Тем, кто стремится самостоятельно и глубоко ознакомиться с еврейскими источниками и традиционными методами их изучения, а также преподавателям еврейских школ, Институт изучения иудаизма в СНГ (Институт Штейнзальца) предлагает программу заочного еврейского образования «Лимудим». В рамках этой программы разработан курс «Тора: имена и судьбы», посвященный праотцам и праматерям нашего народа. Его особенностью является прямое, непосредственное обращение к источникам, и основную часть его материалов составляют соответствующие фрагменты Торы, приведенные в пособиях как на языке оригинала - иврите,

- так и в переводе на русский язык, и сопровожденные избранными классическими комментариями. Для того, чтобы подготовиться к изучению фрагментов Танаха, следует представлять его содержание и структуру. Их краткое описание и содержится в данном пособии. Кроме того, вы найдете здесь информацию о составлении свода еврейских священных книг, о языке Танаха, о традиционных подходах к его изучению, а также справочные материалы.

Введение в Танах

Иерусалим: Институт изучения иудаизма в СНГ, 2002. - 82 с.

Введение в Танах - Содержание

ИЗУЧЕНИЕ ЕВРЕЙСКИХ ИСТОЧНИКОВ

A. ЧТО ТАКОЕ ЕВРЕЙСКИЕ ИСТОЧНИКИ

Б. ЧЕМ МОЖЕТ ВАМ ПОМОЧЬ ЭТО ПОСОБИЕ

B. О ТАНАХЕ В.1 НАЗВАНИЯ НАШИХ ИСТОЧНИКОВ В.2 СТРУКТУРА ТАНАХА В.З СОСТАВЛЕНИЕ СВОДА СВЯЩЕННЫХ КНИГ В.4 ЯЗЫК ТАНАХА В.5 АЛЕФ-БЕТ В.6 ТЕКСТ ТОРЫ, ЕГО ЕДИНСТВО И НЕИЗМЕННОСТЬ

Г. ТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ

Д. АНАЛИЗ ТЕКСТА

ПРИЛОЖЕНИЯ