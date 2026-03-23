Введение в мир Зоар - Суть еврейства
Этот том является поворотным в серии, представляя читателю духовную концепцию «Сути еврейства» через призму каббалистической антропологии. Бааль Сулам, автор величайшего комментария «Сулам» на книгу Зоар, ставит перед читателем фундаментальные вопросы: в чем цель творения, какова роль человека в мире и в чем заключается истинный смысл духовной работы.
Книга содержит глубокие размышления о переходе от эгоизма к альтруизму — состоянию «отдачи», которое автор считает единственным путем к гармонии с Высшей силой. Перевод и детальный комментарий раввина Цви Элазара Давида Нисанзона делают этот сложный текст доступным для современного читателя, сохраняя при этом точность и глубину оригинала.
Введение в мир ЗОАР - Том шестой - Суть еврейства - Книга предисловий - Часть первая
Написана великим каббалистом paббu Йеhудой Лейбом аЛеви Ашлагом,
перевод и комментарий p. Цвu Элазара Давида Нисанзона.
JEWISH BOOK ЕВРЕЙСКАЯ КНИГА
НАТАНИЯ - ЗАПОРОЖЬЕ 5769 – 2008 – 383 с.
Введение в мир ЗОАР - Том шестой - Суть еврейства - Книга предисловий - Часть первая - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ ЗОНАР
ПРЕДИСЛОВИЕ К ТАЛМУДУ ДЕСЯТИ СФИРОТ
ВВЕДЕНИЕ В КНИГУ ЗОНАР
ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ ПАНИМ МЕИРОТ УМАСБИРОТ
РАЗМЫШЛЕНИЯ И НАМЕРЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
КАВАНОТ АМЕН
ОБЪЯСНЕНИЕ СМЫСЛА И СТРУКТУРЫ БРАХОТ
ЙЕНУДА ЛЕЙБ АЛЕВИ АШЛАГ (БААЛЬ СУЛАМ) БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
