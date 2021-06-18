Вукашинович - Литургическое возрождение в ХХ веке
Богословие — человеческий ответ на обращенную к нам речь Бога — всегда рождается в конкретной среде с ее особенными вызовами и проблемами. Ткань богословия составляет язык этой среды. И все же богословие, несущее в себе своеобразный призыв
Пятидесятницы, стремится перелиться в другие церковные пространства и говорить их языками. Именно это произошло и с моей книгой. Ее перевод на русский язык и публикация в России представляет для меня особую честь и великое благословение.
В течение многих лет я утолял жажду познания из священных источников русского богословия, особенно от трудов великих литургистов и патрологов России. Поэтому я рад принести этот перевод и саму эту книгу в скромный дар, выражающий мою благодарность за все то, чему я научился у русских богословов и пережил благодаря им.
Владимир Вукашинович - Литургическое возрождение в ХХ веке
Богословский факультет Сербской Православной Церкви
Христианская Россия 2005 г. - 240 с.
Христианская Россия 2005 г. - 240 с.
ISBN 5-94270-035-4
Владимир Вукашинович - Литургическое возрождение в ХХ веке - Содержание
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЛИТУРГИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ НА ЗАПАДЕ
- Определение основных понятий: литургическое движение, реформа, возрождение
ГЛАВА I. ПРЕДЫСТОРИЯ ЛИТУРГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ
- A. Литургическая реформа Каролингов и судьба литургии римского обряда
- Б. Тридентский Собор
- B. От Тридентского Собора до дона Проспера Геранже
ГЛАВА II. ЭТАПЫ И ДЕЯТЕЛИ ЛИТУРГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
- A. Монашество и литургическое движение. Дон Проспер Геранже и начало литургического движения
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Б. Организованная научно-исследовательская деятельность и ЛИТУРГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
- 1. Дон Ильдефонс Хервеген
- 2. Дон Одо Казель
- B. Приход и литургическое движение. Дон Ламбер Бодуэн — патриарх и патрон литургического движения
ГЛАВА III. ОСНОВНЫЕ БОГОСЛОВСКИЕ ИДЕИ ЛИТУРГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
ГЛАВА IV. SACROSANCTUM CONCILIUM: II ВАТИКАНСКИЙ СОБОР И ЛИТУРГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
ГЛАВА IV. SACROSANCTUM CONCILIUM: II ВАТИКАНСКИЙ СОБОР И ЛИТУРГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЛИТУРГИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ И ПРАВОСЛАВИЕ
ГЛАВА V. ПРАВОСЛАВИЕ И БОГОСЛОВСКИЕ ИДЕИ ЛИТУРГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
- A. Католические теологи о связи литургического движения с Православной Церковью и о литургическом возрождении в православии
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Б. Православные богословы о литургическом возрождении в православии
- 1. Начало
- 2. Отдельные позиции
- 3. Богословские совещания
- 4. Александр Шмеман: православный ответ на литургическое движение?
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B. Две попытки литургической реформы в Православной Церкви в XX веке
- 1. Россия — как была скомпрометирована одна идея
- 2. Новый Скит — возрождение в другом конце света
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Богослужебные книги — результаты реформы Нового Скита
- а. Книги суточного богослужебного круга — часословы и молитвословы
- б. Служебники
- в. Гимнографическо-поэтический и библейско-литургический материал
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Литургическая реформа Нового Скита
- Что такое литургическая реформа
- Причины и критерии литургической реформы
- Отношение к существующему положению
- Образование как предварительное условие литургической реформы
- Богослужебный язык
- Монашество и литургическая реформа
- Критика и противодействие литургической реформе
- Будущее литургического обновления
- Г. Литургическое возрождение в Православной Церкви сегодня
- Заключение
БИБЛИОГРАФИЯ
Документы {в хронологическом порядке)
Богослужебные книги
Литература
Частные сообщения
Документы {в хронологическом порядке)
Богослужебные книги
Литература
Частные сообщения
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