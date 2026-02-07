Взгляд внутрь
Хотите узнать, как мыслит один из самых провокационных психологов современности? В беседах с Лаурой Поццо Джеймс Хиллман предстает не как кабинетный ученый, а как страстный мыслитель, для которого психология — это способ борьбы за душу мира.
Автор откровенно рассказывает о своем разрыве с классическим юнгианством, о любви к алхимии, о греческих богах и о том, почему он считает современную психотерапию «убийцей души». Это книга-путешествие по лабиринтам ума Хиллмана, где каждая страница наполнена парадоксами и озарениями. Идеальное чтение для тех, кто хочет понять человека, стоящего за теорией архетипов.
Взгляд внутрь: беседы Джеймса Хиллмана и Лауры Поццо
Касталия, 2022. — 258 стр.
ISBN 978-5-521-18659-4
Взгляд внутрь: беседы Джеймса Хиллмана и Лауры Поццо - Содержание
Предисловие
Об интервью
Патологизация и душа
Психоанализ и школы
Терапия, сны и воображаемое
Противостояние с христианством
О биографии
Старое и новое — сенекс и пуэр
Через реку и на улицу
Писательство
Работа
Любовь
