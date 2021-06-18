Богословие — человеческий ответ на обращенную к нам речь Бога — всегда рождается в конкретной среде с ее особенными вызовами и проблемами. Ткань богословия составляет язык этой среды. И все же богословие, несущее в себе своеобразный призыв

Пятидесятницы, стремится перелиться в другие церковные пространства и говорить их языками. Именно это произошло и с моей книгой. Ее перевод на русский язык и публикация в России представляет для меня особую честь и великое благословение.

В течение многих лет я утолял жажду познания из священных источников русского богословия, особенно от трудов великих литургистов и патрологов России. Поэтому я рад принести этот перевод и саму эту книгу в скромный дар, выражающий мою благодарность за все то, чему я научился у русских богословов и пережил благодаря им.