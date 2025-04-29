Книга представляет собой исчерпывающий по тематике, ясно и ярко написанный вводный учебник для студентов, изучающих социальную психологию. Авторы, известные исследователи, не только излагают основные теории и экспериментальные данные в той области, которая представляет для них наибольший интерес, но и стараются передать свой энтузиазм читателю.

Каждая глава подготовлена ведущими европейскими специалистами, описывающими свою проблему с интернациональной точки зрения. Достаточно подробное изложение материала дает студентам действительное представление о рассматриваемых теориях и экспериментальных работах.

Журнал Contemporary Psychology назвал эту книгу «выдающимся учебником по социальной психологии». Учебник переведен на многие европейские и японский языки.

Введение в социальную психологию

Европейский подход: учебник

Автор: Хьюстон М. , Штрёбе В.

Москва: Юнити-Дана, 2015

Объем: 622 стр.

Переводчик: Любимов Г.Ю.

ISBN: 5-238-00713-2

Введение в социальную психологию - Содержание

Предисловие научного редактора русского издания

Предисловие авторов к русскому изданию

Предисловие к третьему изданию

Предисловие ко второму изданию

Предисловие к первому изданию

Благодарности

Часть I. ВВЕДЕНИЕ

1. Историческое введение в социальную психологию

2. Эволюционная социальная психология

3. Социальная психология развития

4. Методы социальной психологии: инструменты для проверки теорий

Часть II. КОНСТРУИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО МИРА

5. Социальное познание

6. Эмоции

7. Феномен атрибуции: теория и исследования (от фундаментальных к прикладным)

8. Установки

Часть III. СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

9. Просоциальное поведение

10. Агрессивное поведение

11. Социальное взаимодействие: кооперация и конкуренция

12. Аффилиация, аттракция и близкие отношения

Часть IV. СОЦИ АЛЬНЫЕ ГРУППЫ

13. Социальное влияние в малых группах

14. Группповая деятельность

15. Отношения между группами

Часть V. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

16. Психология здоровья: социально-психологическая перспектива

17. Социальная психология в организациях

Словарь терминов