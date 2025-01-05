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Введение в Библию - Часть II

Введение в Библию - Часть II
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Educational
Series Заочная школа Библейской миссии (21 books)

Пять Книг — Иова, Псалтырь, Притчи, Екклесиаста и Песнь Песней Соломона — обычно называют поэтическими, поскольку они написаны в стихотворной форме. К ним можно отнести и Книгу Плача Иеремии, которая также является поэтической по форме, хотя и находится в другом месте Ветхого Завета. Понятие «поэтический» не означает что-то сказочное или нереальное, а просто относится к стилю. Поэзию всегда считали языком сердца, и это книги переживаний, в которых явно прослеживаются желания и устремления народа Божьего.

Введение в Библию - Часть II - Обзор Ветхого Завета (Поэзия и пророчества: от Иова до Малахии)

Заочная школа Библейской миссии. — Кишинев, 2011. — 108 с.

Введение в Библию - Часть II - Содержание

Поэтические Книги

  1. Книга Иова

  2. Псалтырь

  3. Притчи, Екклесиаст, Песни Песней Соломона

Введение и Большие Пророки

  1. Введение в книги пророков

  2. Исаия

  3. Иеремия и Плач Иеремии

  4. Иезекииль

  5. Даниил

Малые Пророки

  1. Осия, Иоиль, Амос

  2. Авдий, Иона, Михей

  3. Наум, Аввакум, Софония

  4. Аггей, Захария, Малахия

Views 362
Rating 5.0 / 5
Added 05.01.2025
Author brat lexmak
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