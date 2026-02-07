Хотите узнать, как мыслит один из самых провокационных психологов современности? В беседах с Лаурой Поццо Джеймс Хиллман предстает не как кабинетный ученый, а как страстный мыслитель, для которого психология — это способ борьбы за душу мира.

Автор откровенно рассказывает о своем разрыве с классическим юнгианством, о любви к алхимии, о греческих богах и о том, почему он считает современную психотерапию «убийцей души». Это книга-путешествие по лабиринтам ума Хиллмана, где каждая страница наполнена парадоксами и озарениями. Идеальное чтение для тех, кто хочет понять человека, стоящего за теорией архетипов.

Взгляд внутрь: беседы Джеймса Хиллмана и Лауры Поццо

Касталия, 2022. — 258 стр.

ISBN 978-5-521-18659-4

Взгляд внутрь: беседы Джеймса Хиллмана и Лауры Поццо - Содержание

Предисловие

Об интервью

Патологизация и душа

Психоанализ и школы

Терапия, сны и воображаемое

Противостояние с христианством

О биографии

Старое и новое — сенекс и пуэр

Через реку и на улицу

Писательство

Работа

Любовь