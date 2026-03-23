Введение в мир Зоар - Суть скрытой мудрости
В седьмом томе продолжается публикация важнейших программных статей Бааль Сулама — величайшего каббалиста XX века. Данная книга посвящена раскрытию самого термина «скрытая мудрость» и объяснению того, почему на протяжении веков это знание оставалось недоступным для масс.
Автор детально анализирует взаимосвязь между научным познанием и духовным постижением, утверждая, что Каббала является точной наукой о законах мироздания и человеческой души. Перевод и комментарии раввина Цви Элазара Давида Нисанзона позволяют читателю проследить за сложной мыслью автора, адаптируя глубокие метафизические концепции для логического восприятия. Это незаменимый труд для тех, кто стремится понять структуру реальности за пределами пяти органов чувств.
Введение в мир ЗОАР - Том седьмой - Суть скрытой мудрости - Книга предисловий - Часть вторая
Написана великим каббалистом paббu Йеhудой Лейбом аЛеви Ашлагом,
перевод и комментарий p. Цвu Элазара Давида Нисанзона.
JEWISH BOOK ЕВРЕЙСКАЯ КНИГА
НАТАНИЯ - ЗАПОРОЖЬЕ 5769 – 2008 – 494 с.
Введение в мир ЗОАР - Том седьмой - Суть скрытой мудрости - Книга предисловий - Часть вторая - Содержание
Предисловие к вступлению в мудрость Каббалы
ВСТУПЛЕНИЕ В МУДРОСТЬ КАББАЛЫ
Пять СТУПЕНЕЙ ЭКРАНА
Пять ПАРЦУФИМ дэ АДАМ КАДМОН
ОЧИЩЕНИЕ ЭКРАНА И СОЗДАНИЕ ПАРЦУФА
СТОЛКНОВЕНИЕ МЕЖДУ ВНУТРЕННИМ СВЕТОМ И ОКРУЖАЮЩИМ
СОЗДАНИЕ ПАРЦУФИМ - один под ДРУГИМ
РЕШИМО ДЭУВИЮТ И РЕШИМО ДЭИТЛАБШУТ
МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ СТУПЕНИ
ТААМИМ, НЕКУДОТ, ТАГИН И ОТИЁТ
Рош, ТОХ, СОФ в КАЖДОМ ПАРЦУФЕ, и ПОРЯДОК ОДЕВАНИЯ ПАРЦУФИМ ДРУГ В ДРУГА
ЦИМЦУМ БЕЙТ, ИМЕНУЕМЫЙ ЦИМЦУМОМ СТУПЕНЕЙ НЕЦАХ, ОД, ЙЕСОД
МЕСТО ДЛЯ ЧЕТЫРЁХ МИРОВ АБИА, И ПАРСА МЕЖДУ МИРОМ АЦИЛУТ И МИРАМИ БРИЯ, ЙЕЦИРА, АСИЯ
КАТНУТ И ГАДЛУТ, КОТОРЫЕ ПОЯВИЛИСЬ В МИРЕ НЕКУДИМ
ПОДЪЁМ МАНА И ВЫХОД СТУПЕНИ ГАДЛУТ ДЭНЕКУДИМ
ОПИСАНИЕ ПОДЪЁМА МАНА ДЭЗАТ ДЭНЕКУДИМ К АБА ВЭИМА И ОБЪЯСНЕНИЕ СМЫСЛА СФИРЫ ДААТ
ОПИСАНИЕ И РАЗЪЯСНЕНИЕ СУТИ РАЗБИЕНИЯ СОСУДОВ И ИХ ПАДЕНИЯ В МИРЫ БРИЯ, ЙЕЦИРА, Асия
МИР ИСПРАВЛЕНИЯ, НОВЫЙ МА, КОТОРЫЙ ВЫШЕЛ ИЗ МЕЦАХ ДЭАДАМ КАДМОН
