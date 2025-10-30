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Всенощное бдение

Всенощное бдение Великая Вечерня, Лития, Утреня, Час первый
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Educational, Liturgical Books
Всенощным бдением или Всенощною, называется богослужение, совершаемое вечером накануне особо чтимых праздничных дней. Всенощное бдение объединяет великую вечерню, с литией и благословением хлебов, утреню и первый час, причем чин вечерни, как и утрени, совершается более торжественно, чем в другие дни. Ко Всенощной положен благовест, по окончании благовеста — трезвон. Это богослужение называется всенощным потому, что в древности оно начиналось поздно вечером и продолжалось всю ночь до рассвета. Потом, снисходя к немощам верующих, стали начинать это богослужение несколько раньше и делать сокращения. Прежнее же название его сохранилось.
Вечерня в православном богослужении есть отображение времен ветхозаветных. В символических знаках и образах в ней присутствуют: сотворение мира, жизнь прародителей в раю, грехопадение, раскаяние Адама и Евы и молитва о спасении, обетование Спасителя и, наконец, исполнение этого обетования.
Утреня обращает нас ко временам Нового Завета, указывая уже первым своим возгласом на Рождество Христово. Самая торжественная часть утрени — полнел ей — прославляет милость Божию, явленную нам в пришествии в мир Сына Божия и совершении нашего спасения от власти диавола и смерти.

Всенощное бдение - Великая Вечерня, Лития, Утреня, Час первый

Для приходских храмов и духовных школ
Издание третье, дополненное, с приложениями, 2009
Учебное издание

Всенощное бдение - Великая Вечерня, Лития, Утреня, Час первый - Содержание

  • Великая Вечерня
  • Лития
  • Утреня
  • Час первый
Приложения
Звон на Всенощном бдении
Views 385
Rating 4.5 / 5
Added 30.10.2025
Author brat Andron
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