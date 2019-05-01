Взыскующие Града - Антология

Первый том переписки русских мыслителей XIX столетия предлагает нам пройти с ними путь, который лежит слегка в стороне от их знакомого нам творчества, но подводит к нему словно изнутри. Когда эти письма писались, они, естественно, предназначались одному собеседнику, с которым разговор шел с глазу на глаз. Но когда они выносятся на свет, любой из читателей может почувствовать себя их адресатом, участником той давней беседы. И через это участие войти в эпистолярную лабораторию русской мысли.

Такой, как она здесь представлена, отобрана, вылеплена составителем настоящей Антологии, создавшим из необозримого письменного наследства свою персональную панораму имен, текстов, идей. Владимир Кейдан не только собрал, но и по-своему объединил эти имена под общим куполом «Взыскующих Града». Название это, на которое словно издали падает свет Молитвы Господней, появилось уже более 20 лет назад при первой публикации Антологии, но в новом собрании этот свет становится зримей, взыскание связывает нас теперь со словами чаадаевского эпиграфа: Adveniat regnum tuum. Да приидет царствие твое (Мф. 6 : 10).

Взыскующие Града. Хроника русских литературных, религиозно-философских и общественно-политических движений в частных письмах и дневниках их участников, 1829–1923 гг. - Книга первая: 1829–1900

Антология

Составитель В. И. Кейдан. Изд. 2, испр. и доп.

М.: Модест Колеров, 2018. 632 с.

ISBN 978-5-905040-34-4

Взыскующие Града. Хроника русских литературных, религиозно-философских и общественно-политических движений в частных письмах и дневниках их участников, 1829–1923 гг. - Книга первая: 1829–1900 - Содержание

Предисловие составителя

Свящ. Владимир Зелинский. «Созвездие родное»

ВЗЫСКУЮЩИЕ ГРАДА

1829–1898

1899

1900

Именной указатель всех упоминаемых лиц

Именной указатель авторов опубликованных текстов

Взыскующие Града. Хроника русских литературных, религиозно-философских и общественно-политических движений в частных письмах и дневниках их участников, 1829–1923 гг. - Книга первая: 1829–1900 - Предисловие составителя

Первое издание Антологии «Взыскующие града» вышло в 1997 году в издательстве «Языки русской культуры» и охватывало период 1900–1923 гг. Прошло 20 лет, в течение которых я занимался архивными разысканиями и, по возможности, следил за публикациями отечественных и зарубежных исследователей личных архивов российских философов, литераторов и общественно-политических деятелей. Постепенно отодвигалась нижняя временная граница, пока не достигла переписки и дневников корифеев Золотого века русской культуры: А. С. Пушкина, П. Я. Чаадаева, А. С. Хомякова, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, Н. Ф. Федорова, В. С. Соловьева. Настоящее издание рассчитано на несколько томов, 1-й том начинается «Первым философическим письмом» П. Я. Чаадаева 1829 г., разделившим русский философский дискурс на два направления: западничество и славянофильство. При этом верхняя граница остается прежней — 1923 год. Цель Антологии — передать духовную атмосферу позапрошлого и начала прошлого столетия до начала катастрофы, когда завязались все узлы и прозвучали все голоса либеральной и консервативной части российской культурной

элиты.

«Душа интеллигенции — ключ к грядущим судьбам русской государственности и общественности» — эти слова С. Н. Булгакова заставляют пристальнее вглядеться в религиозные, философские и политические течения, возникшие под влиянием светских мыслителей в России и занесенные из Европы. В публикуемых в этом и последующих томах Антологии частных письмах и дневниках прослеживаются идейные и личные отношения сторонников «христианской общественности» и «нового религиозного сознания», стремившихся мирным путем освежить духовную атмосферу в стране и тем самым обновить общественный строй России на основе реформированной церкви, софиологии и внецерковного христианства. В этих текстах видна личностная подоплека противостояния (нео) славянофилов и западников, «путейцев» и «мусагетовцев», верных исторической православной церкви и пророков «голгофского христианства». Авторы публикуемых частных документов — выдающиеся представители русского религиозного возрождения, христианского либерализма и православного консерватизма. В состав Антологии войдут более 3 000 документов, представляющих континуум философских, политических и культурных идей и личных откровений их авторов.

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Взыскующие Града. Хроника русских литературных, религиозно-философских и общественно-политических движений в частных письмах и дневниках их участников, 1829–1923 гг. - Книга вторая: 1901–1904

Антология

Составитель В. И. Кейдан. Изд. 2, испр. и доп.

М. : Модест Колеров, 2019. 608 с.

ISBN 978-5-905040-39-9

Взыскующие Града. Хроника русских литературных, религиозно-философских и общественно-политических движений в частных письмах и дневниках их участников, 1829–1923 гг. - Книга вторая: 1901–1904 - Содержание

Предисловие составителя

Татьяна Щедрина. Философская энциклопедия переживания русской жизни

ВЗЫСКУЮЩИЕ ГРАДА. 1901 год

ВЗЫСКУЮЩИЕ ГРАДА. 1902 год

ВЗЫСКУЮЩИЕ ГРАДА. 1903 год

ВЗЫСКУЮЩИЕ ГРАДА. 1904 год

Именной указатель всех упоминаемых лиц

Именной указатель авторов опубликованных текстов