуссерля до знаменитых дебатов в Давосе и Ройомоне. Книга показывает, что за фасадом взаимного игнорирования скрывались общие корни и попытки (пусть порой и неудачные) осмыслить одни и те же кризисы европейской цивилизации.

Андреас Врахимис - Аналитические и континентальные философы: встречи и столкновения

М.: Канон+, 2026. — 288 с. Пер. с англ. В. В. Целищева и О. И. Целищевой.
ISBN 978-5-88373-885-1

Андреас Врахимис - Аналитические и континентальные философы - Содержание

  • Истоки раскола: Спор о психологизме между Фреге и Гуссерлем. Как «прародители» обеих традиций пытались спасти философию от субъективизма.

  • Давосский диспут: Знаменитая встреча Хайдеггера и Кассирера, ознаменовавшая конец неокантианства и начало экзистенциального поворота.

  • Карнап vs Хайдеггер: Анализ логического позитивизма против метафизики «Ничто». Попытка Карнапа преодолеть метафизику через логический анализ языка.

  • Битва при Ройомоне: Встреча британских аналитиков (Г. Райл) с французскими феноменологами (М. Мерло-Понти) и их взаимное непонимание.

  • Деррида и Сёрл: Конфронтация деконструкции и теории речевых актов, ставшая парадигмой разрыва в конце XX века.

Views 58
Rating 5.0 / 5
Added 15.03.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books