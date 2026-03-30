Учебник «Введение в русскую религиозную философию» (2025), подготовленный под редакцией профессора К. М. Антонова, представляет собой систематическое изложение истории отечественной мысли от Древней Руси до середины XX века. Издание выпущено Учебным комитетом Русской Православной Церкви и предназначено для бакалавров теологии, однако глубина проработки материала делает его ценным для историков, культурологов и всех интересующихся интеллектуальным наследием России.

Книга структурирована по хронологически-тематическому принципу: от первых религиозно-философских идей XI века до сложных метафизических систем Серебряного века и мысли русского зарубежья. Особое внимание уделено фигурам В. С. Соловьева, Н. А. Бердяева, свящ. П. Флоренского, а также философскому содержанию творчества Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого. Учебник не только знакомит с персоналиями, но и раскрывает ключевые категории русской мысли: соборность, всеединство, богочеловечество и софиологию.

М.: Учебный комитет РПЦ, Изд-во Московской Патриархии, 2025. — 320 с.

ISBN 978-5-907880-75-7

