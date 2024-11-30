Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Введение в Танах

Введение в Танах
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Biblical Studies, Theology
Тем, кто стремится самостоятельно и глубоко ознакомиться с еврейскими источниками и традиционными методами их изучения, а также преподавателям еврейских школ, Институт изучения иудаизма в СНГ (Институт Штейнзальца) предлагает программу заочного еврейского образования «Лимудим». В рамках этой программы разработан курс «Тора: имена и судьбы», посвященный праотцам и праматерям нашего народа. Его особенностью является прямое, непосредственное обращение к источникам, и основную часть его материалов составляют соответствующие фрагменты Торы, приведенные в пособиях как на языке оригинала - иврите,
- так и в переводе на русский язык, и сопровожденные избранными классическими комментариями. Для того, чтобы подготовиться к изучению фрагментов Танаха, следует представлять его содержание и структуру. Их краткое описание и содержится в данном пособии. Кроме того, вы найдете здесь информацию о составлении свода еврейских священных книг, о языке Танаха, о традиционных подходах к его изучению, а также справочные материалы.

Введение в Танах

Иерусалим: Институт изучения иудаизма в СНГ, 2002. - 82 с.

Введение в Танах - Содержание

ИЗУЧЕНИЕ ЕВРЕЙСКИХ ИСТОЧНИКОВ
  • A. ЧТО ТАКОЕ ЕВРЕЙСКИЕ ИСТОЧНИКИ
  • Б. ЧЕМ МОЖЕТ ВАМ ПОМОЧЬ ЭТО ПОСОБИЕ
  • B. О ТАНАХЕ
    • В.1 НАЗВАНИЯ НАШИХ ИСТОЧНИКОВ
    • В.2 СТРУКТУРА ТАНАХА
    • В.З СОСТАВЛЕНИЕ СВОДА СВЯЩЕННЫХ КНИГ
    • В.4 ЯЗЫК ТАНАХА
    • В.5 АЛЕФ-БЕТ
    • В.6 ТЕКСТ ТОРЫ, ЕГО ЕДИНСТВО И НЕИЗМЕННОСТЬ
  • Г. ТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ
  • Д. АНАЛИЗ ТЕКСТА
ПРИЛОЖЕНИЯ
Views 378
Rating 5.0 / 5
Added 30.11.2024
Author brat Vasil
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books