Всеобщее священство

Боговоплощение и Крест ставят нас перед Тайной, постигать которую мы призваны, но постичь которую до конца во время нашего земного странствия так и не сможем. Ведь именно в ней сокрыты ответы на глубочайшие вопросы человека: о смысле жизни каждого из нас, о судьбе человечества в целом, о Боге и Его отношениях с этим миром и каждым из нас в отдельности.

В свою очередь, Великое Поручение Христа «научить все народы» требует от Церкви сразу двух взаимоисключающих и потому недостижимых человеческими усилиями вещей: абсолютного посвящения себя Господу и предельной открытости миру. Мы одновременно и отделены от мира, и посланы в этот мир. Нам нужно уметь видеть в этом мире и славу Божьего творения, и его греховность, и знаки грядущего Царства. Для того чтобы это было возможно, Церковь должна непрестанно совершать богословскую рефлексию, направленную на все более глубокое понимание Откровения и собственной миссии в сложном и быстроменяющемся мире.

Богословская работа — не повторение и заучивание однажды найденных формулировок, но напряженный поиск того, как жить перед Божьим Ликом в гуще современной жизни и свидетельствовать о Нем другим. Богословский поиск требует предельно открытой дискуссии относительно ключевых истин христианской веры. Такая работа предполагает необходимость встречи с Другим, стремление к диалогу с представителями других мировоззрений и последующее переосмысление чужого дискурса с позиции Откровения Бога во Христе. Эта работа, конечно же, связана с риском, неизбежными ошибками, но, тем не менее, обойтись без которой Церковь просто не может.

Мы стремимся создать условия для богословского поиска на нескольких площадках. Заседания Московского богословского семинара, которые проходят дважды в месяц, позволяют последовательно проработать ту или иную тему. На Предпасхальных богословских конференциях «От греков к варягам» происходит встреча представителей различных богословских школ, благодаря чему происходит взаимное обогащение участников. Конференция «Реформация vs Революция», а также участие в методологических организационно-деятельностных играх, — это возможность встречи и диалога с представителями других онтологий.

Всеобщее священство

М.: Местная религиозная организация Евангельских христиан-баптистов «На Руси», 2013. — 84 с.

ISBN 978-5-905150-07

Всеобщее священство - Содержание

Вступление