Книга Николаса Томаса Райта «Оправдание: Божий план и видение апостола Павла» посвящена одному из центральных вопросов христианского богословия — учению об оправдании. Автор рассматривает это понятие в контексте посланий апостола Павла, стремясь показать его первоначальный смысл в библейской и исторической перспективе.
Райт анализирует ключевые тексты Нового Завета и объясняет, как учение об оправдании связано с Божьим замыслом спасения, историей Израиля и провозглашением Евангелия. Он предлагает переосмысление традиционных богословских подходов и подчеркивает, что оправдание является частью более широкого Божьего плана обновления мира.
Книга будет интересна богословам, студентам духовных учебных заведений, служителям церкви и всем читателям, интересующимся библейским учением апостола Павла и современными богословскими дискуссиями.
Wright N. T. - Justification - God's Plan and Paul's Vision
IVP Academic, 2009
ISBN 978-0-8308-3863-9
Wright N. T. - Justification - God's Plan and Paul's Vision - Contents
Preface
Abbreviations
PART 1: INTRODUCTION
1 What's All This About, and Why Does It Matter? - 2 Rules of Engagement - 3 First-CenturyJudaism: Covenant, LawandLawcourt - 4 Justification: Definitionsand Puzzles
PART 2: EXEGESIS
5 Galatians - 6 Interlude: Philippians, Corinthians, Ephesians - 7 Romans - 8 Conclusion
Notes
Bibliography
Name Index
Subject Index
Scripture Index
No comments yet. Be the first!