В течение двух лет по воскресным вечерам мы изучали Евангелие от Иоанна. В январе 2022 года мы добрались до двадцатой главы. И один стих в ней поставил нас в тупик:
Но они еще не понимали Писания, в котором сказано, что Он должен воскреснуть из мертвых (Ин. 20:9).
Я помню, как мы с недоумением смотрели друг на друга и никто не мог припомнить, в каком месте Ветхого Завета говорится о воскресении Иисуса из мертвых. Какое Писание, или даже Писания, имел в виду Иоанн? Увидев пустую гробницу, они с Петром должны были бы вспомнить что-то из Ветхого Завета, но тогда еще не понимали, что именно. И мы тоже не понимали! В тот вечер мы так и разошлись, не получив ответа на свой вопрос.
Впрочем, перчатка была брошена, и я ее поднял. Следующие три года я посвятил размышлениям о том, где в Ветхом Завете говорится об этом важнейшем событии в жизни Христа — воскресении из мертвых. Так вышло, что я сконцентрировал все свое внимание на псалмах, и оказалось... Оказалось, что чуть ли не каждый псалом так или иначе предвосхищает воскресение Христа, а также другие события Его жизни.
В этой небольшой книге я хотел бы вместе с вами поразмышлять над псалмами, чтобы увидеть в них Христа и Его воскресение.
В первой части я постараюсь объяснить и обосновать, почему мы можем видеть в псалмах Христа. Вторая часть — это краткие, сфокусированные на ожидании Христа комментарии примерно на 30 псалмов из разных частей Псалтири.
Вязовский, Я. Г. - Смерть и воскресение Христа в псалмах - Читаем Псалтирь как заветную поэзию
Минск : А. Н. Вараксин, 2025. — 288 с.
ISBN 978-985-7360-17-8
Вязовский, Я. Г. - Смерть и воскресение Христа в псалмах - Содержание
- Вместо предисловия
Часть 1. Как толковать псалмы
- Глава 1. Как Иисус читал псалмы
- Глава 2. Как Давид писал псалмы
Часть 2. Комментарии на избранные псалмы
- Псалом 1. Заветное блаженство
- Псалом 2. Заветный Царь
- Псалмы 3 и 4. Сон Мессии
- Псалом 5. Шахматный псалом
- Псалом 6. От дрожи к уверенности
- Псалом 7. Клевета и оправдание
- Псалом 8. Будь собой!
- Псалом 9. Проблема страданий
- Псалом 10. Новости и мужество
- Псалом 15. Изгнание и воскресение
- Псалом 18. Закон желанней золота
- Псалмы 19 и 20. Битва и победа
- Псалом 21. Сошествие в ад
- Псалом 22. Господь — пастух мой
- Псалмы 23 и 67. Вознесение Христа
- Псалом 26. Давид и храм
- Псалом 28. Над водами
- Псалом 31. Грешный праведник
- Псалом 32. Новая песнь
- Псалом 39. Христос в церкви
- Псалом 40. Поцелуй Иуды и что было дальше
- Псалом 41-42. Анатомия уныния
- Псалом 43. Как научиться больше страдать
- Псалом 44. Христос и Его невеста
- Псалом 49. Бог, устремленный к себе
