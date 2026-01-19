Толкование Роберта Вызу отличается особой теплотой и ясностью изложения. Автор не просто объясняет исторический контекст слов Спасителя, но стремится сделать их «живыми и действенными» для читателя. Основная идея книги заключается в том, что Нагорная проповедь — это не свод невыполнимых законов, а описание жизни, ставшей возможной благодаря благодати Божьей. Вызу подчеркивает, что христианство начинается внутри человека и лишь затем проявляется вовне. Эта книга станет прекрасным спутником для тех, кто хочет не просто знать текст Евангелия, но и позволить ему сформировать свой характер, приоритеты и ценности. Она идеально подходит как для групповых занятий в церкви, так и для глубокого личного размышления.

Роберт Петрович Вызу – Нагорная проповедь – Толкование

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2003. – 356 с.

ISBN 5-7454-0764-6

Роберт Петрович Вызу – Нагорная проповедь – Содержание