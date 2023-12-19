Религия существует много веков, по-видимому, также долго, как существует человечество. За это время оно выработало множество разновидностей религии. Своеобразные религии существовали в Древнем Мире у египтян и греков, вавилонян и евреев. В настоящее .время широкое распространение получили так называемые мировые религии: буддизм, христианство и ислам. Помимо них продолжают существовать национальные религии (конфуцианство, иудаизм, синтоизм и др.). Для того, чтобы разобраться в вопросе, что представляет собой религия, необходимо найти у всех ее разновидностей нечто общее, повторяющееся, существенное.

Продолжающиеся в течение длительного времени попытки объяснить, что же представляет собой религия, каковы ее сущностные характеристики, вылились в формирование специальной отрасли знания — религиоведение. Религиоведение изучает процесс возникновения, функционирования и развития религии, ее строение и различные компоненты, многочисленные проявления религии в истории общества и в современную эпоху, роль в жизни отдельного человека, конкретных обществ и общества в целом, взаимосвязь и взаимодействие с другими областями культуры.

Религиоведение — это комплексная отрасль человеческого знания. Оно сформировалось в результате усилий представителей богословско-теологической, философской и научной мысли. Но методология подхода к религии у каждой из этих отраслей знания неодинакова.

А. А. Радугин – Введение в религиоведение – Теория, история и современные религии – Курс лекций

2-е издание, исправленное и дополненное. - Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений. – Москва: Издательство «Центр», 2004. – 304 с.

ISBN-5-88860-053-9

А. А. Радугин – Введение в религиоведение – Содержание

Предисловие

Тема 1. Религия как предмет исследования

1. Понятие религиоведение. Богословско-теологический (А. Мень) и философский подходы к исследованию религии (Л. Фейербах, К. Маркс и Ф. Энгельс)

2. Особенности научного метода познания религии. Становление социологии религии (О. Конт, М. Вебер, 3. Дюрекгейм)

3. Психология религии о природе религиозного феномена (У. Джемс, 3. Фрейд, К. Юнг)

Тема 2. Структура современных религий

1. Особенности религиозной веры. Религиозное сознание: соотношение рациональной и эмоционально-волевой сторон

2. Религиозный культ: содержание и функции

3. Религиозные организации. Типы религиозных организаций

Тема 3. Функции и роль религии в обществе

1. Религия как социальный стабилизатор: мировоззренческая, легитимизирующая, интегрирующая и регулирующая функции религии

2. Религия как фактор социальных изменений

3. Социальная роль религии. Гуманистическая и авторитарная тенденции в религиях

Тема 4. Происхождение и ранние формы религии

1. Богословско-теологический и научный подход к вопросу генезиса религии

2. Родоплеменные религии: тотемизм, табу, магия, фетишизм и анимизм

Тема 5. Национальные религии

1, Понятие национально-государственной религии. Религии Древнего Египта и Месопотамии

2. Индуизм — ведущая религия Древней Индии

3. Религии Древнего Китая: культ Шан-ди, культ Неба, даосизм и конфуцианство

4. Религии Древней Греции и Древнего Рима

5. Иудаизм — религия еврейского народа

Тема 6. Буддизм

1, Возникновение буддизма. Буддийское вероучение и культ

2. Особенности региональных форм буддизма: чань-буддизм и ламаизм

Тема 7. Возникновение и эволюция христианства

1. Христианские источники о происхождении Иисуса Христа

2, Христианство и иудаизм. Основное содержание новозаветной проповеди

3, Социокультурные предпосылки возникновения христианства

4, Церковь как божественное установление и социальная организация

Тема 8. Русская православная церковь: история и современность

1, Православие как разновидность христианства. Православное вероучение и культ

2. Русская православная церковь: история становления и взаимоотношения с государством

3. Русская православная церковь на современном этапе: организация и управление

4. Церковные расколы: православные организации «за оградой» Русской православной церкви

Тема 9. Современная Римско-католическая церковь

1. Особенности вероучения и культа католицизма

2. Организация управления Римской католической церковью

3. Основные направления деятельности и социального учения современной Римской католической церкви

Тема 10. Протестантизм

1. Возникновение протестантизма в ходе Реформации

2. Общее в вероучении и культе протестантских вероисповеданий

3. Основные направления протестантизма

Тема 11. Ислам

1. История возникновения ислама

2. Особенности вероучения и культа ислама

3. Основные направления в исламе. Ислам как основа религиозной и социокультурной общности народов

Тема 12. Нетрадиционные религии

1. Понятие, характерные особенности и разновидности нетрадиционных религий

2. Неохристианские объединения: а) «Церковь объединения» Муна б) «Церковь Единой веры» Виссариона в) ЮСМЛЛОС — Великое Белое Братство

3. Неоориенталиские объединения: вероучение, культ и организация Международного Общества Сознания Кришны

4. Неоязычество: Система Учителя Иванова

Тема 13. Секуляризация и свободомыслие в западноевропейской культуре

1. Сакрализация и секуляризация как социально-исторические явления. Основные этапы процесса секуляризации

2. Последствия секуляризации в современном обществе. Свободомыслие и его формы

Тема 14. Свобода совести. Российское законодательство о религиозных организациях

1. История формирования представлений о свободе совести

2. Законодательное обеспечение свободы совести в современной России

Тема 15. Диалог и сотрудничество верующих и неверующих — основа формирования светского характера Российского государства

1. Понятие «диалог», субъекты и цели диалога по религиозному вопросу

2. Гуманизм как ценностная основа диалога верующих и неверующих

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