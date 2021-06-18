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Вукашинович - Литургическое возрождение в ХХ веке

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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Liturgical Books, Religious Studies Atheism
Богословие — человеческий ответ на обращенную к нам речь Бога — всегда рождается в конкретной среде с ее особенными вызовами и проблемами. Ткань богословия составляет язык этой среды. И все же богословие, несущее в себе своеобразный призыв
Пятидесятницы, стремится перелиться в другие церковные пространства и говорить их языками. Именно это произошло и с моей книгой. Ее перевод на русский язык и публикация в России представляет для меня особую честь и великое благословение.
В течение многих лет я утолял жажду познания из священных источников русского богословия, особенно от трудов великих литургистов и патрологов России. Поэтому я рад принести этот перевод и саму эту книгу в скромный дар, выражающий мою благодарность за все то, чему я научился у русских богословов и пережил благодаря им.

Владимир Вукашинович - Литургическое возрождение в ХХ веке

Богословский факультет Сербской Православной Церкви
Христианская Россия 2005 г. - 240 с.
ISBN 5-94270-035-4

Владимир Вукашинович - Литургическое возрождение в ХХ веке - Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЛИТУРГИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ НА ЗАПАДЕ
  • Определение основных понятий: литургическое движение, реформа, возрождение
ГЛАВА I. ПРЕДЫСТОРИЯ ЛИТУРГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ
  • A. Литургическая реформа Каролингов и судьба литургии римского обряда
  • Б. Тридентский Собор
  • B. От Тридентского Собора до дона Проспера Геранже
ГЛАВА II. ЭТАПЫ И ДЕЯТЕЛИ ЛИТУРГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
  • A. Монашество и литургическое движение. Дон Проспер Геранже и начало литургического движения
  • Б. Организованная научно-исследовательская деятельность и ЛИТУРГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
    • 1. Дон Ильдефонс Хервеген
    • 2. Дон Одо Казель
  • B. Приход и литургическое движение. Дон Ламбер Бодуэн — патриарх и патрон литургического движения
ГЛАВА III. ОСНОВНЫЕ БОГОСЛОВСКИЕ ИДЕИ ЛИТУРГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
ГЛАВА IV. SACROSANCTUM CONCILIUM: II ВАТИКАНСКИЙ СОБОР И ЛИТУРГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЛИТУРГИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ И ПРАВОСЛАВИЕ
ГЛАВА V. ПРАВОСЛАВИЕ И БОГОСЛОВСКИЕ ИДЕИ ЛИТУРГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
  • A. Католические теологи о связи литургического движения с Православной Церковью и о литургическом возрождении в православии
  • Б. Православные богословы о литургическом возрождении в православии
    • 1. Начало
    • 2. Отдельные позиции
    • 3. Богословские совещания
    • 4. Александр Шмеман: православный ответ на литургическое движение?
  • B. Две попытки литургической реформы в Православной Церкви в XX веке
    • 1. Россия — как была скомпрометирована одна идея
    • 2. Новый Скит — возрождение в другом конце света
  • Богослужебные книги — результаты реформы Нового Скита
    • а. Книги суточного богослужебного круга — часословы и молитвословы
    • б. Служебники
    • в. Гимнографическо-поэтический и библейско-литургический материал
  • Литургическая реформа Нового Скита
    • Что такое литургическая реформа
    • Причины и критерии литургической реформы
    • Отношение к существующему положению
    • Образование как предварительное условие литургической реформы
    • Богослужебный язык
    • Монашество и литургическая реформа
    • Критика и противодействие литургической реформе
    • Будущее литургического обновления
    • Г. Литургическое возрождение в Православной Церкви сегодня
  • Заключение
БИБЛИОГРАФИЯ
Документы {в хронологическом порядке)
Богослужебные книги
Литература
Частные сообщения
Views 1 278
Rating 4.6 / 5
Added 18.06.2021
Author salavejka
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4.6/5 (9)

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