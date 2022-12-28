Вудман - Диксон - Танцующая в пламени

Вам, читатель, может быть полезно несколько минут поразмышлять о Богине, а затем записать список слов, которые вы ассоциируете с ней. После этого вы можете сравнить его со списком, составленным на недавнем семинаре. Первые ассоциации у участников были связаны с Богиней в ее материнских аспектах: Создательница, вскармливание, забота, большая грудь, деторождение, мандала, земля, открывающаяся небу, сама земля, твердая, как скала, реальность тела. Другая сторона архетипа матери проявилась в таких словах, как неукротимая, вулканическая, ужасная, свирепая, ненасытная, Богиня Смерти, Пожиратель Тьмы, инерция, крокодил, грязь.

Работая с этими атрибутами, мы должны осознавать разницу между архетипической и личной энергией. Архетипическая энергия несет в себе гораздо больший заряд, чем личная энергия— разница как между молнией и кряканьем утенка. Юнг понимал архетип как магнитное энергетическое поле в основе личного комплекса. Например, вокруг нашей личной матери или потери нашей личной матери мы создаем мощные реакции, психологические и физические. Эти реакции связаны с утробными, довербальными и ранними детскими чувствами. Они отражаются в наших ответах на женщин в целом.

В основе материнского комплекса лежит архетипическая мать, Богиня. Сам архетип не может быть виден. Это потенциально магнитное энергетическое поле, к которому мы прикрепляем изображение, которое в конечном итоге проецируется наружу. Эта энергия притягивает или отталкивает других существ, которые попадают в ее орбиту. Что еще более важно, оно притягивает или отталкивает эго так сильно, что может стереть сознание до такой степени, что эго больше не будет присутствовать, чтобы делать выбор, да или нет, или может быть.

Мэрион Вудман, Элинор Диксон - Танцующая в пламени. Темная богиня в трансформации сознания

Москва, Касталия, 2021. - 212 с.

ISBN 978-5-521-16266-6

Мэрион Вудман, Элинор Диксон - Танцующая в пламени. Темная богиня в трансформации сознания - Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ

СВИРЕПАЯ И ЛЮБЯЩАЯ БОГИНЯ

От великой матери к богине

Затмение великой богини

Черная богиня

Заново открывая свет в материи

СЕРДЦЕ НА ВЕСАХ

За пределами дуальности

Суд маат

Построение тонкого тела

И СТАРУХА ПОВЕДЕТ ИХ

РОЗА В ОГНЕ

ХАОС И ТВОРЧЕСТВО

ГДЕ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ ТРИ СНОВИДЕНИЯ

ВЗГЛЯД НАБЛЮДАТЕЛЯ