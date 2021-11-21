Петри Вялимяки - Исцеление любовью - Путеводитель по душепопечению

Вялимяки - Исцеление любовью
Множество раз мне доводилось общаться с людьми, которые понесли какую-либо утрату или переживают тяжелый период жизни. С этим так или иначе сталкивался каждый из нас. Когда человек теряет что-то для себя дорогое, говорят, что он прошел через «ворота скорби». Это означает, что человек потерял нечто настолько ценное для себя, что после этого его жизнь уже никогда не будет прежней. Да, он прошел через «ворота скорби». Тот, кто пережил это, остается с ощущением глубокой раны в душе.
Но такая рана появляется также вследствие многих других причин. Например, тяжелая болезнь, потеря работы, развод, финансовые трудности, депрессия и другие психические заболевания, а также разрыв отношений и одиночество приводят к появлению подобных душевных ран. Иногда корни этих травм отыскиваются в детстве или ранней юности. В таком случае человек затрудняется назвать конкретную причину своего страдания, хотя его душевная боль абсолютно реальна.
В этой книге вы увидите, что я с одинаковым уважением отношусь ко всем способам оказания и получения помощи. Таким образом, она — пособие как по душепопечению, так и по оказанию самой простой поддержки ближнему. В зависимости от характера проблемы человек нуждается либо в душепопечителе, либо в неравнодушном ближнем, который необязательно должен выступать в роли душепопечителя: достаточно того, что он — человек, с которым можно общаться на равных. Одна из целей этой книги состоит в том, чтобы показать предназначение и особенности каждого из этих видов помощи (конечно, не во всех ситуациях их нужно разделять). Я молюсь о том, чтобы как можно больше страдающих людей вовремя получили необходимую им помощь.
Книга задумана как практическое пособие, призванное поддержать человека в кризисной ситуации и помочь ему в оказании помощи другим людям. Примеры, использованные в разных главах этой книги, взяты из жизни, но в описания тех или иных случаев внесены изменения, а беседы сокращены и тоже чуть изменены таким образом, чтобы в них нельзя было узнать реальных участников. Для соблюдения конфиденциальности почти во всех случаях также изменены имена.
Петри Вялимяки - Исцеление любовью - Путеводитель по душепопечению
Cерия "Дело служения"
СПб.: Виссон, 2021. — 368 с.
ISBN 978-951-619-464-9
Петри Вялимяки - Исцеление любовью - Путеводитель по душепопечению - Содержание
Вступление
Введение
Часть I. Особенности оказания душепопечительской помощи
- 1. Исцеляющее общение
- 1.1. Исцеляющая любовь
- 1.2. Ближе к человеку
- 1.3. Одна встреча или серия встреч
- 1.4. Общая картина жизни и слушание как ключ к установлению контакта
- 1.5. Позиция душепопечителя и его самовосприятие
- 2. Духовное наставничество как форма душепопечения
- 2.1. Отправные точки духовного наставничества
- 2.2. Методы осуществления духовного наставничества
- 2.3. Общение с Богом приводит к освобождению человеческой совесть
Часть II. Основа душепопечения — библейское представление о человеке
- 3. Уникальные возможности душепопечения
- 3.1. Человек, созданный Богом
- 3.2. Созданный по образу Божьему
- 3.3. Созданный как мужчина или женщина
- 3.4. Единое целое физической, психической и духовной составляющих
- 3.4.1. Библия о человеческом теле и «плоти»
- 3.4.2. Библия о душе и психике
- 3.4.3. Дух — источник жизненных сил
- 3.4.4. Сердце — центр жизни человека, призванный к единству в любви
- 3.5. Бог желает полностью исцелить нас
Часть III. Принципы душепопечения, в центре которого Иисус Христос
- 4. Исцеляющая сила Божьей милости
- 4.1. Чувство вины и стыда
- 4.2. Откуда мы знаем, что Божьей милости на самом деле достаточно?
- 4.3. Способы донесения до человека Божьей милости
- 4.4. Служение церкви, способствующее душепопечению
- 4.5. Естественное дело христианина — делиться Божьей милостью
- 4.6. Исповедь как средство благодати и форма взаимной поддержки
- 5. Личностный и духовный рост
- 5.1. Сбалансированный подход к основанию духовного роста
- 5.1.1. Корни личностного роста — в Божьей любви
- 5.1.2. Многообразие освящения
- 5.1.3. Что такое вера?
- 5.1.4. Углубление веры и личностный рост
- 5.2. Личностный рост душепопечителя и его встреча с собственной тенью
- 5.3. Что помогает избавиться от переутомления, вызванного синдромом помощника?
Часть IV. Общение со страдающим человеком
- 6. Эмоциональные нарушения: скорбь и депрессия
- 6.1. Важная функция скорби
- 6.2. Многоликая депрессия
- 6.2.1. Депрессия, вызванная одиночеством и другими психологическими проблемами
- 6.2.2. Естественная депрессия в переходные периоды жизни
- 6.2.3. Биологические причины депрессии
- 6.2.4. Реактивная депрессия, вызванная душевной травмой
- 6.3. Возможности страдающего депрессией
- 7. Эмоциональные нарушения: страх и тревога
- 7.1. Здоровый и нездоровый страх
- 7.2. Что поддерживает здоровое Я и ощущение безопасности?
- 7.3. Когда травмирована душа и жизнью управляет страх
- 7.4. Восемь факторов, помогающих освободиться от страха
- 8. От зависимости можно освободиться
- 8.1 Что такое аддикция (зависимость)
- 8.2. Как формируется зависимость
- 8.3. Как освободиться от зависимости
- 8.3.1. Бог милостив и к тому, кто страдает зависимостью
- 8.3.2. Семь важных этапов или возможностей на пути к свободе от зависимости
- 8.4. Как поддерживать человека, а не его зависимость
- 8.4.1. Помощь может потребоваться как самому зависимому, так и его близким
- 8.4.2. Как следует помогать зависимому
Часть V. Душепопечение, помогающее жить полной и осмысленной жизнью
- 9. Человек как образ Божий — основа здоровой самооценки
- 9.1. Что такое здоровье?
- 9.2. Сбалансированная самооценка
- 10. «Мужчиной и женщиной создал их»
- 10.1. Брак и семейные будни наполняют жизнь глубоким содержанием
- 10.2. Сексуальность — главный источник радости жизни и тема многих трудных вопросов в сфере душепопечения
- 10.3. Опыт Библии и опыт душепопечения в сфере секса
- 10.4. Рассмотрение интимных проблем в процессе душепопечения
- 10.5. У секса есть хорошая и богатая альтернатива
- 11. Смысл жизни и предназначение человека
- 11.1. Призвание отражает уникальность человека и его ситуации
- 11.2. Как найти свое призвание
- 11.3. Как помочь ближнему найти свое призвание
- 11.4. Группа, помогающая человеку в поисках своего призвания
- 11.5. Всеобщая задача Церкви
- 11.5.1. Смысл жизни и надежда
- 11.5.2. Евангелие и осмысленность повседневной жизни
- 11.5.3. Общая задача церкви
П. Вялимяки «Исцеление любовью.