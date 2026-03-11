История Второго Ватиканского собора (1961-1965) — довольно распространенная тема многих исследований в Италии и в других странах. Но впервые она стала предметом специальной научной встречи, состоявшейся в Москве в 1995 году. На этот раз ее главное содержание касалось темы — “Второй Ватиканский собор. Взгляд из России”.

Организация подобной конференции стала возможной в результате открытия российских архивов. Именно работа в архивах МИДа, Совета по делам религии (прежнего советского правительства) и других ведомств позволила представить на конференцию ряд докладов и сообщений, которые раскрывали отношение советского руководства к Собору, дискуссии, которые проходили в высших эшелонах русской православной церкви в связи с Собором и т.п.

Институт всеобщей истории РАН

Институт религиозных исследований, Болонья

Ассоциация культурного и делового сотрудничества с Италией

М.: ИВИ РАН, 1997. — 360 с.

ISBN 5-201-00490-3

Второй Ватиканский собор - взгляд из России - Содержание

Чубарьян А.О. - Предисловие

Меллони А. - Церкви - сестры, дипломатии - враги. Второй Ватиканский собор в Москве: Пропаганда, “Остполитик" и Экуменизм

Второй Ватиканский собор в контексте международных отношений

Красиков А.А. - Второй Ватиканский собор в контексте отношений между СССР и Св. Престолом - Гайдук В.П. - Кремль и Ватикан - Любин В.П. - Второй Ватиканский собор и информация о нем в Советском Союзе - Роккуччи А. - Русские наблюдатели на Втором Ватиканском соборе (Совет по делам Русской православной церкви и Московская патриархия между антирелигиозной политикой и международными стратегиями) - Ковальский Н.А. - Второй Ватиканский собор и его место в истории XX века - Карлов Ю.Е. - Дипломатия Москвы и Второй Ватиканский собор

Второй Ватиканский, собор в контексте экуменизма

Боровой В. - Второй Ватиканский собор и его значение для Русской православной церкви - Виллебрандс Й. - Встреча Рима и Москвы: воспоминания - Велати М. - Русская православная церковь между Женевой и Москвой в годы Второго Ватиканского собора - Ланн Э. - Восприятие на западе участия Московской патриархии во Втором Ватиканском соборе - Кавацца А. - К вопросу о развитии идеи соборности (от сочинений А. С. Хомякова до постановлений Второго Ватиканского собора)

Второй Ватиканский собор в историческом контексте

Турбанти Дж. - Проблема коммунизма на Втором Ватиканском соборе - Буригана Р. - Итальянская коммунистическая партия и Второй Ватиканский собор - Риккарди А. - Антисоветизм и восточная политика Св. Престола - Мартано В. - Роль Москвы: взгляд из Константинополя