Пять ПАРЦУФИМ МИРА АЦИЛУТ И ОПИСАНИЕ (ОБЪЯСНЕНИЕ) МА И БАН КАЖДОГО ПАРЦУФА
ВАЖНОЕ ПРАВИЛО, КАСАЮЩЕЕСЯ ПОСТОЯННЫХ МОХИН, И ПОДЪЁМА ПАРЦУФИМ, И МИРОВ ДО - ГМАР АТИКУН
ОПИСАНИЕ И РАЗЪЯСНЕНИЕ ТРЁХ МИРОВ: БРИЯ, ЙЕЦИРА, АСИЯ
ОПИСАНИЕ И РАЗЪЯСНЕНИЕ ТЕМЫ ПОДЪЁМ МИРОВ
ОПИСАНИЕ И РАЗЪЯСНЕНИЕ ДЕЛЕНИЯ КАЖДОГО ПАРЦУФА НА СТУПЕНИ КЕТЕР и АБИА
ТАБЛИЦА ВОПРОСОВ
СЕФЕР АИЛАН
РАЗЪЯСНЕНИЕ И УКАЗАНИЕ МЕСТ
ВСТУПЛЕНИЕ К КОММЕНТАРИЯМ СУЛАМ
ДЕСЯТЬ СФИРОТ
РАЗЪЯСНЕНИЕ К ТОМУ, ЧТО ТИФЭРЕТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СТУПЕНИ ХаГаТ, НЕЦАХ, Од, ЙЕСОД
СВЕТ И СОСУД
Рош, тох, СОФ, ПЭ, ТАБУР, СИЮМ РЕГЛИН
ХАЗЭ
ОБРАТНОЕ СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ НЕДОСТАЮЩИМИ СОСУДАМИ И НЕДОСТАЮЩИМИ СТУПЕНЯМИ СВЕТА
ПОДЪЁМ МАЛХУТ К БИНЕ
В КАЖДОЙ СТУПЕНИ - ДВЕ ПОЛОВИНЫ
НИСХОЖДЕНИЕ СТУПЕНИ МАЛХУТ ИЗ БИНЫ НА СВОЁ МЕСТО
ПЕРИОД КАТНУТ И ПЕРИОД ГАДЛУТ
КАК СТУПЕНЬ ПОДНИМАЕТСЯ К БОЛЕЕ ВЫСОКОМУ УРОВНЮ?
КАТНУТ И ГАДЛУТ СТУПЕНЕЙ ДЭИШСУТ И ЗОН
Если БЫ МАЛХУТ НЕ ПОДНИМАЛАСЬ К БИНЕ, СТУПЕНИ ЗОН НЕ ПОЛУЧАЛИ БЫ МОХИН
УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИНИЙ
ДВА УРОВНЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИНИЙ
УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИНИЙ В СТУПЕНЯХ ЗАТ И ИШСУТ
Выход ТРЁХ ЛИНИЙ В СТУПЕНИ ИШСУТ
ХОЛАМ, ШУРУК, ХИРИК
СРЕДНЯЯ ЛИНИЯ, КОТОРАЯ ВЫШЕ ДВУХ ЛИНИЙ
ТРИ СТУПЕНИ ХОХМА В МИРЕ АЦИЛУТ
ТРИ БУКВЫ СЛОВА ЦЕЛЕМ: МЕМ, ЛАМЕД И ЦАДИК
ДВА УРОВНЯ ПОДЪЁМА МАНА
ТРИ ЛИНИИ ВЫХОДЯТ ИЗ ОДНОЙ, ОДНА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТРЕМЯ
КОРЕНЬ СТУПЕНИ НУКВА, ТО ЕСТЬ СФИРЫ МАЛХУТ
МЕСТО НИЖЕ ХАЗЭ ДЭЗЕИР-АНПИН - ВЛАДЕНИЕ НУКВЫ
ДВЕНАДЦАТЬ ПАРЦУФИМ МИРА АЦИЛУТ
ВАЖНОЕ ПРАВИЛО, КАСАЮЩЕЕСЯ ВРЕМЕНИ И МЕСТА
ДВЕ ВЕЩИ ОТЛИЧАЮТ ПАРЦУФИМ ГАР ОТ ПАРЦУФИМ ВА
ТРИ УСЛОВИЯ ВЫХОДА НИЖНЕГО ПАРЦУФА
ТРИ ЭТАПА ВЫХОДА ДЕСЯТИ СФИРОТ
ИБУР, ЕНИКА, МОХИН ДЭАХОР И ИБУР, ЕНИКА, МОХИН ДЭПАНИМ
ПАНИМ ВЭАХОР И ПАНИМ БЭПАНИМ
Кто ОТМЕРЯЕТ УРОВЕНЬ В МИРЕ АЦИЛУТ?
ДВА ПОЛОЖЕНИЯ СТУПЕНИ МАЛХУТ
ТАЛМУД ДЕСЯТИ СФИРОТ
ПОРЯДОК ИЗУЧЕНИЯ
ЦИМЦУМ и линия
ВНУТРЕННЕЕ РАССМОТРЕНИЕ
ТАБЛИЦА ВОПРОСОВ,
ЭКЗАМЕНУЮЩИХ ПОНИМАНИЕ ТЕРМИНОВ
ТАБЛИЦА ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ
БИОГРАФИЯ АРИ
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