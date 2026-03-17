Вялов - Соработники Творца

Книга Александра Вялова «Соработники Творца» представляет собой глубокое теологическое и антропологическое исследование призвания человека в свете библейского откровения. Автор ставит задачу переосмыслить роль личности не просто как пассивного объекта Божьего творения, но как активного участника божественного замысла на земле. Основная идея произведения заключается в том, что каждый человек наделен уникальным творческим потенциалом, который должен быть реализован в синергии с волей Бога, превращая повседневный труд, искусство и общественное служение в акт поклонения и созидания мироздания.

Содержательная часть книги детально анализирует концепцию «имаго Деи» (образа Божьего) как динамического призвания к творчеству и ответственности. Александр Вялов последовательно разбирает различные сферы человеческой деятельности — от воспитания детей до научного поиска и управления ресурсами планеты — показывая, как в каждой из них проявляется природа соработника. Автор уделяет значительное внимание теме преодоления «священного разрыва» между духовным и светским, утверждая, что любая честная работа, исполненная с любовью и мастерством, имеет вечную ценность. В книге также исследуются этические границы человеческого творчества и необходимость духовной дисциплины для того, чтобы созидательная энергия не превратилась в разрушительную гордыню.

Текст написан в высоком интеллектуальном стиле, который при этом остается доступным для широкого круга читателей, стремящихся найти смысл в своей профессиональной и личной жизни. Александр Вялов мастерски сочетает библейскую экзегетику с примерами из истории культуры и личного духовного опыта, создавая цельное полотно христианского гуманизма. Работа служит мощным призывом к пробуждению инициативы и ответственности внутри церковного сообщества и за его пределами. Это чтение помогает осознать величие человеческого призвания и вдохновляет на то, чтобы стать достойным партнером Бога в деле преображения этого мира.

Александр Вялов – Соработники Творца

К.: Книгоноша, 2017. – 412 с.

ISBN 978-617-7248-51-3

Александр Вялов – Соработники Творца - Содержание

Предисловие

Благодарности и расшаркивания от Александра Вялова

Наука

Роджер Бэкон - Фра Лука Бартоломео де Пачоли - Николай Коперник - Джон Непер - Галилео Галилей - Иоганн Кеплер - Кристоф Шейнер - Уильям Отред - Уильям Гарвей - Марен Мерсенн - Рене Декарт - Эдм Мариотт - Блез Паскаль - Роберт Бойль - Христиан Гюйгенс - Исаак Барроу - Роберт Гук - Исаак Ньютон - Готфрид Вильгельм Лейбниц - Леонард Эйлер - Карл Линней - Михаил Ломоносов - Уильям Гершель - Алессандро Вольта - Роберт Броун - Андре Мари Ампер - Иоганн Карл Фридрих Гаусс - Ганс Христиан Эрстед - Дэвид Брюстер - Огюстен Луи Коши - Майкл Фарадей - Джозеф Генри - Юлиус Роберт фон Майер - Джеймс Прескотт Джоуль - Грегор Иоганн Мендель - Луи Пастер - Уильям Томсон, лорд Кельвин - Георг Риман - Джеймс Клерк Максвелл - Осборн Рейнольдс - Иван Пулюй - Джон Амброз Флеминг - Антуан Анри Беккерель - Джозеф Джон Томсон - Макс Планк - Уильям Генри Брэгг - Джордж Вашингтон Карвер - Роберт Милликен - Гульельмо Маркони - Макс Борн - Артур Комптон - Чарльз Хард Таунс - Артур Шавлов - Уильям Филлипс

Общественная деятельность

Томас Мор - Уильям Уилберфорс - Авраам Линкольн - Давид Ливингстон - Жан Анри Дюнан

Литература

Джон Мильтон - Даниель Дефо - Виктор Гюго - Ганс Христиан Андерсен - Гарриет Бичер-Стоу - Чарльз Диккенс - Федор Достоевский - Джордж Макдональд - Гилберт Кийт Честертон - Джон Толкиен - Клайв Льюис

Медицина

Николай Пирогов - Валентин Войно-Ясенецкий

Педагогика

Ян Амос Коменский - Иоганн Песталоцци - Джозеф Ланкастер - Константин Ушинский - Януш Корчак

Искусство

Гвидо Аретинский - Альбрехт Дюрер - Антонио Вивальди - Георг Фридрих Гендель - Иоганн Себастьян Бах - Людвиг ван Бетховен - Феликс Мендельсон

Алфавитный указатель персоналий

Об авторе