Пять Книг — Иова, Псалтырь, Притчи, Екклесиаста и Песнь Песней Соломона — обычно называют поэтическими, поскольку они написаны в стихотворной форме. К ним можно отнести и Книгу Плача Иеремии, которая также является поэтической по форме, хотя и находится в другом месте Ветхого Завета. Понятие «поэтический» не означает что-то сказочное или нереальное, а просто относится к стилю. Поэзию всегда считали языком сердца, и это книги переживаний, в которых явно прослеживаются желания и устремления народа Божьего.

Введение в Библию - Часть II - Обзор Ветхого Завета (Поэзия и пророчества: от Иова до Малахии)

Заочная школа Библейской миссии. — Кишинев, 2011. — 108 с.

Введение в Библию - Часть II - Содержание

Поэтические Книги

Книга Иова Псалтырь Притчи, Екклесиаст, Песни Песней Соломона

Введение и Большие Пророки

Введение в книги пророков Исаия Иеремия и Плач Иеремии Иезекииль Даниил

Малые Пророки