Времена - Альманах духовной лирики

Брат Петя был особым благословением в семье наших родителей. Как папа и мама рассказывали, после трудного рождения первенца, - а им был я, Юрий, - Таисе Александровне врачи никак не советовали больше рожать, угрожая даже смертельным исходом и матери, и ребенку. Но папа Пётр и мама Тася имели твёрдое упование на Господа (Пс.117:8) и, в отличие от иудейского царя Асы (2 Пар. 16:12), они взыскали Господа, а не врачей, доверяя Божию Слову, что Господь говорил о наследии от Него (Пс.126:3-5; 127:1-6). И Господь особенно благословил их: родился сын, которого они назвали Петром, в честь апостола Петра. А после рождения Пети, произошедшего благополучно и для матери, и для ребенка, мама выносила и родила еще семерых детей, из которых по сей день живут и служат Господу шестеро, а трое уже в небесах. Петя рос очень живым и шустрым: в семье среди нас он был лидером. Мы ходили в церковь ЕХБ, в Херсоне, он там среди молодежи выделялся особыми способностями. Некоторое время он носил очки, и его, в шутку, называли «профессором». Если я начал участвовать в жизни молодёжи с 14-15 лет, то Петя с 11-12 лет. И в 14 лет, в день своего рождения, 6 декабря 1970 года, он покаялся, отдал своё сердце Христу.

Надо сказать, что враг душ человеческих пытался не раз погубить его, но Господь всегда был верным Хранителем. Помню, как- то мы пошли на речку Кошевую (приток Днепра). Там купалось много людей, так как там больше всего было песка, возле Силикатного завода. Недалеко от берега стоял катер, с работающим двигателем. И вдруг я увидел, что брат Петя оказался близко от того катера, и какой-то парень подплыл и доставил Петю на берег. (Как Петя позже вспоминал, ему тогда было лет 10). Другой случай произошёл в селе Красное Херсонской области, недалеко от Скадовска. Там, совсем недалеко от Черного моря, жили верующие люди, которые приглашали нас к себе на лето, чтобы мы отдохнули у них, укрепили здоровье. Петя был очень любопытный и всегда находил себе какое-то приключение.

Однажды они оказались с братом Павликом одни в летней кухне, и в руках у него был кусок алюминиевого провода. Ему очень захотелось узнать, есть ли в розетке напряжение и что будет, если в нее засунуть кусок алюминиевого Провода. Розетка оказалась под напряжением 220 вольт, и его так ударило электрическим током, что с силой отбросило на несколько метров от стены, в которую была вмонтирована эта розетка Хорошо, что обошлось только шоком. Таких случаев с ним происходило немало, и только Бог хранил от смерти. У Пети было множество увлечений. В 1968 году, насколько помню, он попросил папу купить кролей. Они стали разводиться, и нам пришлось в том году много потрудиться: возили траву на двух велосипедах. Одно время мы собирали с ним фантики от конфет и почтовые марки; Ему прислали из Африки хорошие дорогие марки, и он потом подарил их Виталию Семенченко. Также он ходил во Дворец пионеров, сначала в изостудию, пытался учиться рисовать, потом в фотокружок, а после записался в духовой оркестр, где учился играть на кларнете. С кларнета и началось его становление как профессионального музыканта.

Времена - Альманах духовной лирики

Сакраменто, Калифорния, 2020

Редактор-составитель Светлана Тимофеева

Издан при поддержке альманаха «Литературная Америка»

Благотворительный проект The Russian Library & Cultural Center

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