Радугин - Введение в религиоведение
Религия существует много веков, по-видимому, также долго, как существует человечество. За это время оно выработало множество разновидностей религии. Своеобразные религии существовали в Древнем Мире у египтян и греков, вавилонян и евреев. В настоящее .время широкое распространение получили так называемые мировые религии: буддизм, христианство и ислам. Помимо них продолжают существовать национальные религии (конфуцианство, иудаизм, синтоизм и др.). Для того, чтобы разобраться в вопросе, что представляет собой религия, необходимо найти у всех ее разновидностей нечто общее, повторяющееся, существенное.
Продолжающиеся в течение длительного времени попытки объяснить, что же представляет собой религия, каковы ее сущностные характеристики, вылились в формирование специальной отрасли знания — религиоведение. Религиоведение изучает процесс возникновения, функционирования и развития религии, ее строение и различные компоненты, многочисленные проявления религии в истории общества и в современную эпоху, роль в жизни отдельного человека, конкретных обществ и общества в целом, взаимосвязь и взаимодействие с другими областями культуры.
Религиоведение — это комплексная отрасль человеческого знания. Оно сформировалось в результате усилий представителей богословско-теологической, философской и научной мысли. Но методология подхода к религии у каждой из этих отраслей знания неодинакова.
А. А. Радугин – Введение в религиоведение – Теория, история и современные религии – Курс лекций
2-е издание, исправленное и дополненное. - Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений. – Москва: Издательство «Центр», 2004. – 304 с.
ISBN-5-88860-053-9
А. А. Радугин – Введение в религиоведение – Содержание
Предисловие
Тема 1. Религия как предмет исследования
1. Понятие религиоведение. Богословско-теологический (А. Мень) и философский подходы к исследованию религии (Л. Фейербах, К. Маркс и Ф. Энгельс)
2. Особенности научного метода познания религии. Становление социологии религии (О. Конт, М. Вебер, 3. Дюрекгейм)
3. Психология религии о природе религиозного феномена (У. Джемс, 3. Фрейд, К. Юнг)
Тема 2. Структура современных религий
1. Особенности религиозной веры. Религиозное сознание: соотношение рациональной и эмоционально-волевой сторон
2. Религиозный культ: содержание и функции
3. Религиозные организации. Типы религиозных организаций
Тема 3. Функции и роль религии в обществе
1. Религия как социальный стабилизатор: мировоззренческая, легитимизирующая, интегрирующая и регулирующая функции религии
2. Религия как фактор социальных изменений
3. Социальная роль религии. Гуманистическая и авторитарная тенденции в религиях
Тема 4. Происхождение и ранние формы религии
1. Богословско-теологический и научный подход к вопросу генезиса религии
2. Родоплеменные религии: тотемизм, табу, магия, фетишизм и анимизм
Тема 5. Национальные религии
1, Понятие национально-государственной религии. Религии Древнего Египта и Месопотамии
2. Индуизм — ведущая религия Древней Индии
3. Религии Древнего Китая: культ Шан-ди, культ Неба, даосизм и конфуцианство
4. Религии Древней Греции и Древнего Рима
5. Иудаизм — религия еврейского народа
Тема 6. Буддизм
1, Возникновение буддизма. Буддийское вероучение и культ
2. Особенности региональных форм буддизма: чань-буддизм и ламаизм
Тема 7. Возникновение и эволюция христианства
1. Христианские источники о происхождении Иисуса Христа
2, Христианство и иудаизм. Основное содержание новозаветной проповеди
3, Социокультурные предпосылки возникновения христианства
4, Церковь как божественное установление и социальная организация
Тема 8. Русская православная церковь: история и современность
1, Православие как разновидность христианства. Православное вероучение и культ
2. Русская православная церковь: история становления и взаимоотношения с государством
3. Русская православная церковь на современном этапе: организация и управление
4. Церковные расколы: православные организации «за оградой» Русской православной церкви
Тема 9. Современная Римско-католическая церковь
1. Особенности вероучения и культа католицизма
2. Организация управления Римской католической церковью
3. Основные направления деятельности и социального учения современной Римской католической церкви
Тема 10. Протестантизм
1. Возникновение протестантизма в ходе Реформации
2. Общее в вероучении и культе протестантских вероисповеданий
3. Основные направления протестантизма
Тема 11. Ислам
1. История возникновения ислама
2. Особенности вероучения и культа ислама
3. Основные направления в исламе. Ислам как основа религиозной и социокультурной общности народов
Тема 12. Нетрадиционные религии
1. Понятие, характерные особенности и разновидности нетрадиционных религий
2. Неохристианские объединения:
а) «Церковь объединения» Муна
б) «Церковь Единой веры» Виссариона
в) ЮСМЛЛОС — Великое Белое Братство
3. Неоориенталиские объединения: вероучение, культ и организация Международного Общества Сознания Кришны
4. Неоязычество: Система Учителя Иванова
Тема 13. Секуляризация и свободомыслие в западноевропейской культуре
1. Сакрализация и секуляризация как социально-исторические явления. Основные этапы процесса секуляризации
2. Последствия секуляризации в современном обществе. Свободомыслие и его формы
Тема 14. Свобода совести. Российское законодательство о религиозных организациях
1. История формирования представлений о свободе совести
2. Законодательное обеспечение свободы совести в современной России
Тема 15. Диалог и сотрудничество верующих и неверующих — основа формирования светского характера Российского государства
1. Понятие «диалог», субъекты и цели диалога по религиозному вопросу
2. Гуманизм как ценностная основа диалога верующих и неверующих
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