Wright N. T. - Into the Heart of Romans

Category ESXATOS BOOKS, FOREIGN, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology

В книге «В сердце Послания к Римлянам» известный богослов и исследователь Нового Завета Н. Т. Райт предлагает глубокий анализ одного из самых значимых текстов христианской Библии — Послания апостола Павла к Римлянам. Автор стремится раскрыть центральную мысль этого послания и показать его значение для понимания Божьего замысла спасения.

Райт рассматривает ключевые темы послания: грех и оправдание, веру и благодать, роль Закона, место Израиля в истории спасения и новую жизнь во Христе. Он объясняет, как послание к Римлянам раскрывает Божий план обновления мира через Иисуса Христа.

Книга написана ясным и доступным языком, сочетает богословскую глубину с внимательным чтением библейского текста и будет полезна всем, кто хочет глубже понять послание апостола Павла и его значение для христианской веры.

N. T. Wright – Into the Heart of Romans – A Deep Dive into Paul’s Greatest Letter

Grand Rapids, MI: Zondervan, 2023. – 273 p.

ISBN 978-0-310-15781-6

N. T. Wright – Into the Heart of Romans – Contents

Preface

  • 1 Romans 8 in Context

  • 2 Romans 8.1–4: No Condemnation

  • 3 Romans 8.5–11: The Spirit Gives Life

  • 4 Romans 8.12–17: Led by the Spirit

  • 5 Romans 8.17–21: The Liberation of Creation

  • 6 Romans 8.22–7: The Groaning of the Spirit

  • 7 Romans 8.28–30: Justified and Glorified

  • 8 Romans 8.31–4: If God Is for Us

  • 9 Romans 8.34–9: Nothing Can Separate Us from God’s Love

Appendix 1: Roman-Inaugurated Eschatology: The Return of the Golden Age (the Age of Saturn)

Appendix 2: Hebrew Eschatology: The Messianic Age and/or the Coming of God’s Glory

Bibliography

Index of Ancient Sources and Biblical References

Added 20.03.2026
