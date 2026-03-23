Введение в мир Зоар - Суть еврейства

Series Введение в мир Зоар (7 books)

Этот том является поворотным в серии, представляя читателю духовную концепцию «Сути еврейства» через призму каббалистической антропологии. Бааль Сулам, автор величайшего комментария «Сулам» на книгу Зоар, ставит перед читателем фундаментальные вопросы: в чем цель творения, какова роль человека в мире и в чем заключается истинный смысл духовной работы.

Книга содержит глубокие размышления о переходе от эгоизма к альтруизму — состоянию «отдачи», которое автор считает единственным путем к гармонии с Высшей силой. Перевод и детальный комментарий раввина Цви Элазара Давида Нисанзона делают этот сложный текст доступным для современного читателя, сохраняя при этом точность и глубину оригинала.

Введение в мир ЗОАР - Том шестой - Суть еврейства - Книга предисловий - Часть первая

Написана великим каббалистом paббu Йеhудой Лейбом аЛеви Ашлагом,

перевод и комментарий p. Цвu Элазара Давида Нисанзона.

JEWISH BOOK ЕВРЕЙСКАЯ КНИГА

НАТАНИЯ - ЗАПОРОЖЬЕ 5769 – 2008 – 383 с.

Введение в мир ЗОАР - Том шестой - Суть еврейства - Книга предисловий - Часть первая - Содержание

  • ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ ЗОНАР

  • ПРЕДИСЛОВИЕ К ТАЛМУДУ ДЕСЯТИ СФИРОТ

  • ВВЕДЕНИЕ В КНИГУ ЗОНАР

  • ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ ПАНИМ МЕИРОТ УМАСБИРОТ

  • РАЗМЫШЛЕНИЯ И НАМЕРЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

  • КАВАНОТ АМЕН

  • ОБЪЯСНЕНИЕ СМЫСЛА И СТРУКТУРЫ БРАХОТ

  • ЙЕНУДА ЛЕЙБ АЛЕВИ АШЛАГ (БААЛЬ СУЛАМ) БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

