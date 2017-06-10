В основу данного учебного руководства положены Новая международная версия Библии1 и программа подготовки миссионеров, названная «Всемирное действие» (Global Action), разработанная в 1997 г. международной организацией Operation Mobilisation, в России называемой «Обетование Миру».

Данная программа ставит перед собой цель объединить реальный опыт христианской работы с практической подготовкой служителей и полноценным изучением Библии. Настоящая книга излагает учебную часть данной программы. В ней содержатся материалы, которые многие годы проходили проверку на практике в различных странах мира.

Это объясняет некоторые особенности данной книги: ее ориентация на нужды христианских миссий в современном мире, акцент на евангелизационную деятельность, а также учет межнациональных различий. Мы считаем данные аспекты немаловажными для всех тех, кто живет и работает в рамках многонационального общества.

«Всемирное действие». Руководство по возрастанию в вере для христиан всего мира

Предисловие Криса Райта. Пер. с англ. по заказу ОМ, 2002.

Перевод с английского «Global Action»

A Personal Discipleship Manual For The World Christian Foreword by Chris Wright

«Всемирное действие». Руководство по возрастанию в вере для христиан всего мира - Содержание

Предисловие

Предисловие редактора

Обзор содержания

Признательность

Введениe. Образователбная программа «Всемирное действие»

Раздел I Библия

Глава первая Обзор Библии

Глава вторая Введение в герменевтику

Раздел II Бoг и его народ

Глава третья Познавая Бога

Глава четвертая Учимся понимать себя

Глава пятая Ученичество и жизнь

Раздел III Христианская миссия

Глава шестая Всемирная миссия

Глава седьмая Евангелизм

Глава восьмая Обмен информацией

Послесловие. Жить как Божий народ

Приложение

«Всемирное действие». Руководство по возрастанию в вере для христиан всего мира - Предисловие

Апостол Павел утверждал, что жертвенное практическое служение должно сопровождаться обновлением нашего ума (Рим. 2:1–2). Миссионерская организация «Обетование миру» (ОМ) всегда способствовала и тому, и другому, призывая людей всецело отдать себя в жертву живую на выполнение Божьего поручения и в то же время предоставляя им возможность пройти обучение. За время нашего длительного сотрудничества с миссией ОМ мы часто наблюдали у тех, кто приходил к нам в Международный христианский колледж для дальнейшего обучения из ОМ, здоровое соотношение между рвением к миссионерскому служению и энтузиазмом к изучению Писания. Предлагаемая учебная программа, мы надеемся, будет способствовать укреплению этого счастливого сочетания.

На меня произвели особое впечатление некоторые ее отличительные черты. Эта программа очень скромна в своих притязаниях и свободна в подходе. В отличие от других долгосрочных обучающих программ, она признает, что «вы не узнаете из нее всего, что вам нужно знать» и что «мы не сможем дать ответы на все ваши вопросы». Однако она закладывает солидное основание и постоянно побуждает студентов подходить ко всему осмысленно, отстаивать свое мнение, внимательно относиться

к тому, как христианская вера проявляется в разных культурах, стремиться к открытости и зрелости.

Эта программа полностью соответствует духу Библии, давая студентам не только хорошее представление о содержании Библии, но и ценные советы относительно ее интерпретации, в то же время указывая ряд дополнительных источников. Уже за одно это мы должны быть благодарны ее авторам.

Она разумно сбалансирована. Строго придерживаясь библейских основ христианской веры, она признает наличие среди христиан разногласий по многим вопросам и стремится помочь студентам понять и оценить различные точки зрения. В крупных международных организациях, подобных ОМ, объединяющих представителей разных деноминаций и культур, такая позиция весьма существенна для гармоничной совместной работы; кроме того, это вносит огромный вклад в достижение обучающимися теологической зрелости.

Она имеет ярко выраженную миссиологическую направленность, проявляющуюся не только в стремлении побудить людей к благовестию, но и в желании дать им библейское (как из Ветхого Завета, так и из Нового) основание миссионерской деятельности, понимание всего размаха глобальной миссии, представление о важнейших теологических дебатах по этому вопросу и о многочисленных проблемах, возникающих в условиях иной культурной среды. Все это, конечно же, обсуждается кратко, и тем не менее многим помогает открыть глаза на действительное положение вещей.

Она реалистична. На протяжении всей программы ощущается присутствие здравого смысла, который не только ни в коей мере не подрывает духовного рвения, но, напротив, укрепляет его. Она не боится разоблачить некоторые старые мифы, проистекающие из искаженного представления о теологии и духовности («Не говорите всем, что вы «в искушении», если вам просто не хватает времени на сон»). И в заключение нам дают несколько замечательных советов относительно «жизни после ОМ» (говорят, есть и такая жизнь).

Если бы передо мной стоял серьезный вопрос — рекомендую ли я эту программу всем приходящим в наш колледж? — ответ был бы следующим: я хотел бы, чтобы каждый, желающий получить миссионерскую подготовку, имел возможность проработать эту книгу. Всякий, призванный Богом на долгосрочное миссионерское служение, найдет в этой программе основание, на котором он сможет строить дальнейшее обучение и подготовку не только для работы в ОМ, но и для любого служения делу Христа и Царства Божьего.

Крис Райт, директор Международного христианского колледжа