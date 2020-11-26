Всенощное бдение соединяет в себе несколько служб — вечерню, утреню и первый час. Каждая из них имеет неизменную основу — повторяющиеся песнопения и молитвословия. Но всякая церковная служба уникальна. В зависимости от дня недели и праздников годового круга на каждом богослужении в определенных местах добавляются особые песнопения. В нашем издании отмечены эти места и указано, где эти изменяемые тексты можно найти.

Всенощное бдение представляет собой стройное действие, символически изображающее историю нашего мира и путь конкретной человеческой души. Вникая в текст богослужения, верующий сумеет уяснить себе эти смыслы. Ученик Христов апостол Павел писал: в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке (1 Кор. 14: 19). Мы постараемся, чтобы язык богослужения, то есть нашего общения с Богом, стал более понятным, а участие в церковной службе — более осмысленным.

Всенощное бдение и Божественная литургия. Для активного участия мирян в богослужении. С объяснением иерея Александра Гумерова

М. : Никея, 2018. - 160 с.

ISBN 978-5-91761-820-3

Всенощное бдение и Божественная литургия. Для активного участия мирян в богослужении. С объяснением иерея Александра Гумерова - Содержание

Всенощное бдение

Предисловие

Великая вечерня и Утреня

Первый час

Божественная литургия

Предисловие

Третий час

Шестой час

Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

Всенощное бдение и Божественная литургия. Для активного участия мирян в богослужении. С объяснением иерея Александра Гумерова - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

Молитвы перед Божественной литургией

Священник молится в алтаре: Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, Йже везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Дважды)

Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́.

Диакон, обращаясь к священнику: Вре́мя сотвори́ти Го́сподеви, влады́ко, благослови́.

Священник: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Диакон: Помоли́ся о мне́, влады́ко святы́й. Священник: Да испра́вит Госпо́дь стопы́ твоя́. Диакон: Помяни́ мя, влады́ко святы́й.

Священник: Да помяне́т тя Госпо́дь Бог во Ца́рствии Свое́м всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Диакон: Ами́нь.

Диакон исходит из алтаря боковыми дверями и, став напротив царских врат, трижды кланяется и произносит про себя: Господи, устнё мой отвёрзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою.

ЛИТУРГИЯ ОГЛАШЕННЫХ

Начальный возглас

Диакон: Благослови, владыко.

Священник: Благослове́но Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Хор: Аминь.