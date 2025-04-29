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Введение в социальную психологию

Введение в социальную психологию
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, Sociology Political Science
Книга представляет собой исчерпывающий по тематике, ясно и ярко написанный вводный учебник для студентов, изучающих социальную психологию. Авторы, известные исследователи, не только излагают основные теории и экспериментальные данные в той области, которая представляет для них наибольший интерес, но и стараются передать свой энтузиазм читателю.
Каждая глава подготовлена ведущими европейскими специалистами, описывающими свою проблему с интернациональной точки зрения. Достаточно подробное изложение материала дает студентам действительное представление о рассматриваемых теориях и экспериментальных работах.
Журнал Contemporary Psychology назвал эту книгу «выдающимся учебником по социальной психологии». Учебник переведен на многие европейские и японский языки.

Введение в социальную психологию

Европейский подход: учебник
Автор: Хьюстон М. , Штрёбе В.
Москва: Юнити-Дана, 2015
Объем: 622 стр.
Переводчик: Любимов Г.Ю.
ISBN: 5-238-00713-2

Введение в социальную психологию - Содержание

Предисловие научного редактора русского издания
Предисловие авторов к русскому изданию
Предисловие к третьему изданию
Предисловие ко второму изданию
Предисловие к первому изданию
Благодарности
Часть I. ВВЕДЕНИЕ
  • 1. Историческое введение в социальную психологию
  • 2. Эволюционная социальная психология
  • 3. Социальная психология развития
  • 4. Методы социальной психологии: инструменты для проверки теорий
Часть II. КОНСТРУИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО МИРА
  • 5. Социальное познание
  • 6. Эмоции
  • 7. Феномен атрибуции: теория и исследования (от фундаментальных к прикладным)
  • 8. Установки
Часть III. СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
  • 9. Просоциальное поведение
  • 10. Агрессивное поведение
  • 11. Социальное взаимодействие: кооперация и конкуренция
  • 12. Аффилиация, аттракция и близкие отношения
Часть IV. СОЦИ АЛЬНЫЕ ГРУППЫ
  • 13. Социальное влияние в малых группах
  • 14. Группповая деятельность
  • 15. Отношения между группами
Часть V. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
  • 16. Психология здоровья: социально-психологическая перспектива
  • 17. Социальная психология в организациях
Словарь терминов
Views 327
Rating 5.0 / 5
Added 29.04.2025
Author brat Vital
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5.0/5 (2)

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