Вязовский - Смерть и воскресение Христа в псалмах

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, PROTESTANTISM, Theology

В течение двух лет по воскресным вечерам мы изучали Евангелие от Иоанна. В январе 2022 года мы добрались до двадцатой главы. И один стих в ней поставил нас в тупик:

Но они еще не понимали Писания, в котором сказано, что Он должен воскреснуть из мертвых (Ин. 20:9).

Я помню, как мы с недоумением смотрели друг на друга и никто не мог припомнить, в каком месте Ветхого Завета говорится о воскресении Иисуса из мертвых. Какое Писание, или даже Писания, имел в виду Иоанн? Увидев пустую гробницу, они с Петром должны были бы вспомнить что-то из Ветхого Завета, но тогда еще не понимали, что именно. И мы тоже не понимали! В тот вечер мы так и разошлись, не получив ответа на свой вопрос.

Впрочем, перчатка была брошена, и я ее поднял. Следующие три года я посвятил размышлениям о том, где в Ветхом Завете говорится об этом важнейшем событии в жизни Христа — воскресении из мертвых. Так вышло, что я сконцентрировал все свое внимание на псалмах, и оказалось... Оказалось, что чуть ли не каждый псалом так или иначе предвосхищает воскресение Христа, а также другие события Его жизни.

В этой небольшой книге я хотел бы вместе с вами поразмышлять над псалмами, чтобы увидеть в них Христа и Его воскресение.

В первой части я постараюсь объяснить и обосновать, почему мы можем видеть в псалмах Христа. Вторая часть — это краткие, сфокусированные на ожидании Христа комментарии примерно на 30 псалмов из разных частей Псалтири.

Вязовский, Я. Г. - Смерть и воскресение Христа в псалмах - Читаем Псалтирь как заветную поэзию

Минск : А. Н. Вараксин, 2025. — 288 с.
ISBN 978-985-7360-17-8

Вязовский, Я. Г. - Смерть и воскресение Христа в псалмах - Содержание

  • Вместо предисловия
  • Часть 1. Как толковать псалмы
    • Глава 1. Как Иисус читал псалмы
    • Глава 2. Как Давид писал псалмы
  • Часть 2. Комментарии на избранные псалмы
    • Псалом 1. Заветное блаженство
    • Псалом 2. Заветный Царь
    • Псалмы 3 и 4. Сон Мессии
    • Псалом 5. Шахматный псалом
    • Псалом 6. От дрожи к уверенности
    • Псалом 7. Клевета и оправдание
    • Псалом 8. Будь собой!
    • Псалом 9. Проблема страданий
    • Псалом 10. Новости и мужество
    • Псалом 15. Изгнание и воскресение
    • Псалом 18. Закон желанней золота
    • Псалмы 19 и 20. Битва и победа
    • Псалом 21. Сошествие в ад
    • Псалом 22. Господь — пастух мой
    • Псалмы 23 и 67. Вознесение Христа
    • Псалом 26. Давид и храм
    • Псалом 28. Над водами
    • Псалом 31. Грешный праведник
    • Псалом 32. Новая песнь
    • Псалом 39. Христос в церкви
    • Псалом 40. Поцелуй Иуды и что было дальше
    • Псалом 41-42. Анатомия уныния
    • Псалом 43. Как научиться больше страдать
    • Псалом 44. Христос и Его невеста
    • Псалом 49. Бог, устремленный к себе
Views 265
Rating 5.0 / 5
Added 10.03.2026
Author brat Vadim
