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Вулф - Читающий мозг в цифровом мире

Марианна Вулф - Читающий мозг в цифровом мире
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Дорогой читатель, мы стоим у порога моих мыслей, моих слов; мы вместе — у входа галактических преобразований в следующих поколениях. Эти письма — мое приглашение поразмышлять о невероятной совокупности фактов о чтении и читающем мозге, последствия которых приведут к значительной трансформации в вас, в ваших потомках и, возможно, всего человечества. Мои письма — это также приглашение заметить и более тонкие изменения, чтобы понять, а не ушли ли мы, сами того не сознавая, из чтения, которое когда-то было для нас домом. Для большинства эти перемены уже начались.
Давайте начнем с обманчиво простого факта, который вдохновил меня на работу о читающем мозге в течение последнего десятилетия, и перейдем к следующему: люди никогда не рождались для чтения. И приобретение грамотности — одно из важнейших эпигенетических достижений рода человеческого. Насколько нам известно, ни один другой вид никогда его не приобретал.
Процесс обучения чтению добавил совершенно новый контур в репертуар нашего мозга человекообразных существ. Длительный процесс развития умения читать очень глубоко и сильно изменил саму структуру связей этого контура, который перепрограммировал мозг, что изменило природу человеческой мысли.
То, что мы читаем, как мы читаем и почему мы читаем, меняет то, как мы думаем, изменения, продолжающиеся сейчас, происходят в более быстром темпе. В течение всего лишь шести тысячелетий чтение стало трансформирующим катализатором интеллектуального, внутреннего развития индивидов и внутри грамотных культур. Качество нашего чтения — это не только показатель качества нашего мышления, это наш самый известный путь к развитию совершенно новых путей в мозговой эволюции нашего вида. Многое поставлено на карту в развитии читающего мозга во все более ускоряющемся мире. Вам нужно только исследовать себя. Возможно, вы уже заметили, как качество вашего внимания меняется по мере того, как вы читаете на экранах и гаджетах. Возможно, вы почувствовали что-то такое тонкое, как будто чего-то не хватает, как когда вы стремились погрузиться в некогда любимую книгу. Как подобно фантомной конечности, вы помните, кем вы были в качестве читателя, но не можете вызвать этот ощущение радости, которую вы когда-то чувствовали, будучи перенесены куда-то вне себя к тому внутреннему пространству.

Марианна Вулф - Читающий мозг в цифровом мире

Пер. с англ. яз. Таштемиров М.М.
М. : Издательство АСТ, 2021. — 256 с. — (Психика и психология).
ISBN 978-5-17-122306-9

Марианна Вулф - Читающий мозг в цифровом мире - Содержание

  • Письмо первое
  • Письмо второе
  • Письмо третье
  • Письмо четвертое
  • Письмо пятое
  • Письмо шестое
  • Письмо седьмое
  • Письмо восьмое
  • Письмо девятое
Источники
Примечание
Об авторе
Views 406
Rating 5.0 / 5
Added 13.01.2026
Author brat Artem
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (3 comments)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.
V
viastyle 1 month ago
Спасибо за книгу и за описание книги
B
brat Eduard 1 month ago
ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!

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