Введение в Танах
Тем, кто стремится самостоятельно и глубоко ознакомиться с еврейскими источниками и традиционными методами их изучения, а также преподавателям еврейских школ, Институт изучения иудаизма в СНГ (Институт Штейнзальца) предлагает программу заочного еврейского образования «Лимудим». В рамках этой программы разработан курс «Тора: имена и судьбы», посвященный праотцам и праматерям нашего народа. Его особенностью является прямое, непосредственное обращение к источникам, и основную часть его материалов составляют соответствующие фрагменты Торы, приведенные в пособиях как на языке оригинала - иврите,
- так и в переводе на русский язык, и сопровожденные избранными классическими комментариями. Для того, чтобы подготовиться к изучению фрагментов Танаха, следует представлять его содержание и структуру. Их краткое описание и содержится в данном пособии. Кроме того, вы найдете здесь информацию о составлении свода еврейских священных книг, о языке Танаха, о традиционных подходах к его изучению, а также справочные материалы.
Введение в Танах
Иерусалим: Институт изучения иудаизма в СНГ, 2002. - 82 с.
Введение в Танах - Содержание
ИЗУЧЕНИЕ ЕВРЕЙСКИХ ИСТОЧНИКОВ
- A. ЧТО ТАКОЕ ЕВРЕЙСКИЕ ИСТОЧНИКИ
- Б. ЧЕМ МОЖЕТ ВАМ ПОМОЧЬ ЭТО ПОСОБИЕ
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B. О ТАНАХЕ
- В.1 НАЗВАНИЯ НАШИХ ИСТОЧНИКОВ
- В.2 СТРУКТУРА ТАНАХА
- В.З СОСТАВЛЕНИЕ СВОДА СВЯЩЕННЫХ КНИГ
- В.4 ЯЗЫК ТАНАХА
- В.5 АЛЕФ-БЕТ
- В.6 ТЕКСТ ТОРЫ, ЕГО ЕДИНСТВО И НЕИЗМЕННОСТЬ
- Г. ТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ
- Д. АНАЛИЗ ТЕКСТА
ПРИЛОЖЕНИЯ
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