Введение в Библию - Часть II
Пять Книг — Иова, Псалтырь, Притчи, Екклесиаста и Песнь Песней Соломона — обычно называют поэтическими, поскольку они написаны в стихотворной форме. К ним можно отнести и Книгу Плача Иеремии, которая также является поэтической по форме, хотя и находится в другом месте Ветхого Завета. Понятие «поэтический» не означает что-то сказочное или нереальное, а просто относится к стилю. Поэзию всегда считали языком сердца, и это книги переживаний, в которых явно прослеживаются желания и устремления народа Божьего.
Введение в Библию - Часть II - Обзор Ветхого Завета (Поэзия и пророчества: от Иова до Малахии)
Заочная школа Библейской миссии. — Кишинев, 2011. — 108 с.
Введение в Библию - Часть II - Содержание
Поэтические Книги
Книга Иова
Псалтырь
Притчи, Екклесиаст, Песни Песней Соломона
Введение и Большие Пророки
Введение в книги пророков
Исаия
Иеремия и Плач Иеремии
Иезекииль
Даниил
Малые Пророки
Осия, Иоиль, Амос
Авдий, Иона, Михей
Наум, Аввакум, Софония
Аггей, Захария, Малахия
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