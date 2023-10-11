Вылков - Семья

Некоторые духовно-нравственные законы созидания семьи, являющиеся фундаментом и несущими колоннами ее устойчивости: любовь, авторитет, творчество, верность, ответственность.

„Внимай, небо, я буду говорить; и слушай, земля, слова уст моих. Польется как дождь учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву. Имя Господа прославляю; воздайте славу Богу нашему. Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог верен, и нет неправды [в Нем]; Он праведен и истинен...” (Втор. 32:1-4).

„И пришел Моисей [к народу] и изрек все слова песни сей вслух народа, он и Иисус, сын Навин. Когда Моисей изрек все слова сии всему Израилю, тогда сказал им: положите на сердце ваше все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещевайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона сего; ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша, и чрез это вы долгое время пробудете на той земле, в которую вы идете чрез Иордан, чтоб овладеть ею” (44-47 ст.).

Семья - это институт, созданный Богом, Который благословил его, положив в его основы определенные законы и правила не только для обеспечения его существования, но и для развития, так чтобы все члены, связанные между собой, были счастливы в семейной жизни. По этой причине только Бог имеет власть над семьей. Никто не имеет права разрушать то, что Он создал, разлучать то, что Он соединил. Об этом говорит Христос: „Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает” (Мат. 19:6).

Судя по тому, что происходит в современном мире, не можем усомниться в том, что определенные силы заинтересованы в разрушении семьи как института, способного дать возможность человеческому обществу просуществовать хотя бы еще немного. Особенно ярко действие этих сил выражено через насильственное навязывание Западом гендер-идеологии. Этой теме мы отвели специальное место в нашем труде. Чтобы сформировать семью, способную противостоять проявлению сил, направленных на ее уничтожение, мы должны определить на основании Писания основные духовно-нравственные законы созидания семьи, являющиеся твердым и глубоким фундаментом, который переходит в крепкие несущие колонны, обеспечивающие устойчивость всего строения.

В книге Притчей мы читаем: „Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его... и приготовила у себя трапезу” (Пр. 9:1-2). О, если бы сегодня в каждом доме была духовно-нравственная трапеза особых отношений между мужем и женой, родителями и детьми! Духовно-нравственная трапеза, способная дать возможность человеку, как уникальному Божиему творению, раскрыть себя. Причина, что ее нет, кроется в том, что люди сместили основные столбы взаимоотношений: любовь, авторитет, творчество, верность и ответственность.

1. Любовь

Любовь - это духовно-нравственный закон посвящения себя другой личности и принятия ее, как самого себя, особенно в отношениях между мужем и женой и родителями и детьми. Любовь - не просто романтика, хотя и этот элемент должен присутствовать в супружеских отношениях. Обыкновенно чувства и эмоции, на которые ставится акцент, являются только следствием настоящей любви.

Сегодня в школах идет процесс открытой интервенции в еще незрелые чувства детей. Выцеживая их искусственно, вызывают мнимую любовь. А действительно ли дети постигают истинное счастье, и действительно ли мы радуемся той любви, которой их обучают уже с четвертого или пятого класса? И самое отвратительное - в понятие „любовь” вкладывают в основном только интимные половые отношения.

Настоящая любовь - это осознанное принятие человека, которому ты посвящаешь жизнь и все, что у тебя есть. Все твое уже не принадлежит тебе, оно принадлежит ему. Вспомним слова отца блудного сына, в которых Бог показал кульминацию настоящей любви: „Сын мой, все мое - твое”. А можем ли мы сказать своим отцам, матерям, детям, прародителям: „Все мое - твое”?

Иван Вылков, Светлана Вылкова - Семья. Кризис современной семьи и духовно-нравственные законы его разрешения

2012, Издательство "Светлина на Балканите", София, - 166 с.

ISBN 978-954-92968-2-2

Иван Вылков, Светлана Вылкова - Семья. Кризис современной семьи и духовно-нравственные законы его разрешения - Содержания

Введение

Часть I Духовно-нравственные законы как парадигма христианской семьи

Глава I Некоторые духовно-нравственные законы созидания семьи, являющиеся фундаментом и несущими колоннами ее устойчивости: любовь, авторитет, творчество, верность, ответственность

1. Любовь

2. Духовно-нравственный авторитет

3. Творчество

4. Ответственность

5. Верность

Глава II Реализация духовно-нравственных законов без содействия их Законодателя обречена на провал

1. Благодать как дар от Бога для созидания семьи

2. Божественная власть как дар от Бога для созидания семьи

Глава III Дети - не бремя, а награда от Господа

1. Благословение или проклятие через детей и на детях А. Благословение - закон духа жизни Б. Проклятие - закон греха смерти



Глава IV Духовно-нравственная иммунизация личности против зла: зачатие, ношение, рождение, воспитание духовных назореев

1. Семья Елканы и Анны - пример реализации духовно-нравственных законов

2. Некоторые предупреждения родителям как избежать неправильного восприятия ребенком Бога и Божественных истин

Глава V Библейские метафоры о семье и детях

1. Лук и стрелы - символ сильной семьи

2. Лук нечестивых

3. Воспитание и формирование личности как боевой стрелы

Глава VI Библейские примеры правильного и неправильного воспитания детей

1. Знание духовно-нравственных законов священником Илием и пренебрежение ими в воспитании детей

2. Глубина проникновения праведного Иова в духовно-нравственные законы и их реализация в деле воспитания детей

Часть II Действие духовно-нравственных законов в преодолении кризизов различных возрастных периодов

Глава I Ребенок и родители

1. Измерение родительского поведения

2. Типология родителей

Глава II Основные кризисы детей от рождения до юношеского возраста и духовно- нравственные законы их решения

1. Кризис новорожденного

2. Кризис первого года

3. Кризис третьего года

4. Открытие наготы родителей - проклятие для детей

5. Воспитание детей от 3 до 6 лет

6. Готовность к школьному обучению

7. Воспитание детей с 6 до 9 лет

8. Кризис полового созревания

Часть III Альтернатива гендерной идеологии - воспитание женственности у девочек и мужественности у мальчиков в патриархальной семье

Глава 1. Сегодняшняя ситуация в мире или введение гендерной идеологии

1. Некоторые характеристики гендерной идеологии

2 Последствия сексуальных контактов в детстве и отрочестве

Глава II Восстановление Библейской мужественности и женственности и патриархальности семьи