В течение двух лет по воскресным вечерам мы изучали Евангелие от Иоанна. В январе 2022 года мы добрались до двадцатой главы. И один стих в ней поставил нас в тупик:

Но они еще не понимали Писания, в котором сказано, что Он должен воскреснуть из мертвых (Ин. 20:9).

Я помню, как мы с недоумением смотрели друг на друга и никто не мог припомнить, в каком месте Ветхого Завета говорится о воскресении Иисуса из мертвых. Какое Писание, или даже Писания, имел в виду Иоанн? Увидев пустую гробницу, они с Петром должны были бы вспомнить что-то из Ветхого Завета, но тогда еще не понимали, что именно. И мы тоже не понимали! В тот вечер мы так и разошлись, не получив ответа на свой вопрос.

Впрочем, перчатка была брошена, и я ее поднял. Следующие три года я посвятил размышлениям о том, где в Ветхом Завете говорится об этом важнейшем событии в жизни Христа — воскресении из мертвых. Так вышло, что я сконцентрировал все свое внимание на псалмах, и оказалось... Оказалось, что чуть ли не каждый псалом так или иначе предвосхищает воскресение Христа, а также другие события Его жизни.

В этой небольшой книге я хотел бы вместе с вами поразмышлять над псалмами, чтобы увидеть в них Христа и Его воскресение.

В первой части я постараюсь объяснить и обосновать, почему мы можем видеть в псалмах Христа. Вторая часть — это краткие, сфокусированные на ожидании Христа комментарии примерно на 30 псалмов из разных частей Псалтири.

Вязовский, Я. Г. - Смерть и воскресение Христа в псалмах - Читаем Псалтирь как заветную поэзию

Минск : А. Н. Вараксин, 2025. — 288 с.

ISBN 978-985-7360-17-8

Вязовский, Я. Г. - Смерть и воскресение Христа в псалмах - Содержание