Вызу - Нагорная проповедь – Толкование
Толкование Роберта Вызу отличается особой теплотой и ясностью изложения. Автор не просто объясняет исторический контекст слов Спасителя, но стремится сделать их «живыми и действенными» для читателя. Основная идея книги заключается в том, что Нагорная проповедь — это не свод невыполнимых законов, а описание жизни, ставшей возможной благодаря благодати Божьей. Вызу подчеркивает, что христианство начинается внутри человека и лишь затем проявляется вовне. Эта книга станет прекрасным спутником для тех, кто хочет не просто знать текст Евангелия, но и позволить ему сформировать свой характер, приоритеты и ценности. Она идеально подходит как для групповых занятий в церкви, так и для глубокого личного размышления.
Роберт Петрович Вызу – Нагорная проповедь – Толкование
Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2003. – 356 с.
ISBN 5-7454-0764-6
Роберт Петрович Вызу – Нагорная проповедь – Содержание
Предисловие
Нагорная проповедь - С Иисусом Христом — на гору - «Блаженны...» - Через нищету духа — в Царство Небесное - Милость милостивым - Любовь исполняет закон - Праведность Царства Небесного - «Гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду» - Жертва и примирение - Смерть греху - Об устойчивости брачной жизни - «Побеждай зло добром» - Одержание победы над обидами - Победа через самоотвержение - «Да будете сынами Отца вашего Небесного» - «Не творите милостыни вашей пред людьми» - Молитва «Отче наш» - О посте - «Собирайте сокровища на небе» - Освещенная и неосвещенная жизнь - Бог и маммона - «Не заботьтесь...» - Урок природы - «Ищите же прежде Царства Божия» - «Не судите, да не судимы будете» - Бережное отношение к святыне - Сила молитвы - «Всякий просящий получает» - Золотое правило - «Входите тесными вратами» - «Берегитесь лжепророков» - «По плодам их узнаете их» - День суда Божия - Дом на камне - Дом, построенный на камне, и дом, построенный на песке - Сила слов Христа - О сущности и назначении Церкви Христовой - Храм Божий - «О горнем помышляйте» - «Мирись с соперником твоим» - Дар Святого Духа - «Они надобны Господу» - «Вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас» - Святой Дух - О супружеской верности - Христианин в повседневной жизни - Град Бога живого - Божия нива
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