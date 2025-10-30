Всенощным бдением или Всенощною, называется богослужение, совершаемое вечером накануне особо чтимых праздничных дней. Всенощное бдение объединяет великую вечерню, с литией и благословением хлебов, утреню и первый час, причем чин вечерни, как и утрени, совершается более торжественно, чем в другие дни. Ко Всенощной положен благовест, по окончании благовеста — трезвон. Это богослужение называется всенощным потому, что в древности оно начиналось поздно вечером и продолжалось всю ночь до рассвета. Потом, снисходя к немощам верующих, стали начинать это богослужение несколько раньше и делать сокращения. Прежнее же название его сохранилось.

Вечерня в православном богослужении есть отображение времен ветхозаветных. В символических знаках и образах в ней присутствуют: сотворение мира, жизнь прародителей в раю, грехопадение, раскаяние Адама и Евы и молитва о спасении, обетование Спасителя и, наконец, исполнение этого обетования.

Утреня обращает нас ко временам Нового Завета, указывая уже первым своим возгласом на Рождество Христово. Самая торжественная часть утрени — полнел ей — прославляет милость Божию, явленную нам в пришествии в мир Сына Божия и совершении нашего спасения от власти диавола и смерти.

Всенощное бдение - Великая Вечерня, Лития, Утреня, Час первый

Для приходских храмов и духовных школ

Издание третье, дополненное, с приложениями, 2009

Учебное издание

Всенощное бдение - Великая Вечерня, Лития, Утреня, Час первый - Содержание

Великая Вечерня

Лития

Утреня

Час первый

Приложения

Звон на Всенощном бдении