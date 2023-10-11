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Вылков - Семья

Иван Вылков, Светлана Вылкова - Семья. Кризис современной семьи и духовно-нравственные законы его разрешения
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Category ESXATOS BOOKS, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Некоторые духовно-нравственные законы созидания семьи, являющиеся фундаментом и несущими колоннами ее устойчивости: любовь, авторитет, творчество, верность, ответственность.

„Внимай, небо, я буду говорить; и слушай, земля, слова уст моих. Польется как дождь учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву. Имя Господа прославляю; воздайте славу Богу нашему. Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог верен, и нет неправды [в Нем]; Он праведен и истинен...” (Втор. 32:1-4).

„И пришел Моисей [к народу] и изрек все слова песни сей вслух народа, он и Иисус, сын Навин. Когда Моисей изрек все слова сии всему Израилю, тогда сказал им: положите на сердце ваше все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещевайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона сего; ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша, и чрез это вы долгое время пробудете на той земле, в которую вы идете чрез Иордан, чтоб овладеть ею” (44-47 ст.).

Семья - это институт, созданный Богом, Который благословил его, положив в его основы определенные законы и правила не только для обеспечения его существования, но и для развития, так чтобы все члены, связанные между собой, были счастливы в семейной жизни. По этой причине только Бог имеет власть над семьей. Никто не имеет права разрушать то, что Он создал, разлучать то, что Он соединил. Об этом говорит Христос: „Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает” (Мат. 19:6).

Судя по тому, что происходит в современном мире, не можем усомниться в том, что определенные силы заинтересованы в разрушении семьи как института, способного дать возможность человеческому обществу просуществовать хотя бы еще немного. Особенно ярко действие этих сил выражено через насильственное навязывание Западом гендер-идеологии. Этой теме мы отвели специальное место в нашем труде. Чтобы сформировать семью, способную противостоять проявлению сил, направленных на ее уничтожение, мы должны определить на основании Писания основные духовно-нравственные законы созидания семьи, являющиеся твердым и глубоким фундаментом, который переходит в крепкие несущие колонны, обеспечивающие устойчивость всего строения.

В книге Притчей мы читаем: „Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его... и приготовила у себя трапезу” (Пр. 9:1-2). О, если бы сегодня в каждом доме была духовно-нравственная трапеза особых отношений между мужем и женой, родителями и детьми! Духовно-нравственная трапеза, способная дать возможность человеку, как уникальному Божиему творению, раскрыть себя. Причина, что ее нет, кроется в том, что люди сместили основные столбы взаимоотношений: любовь, авторитет, творчество, верность и ответственность.

1. Любовь

Любовь - это духовно-нравственный закон посвящения себя другой личности и принятия ее, как самого себя, особенно в отношениях между мужем и женой и родителями и детьми. Любовь - не просто романтика, хотя и этот элемент должен присутствовать в супружеских отношениях. Обыкновенно чувства и эмоции, на которые ставится акцент, являются только следствием настоящей любви.

Сегодня в школах идет процесс открытой интервенции в еще незрелые чувства детей. Выцеживая их искусственно, вызывают мнимую любовь. А действительно ли дети постигают истинное счастье, и действительно ли мы радуемся той любви, которой их обучают уже с четвертого или пятого класса? И самое отвратительное - в понятие „любовь” вкладывают в основном только интимные половые отношения.

Настоящая любовь - это осознанное принятие человека, которому ты посвящаешь жизнь и все, что у тебя есть. Все твое уже не принадлежит тебе, оно принадлежит ему. Вспомним слова отца блудного сына, в которых Бог показал кульминацию настоящей любви: „Сын мой, все мое - твое”. А можем ли мы сказать своим отцам, матерям, детям, прародителям: „Все мое - твое”?

Иван Вылков, Светлана Вылкова - Семья. Кризис современной семьи и духовно-нравственные законы его разрешения

2012, Издательство "Светлина на Балканите", София, - 166 с.

ISBN 978-954-92968-2-2

Иван Вылков, Светлана Вылкова - Семья. Кризис современной семьи и духовно-нравственные законы его разрешения - Содержания

Введение

Часть I Духовно-нравственные законы как парадигма христианской семьи

Глава I Некоторые духовно-нравственные законы созидания семьи, являющиеся фундаментом и несущими колоннами ее устойчивости: любовь, авторитет, творчество, верность, ответственность

  • 1. Любовь

  • 2. Духовно-нравственный авторитет

  • 3. Творчество

  • 4. Ответственность

  • 5. Верность

Глава II Реализация духовно-нравственных законов без содействия их Законодателя обречена на провал

  • 1. Благодать как дар от Бога для созидания семьи

  • 2. Божественная власть как дар от Бога для созидания семьи

Глава III Дети - не бремя, а награда от Господа

  • 1. Благословение или проклятие через детей и на детях

    • А. Благословение - закон духа жизни

    • Б. Проклятие - закон греха смерти

Глава IV Духовно-нравственная иммунизация личности против зла: зачатие, ношение, рождение, воспитание духовных назореев

  • 1. Семья Елканы и Анны - пример реализации духовно-нравственных законов

  • 2. Некоторые предупреждения родителям как избежать неправильного восприятия ребенком Бога и Божественных истин

Глава V Библейские метафоры о семье и детях

  • 1. Лук и стрелы - символ сильной семьи

  • 2. Лук нечестивых

  • 3. Воспитание и формирование личности как боевой стрелы

Глава VI Библейские примеры правильного и неправильного воспитания детей

  • 1. Знание духовно-нравственных законов священником Илием и пренебрежение ими в воспитании детей

  • 2. Глубина проникновения праведного Иова в духовно-нравственные законы и их реализация в деле воспитания детей

Часть II Действие духовно-нравственных законов в преодолении кризизов различных возрастных периодов

Глава I Ребенок и родители

  • 1. Измерение родительского поведения

  • 2. Типология родителей

Глава II Основные кризисы детей от рождения до юношеского возраста и духовно- нравственные законы их решения

  • 1. Кризис новорожденного

  • 2. Кризис первого года

  • 3. Кризис третьего года

  • 4. Открытие наготы родителей - проклятие для детей

  • 5. Воспитание детей от 3 до 6 лет

  • 6. Готовность к школьному обучению

  • 7. Воспитание детей с 6 до 9 лет

  • 8. Кризис полового созревания

Часть III Альтернатива гендерной идеологии - воспитание женственности у девочек и мужественности у мальчиков в патриархальной семье

Глава 1. Сегодняшняя ситуация в мире или введение гендерной идеологии

  • 1. Некоторые характеристики гендерной идеологии

  • 2 Последствия сексуальных контактов в детстве и отрочестве

Глава II Восстановление Библейской мужественности и женственности и патриархальности семьи

  • 1. Необходимость восстановления патриархальной семьи

  • 2 Необходимость воспитания мужественности у мальчиков и женственности у девочек

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Rating 5.0 / 5
Added 11.10.2023
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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