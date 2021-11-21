Петри Вялимяки - Исцеление любовью - Путеводитель по душепопечению

Множество раз мне доводилось общаться с людьми, которые понесли какую-либо утрату или переживают тяжелый период жизни. С этим так или иначе сталкивался каждый из нас. Когда человек теряет что-то для себя дорогое, говорят, что он прошел через «ворота скорби». Это означает, что человек потерял нечто настолько ценное для себя, что после этого его жизнь уже никогда не будет прежней. Да, он прошел через «ворота скорби». Тот, кто пережил это, остается с ощущением глубокой раны в душе.

Но такая рана появляется также вследствие многих других причин. Например, тяжелая болезнь, потеря работы, развод, финансовые трудности, депрессия и другие психические заболевания, а также разрыв отношений и одиночество приводят к появлению подобных душевных ран. Иногда корни этих травм отыскиваются в детстве или ранней юности. В таком случае человек затрудняется назвать конкретную причину своего страдания, хотя его душевная боль абсолютно реальна.

В этой книге вы увидите, что я с одинаковым уважением отношусь ко всем способам оказания и получения помощи. Таким образом, она — пособие как по душепопечению, так и по оказанию самой простой поддержки ближнему. В зависимости от характера проблемы человек нуждается либо в душепопечителе, либо в неравнодушном ближнем, который необязательно должен выступать в роли душепопечителя: достаточно того, что он — человек, с которым можно общаться на равных. Одна из целей этой книги состоит в том, чтобы показать предназначение и особенности каждого из этих видов помощи (конечно, не во всех ситуациях их нужно разделять). Я молюсь о том, чтобы как можно больше страдающих людей вовремя получили необходимую им помощь.