Вурмбранд - Маркс и Сатана

В моё время марксистские режимы управляют более чем третью человечества. Если бы можно было доказать, что создатели и действующие лица этого движения за закрытыми дверями действительно являются практикующими поклонниками дьявола, сознательно эксплуатирующими сатанинские силы, разве такое потрясающее осознание не побудило бы нас к действию?

Если кто-то наотмашь отвергнет мои доводы, меня это не удивит. Наука и технологии развиваются быстрыми темпами, потому что мы всегда готовы отказаться от устаревшего оборудования в пользу новых удобств. Совсем по-другому дело обстоит в социологии и в религии. Убеждения умирают медленно, и образ мышления, в отличие от компьютерного чипа, не так легко изменить или заменить. Человека трудно переубедить, даже владея новыми доказательствами. Двери некоторых умов стоят на ржавых петлях. Но я предлагаю заслуживающие доверия факты, свидетельствующие в пользу моих доводов, и приглашаю вас внимательно их рассмотреть.

Коммунисты, конечно же, обратили внимание на эту книгу, которая была переведена на русский, китайский, румынский, немецкий, словацкий и другие языки и в больших количествах ввезена контрабандой в страны, отделённые от остального мира «железным занавесом». Например, восточно-берлинское издание «Немецкая учительская газета» в статье под заголовком «Убийца Маркса» яростно осудило мою книгу, назвав её «наиболее широко провокационным и отвратительным произведением, написанным против Маркса».

«Убийца Маркса»? Неужели Маркса так легко убить? Неужели его ахиллесова пята так слаба? Если бы людям было известно о связи марксизма с сатанизмом, насколько это дискредитировало бы его? А многие ли знают об этой связи?

Марксизм — известное в современном мире явление. Независимо от вашего мнения о нём, независимо от того, верите ли вы в существование Сатаны или нет, какое бы значение вы ни приписывали культу Сатаны, практикуемому в определённых кругах, я прошу вас рассмотреть, взвесить подкреплённую доказательствами информацию, представленную мной в этой книге, и занять относительно прочитанного свою собственную объективную позицию.

Я верю, что изложенные здесь доводы помогут вам сориентироваться относительно угрозы, которую в наше время марксизм несёт жителям земного шара.

Ричард Вурмбранд - Маркс и Сатана

Украина, Ровно Голос мучеников 2019 - 142

ISBN: 978-617-503-191-9

Ричард Вурмбранд - Маркс и Сатана - Содержание

Введение

1. Изменение приверженности

2. Против всех богов

3. Разрушенная вера

4. Слишком поздно

5. Жестокий обман

6. Духовная война

7. Маркс, Дарвин и революция

8. Ангелы света

9. Кому мы будем служить? 119

10. Маркс или Христос?

Приложение