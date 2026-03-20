Wright N. T. - Justification

Wright N. T. - Justification
Category ESXATOS BOOKS, FOREIGN, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology

Книга Николаса Томаса Райта «Оправдание: Божий план и видение апостола Павла» посвящена одному из центральных вопросов христианского богословия — учению об оправдании. Автор рассматривает это понятие в контексте посланий апостола Павла, стремясь показать его первоначальный смысл в библейской и исторической перспективе.

Райт анализирует ключевые тексты Нового Завета и объясняет, как учение об оправдании связано с Божьим замыслом спасения, историей Израиля и провозглашением Евангелия. Он предлагает переосмысление традиционных богословских подходов и подчеркивает, что оправдание является частью более широкого Божьего плана обновления мира.

Книга будет интересна богословам, студентам духовных учебных заведений, служителям церкви и всем читателям, интересующимся библейским учением апостола Павла и современными богословскими дискуссиями.

Wright N. T. - Justification - God's Plan and Paul's Vision

IVP Academic, 2009

ISBN 978-0-8308-3863-9

Wright N. T. - Justification - God's Plan and Paul's Vision - Contents

Preface

Abbreviations

PART 1: INTRODUCTION

  • 1 What's All This About, and Why Does It Matter? - 2 Rules of Engagement - 3 First-CenturyJudaism: Covenant, LawandLawcourt - 4 Justification: Definitionsand Puzzles

PART 2: EXEGESIS

  • 5 Galatians - 6 Interlude: Philippians, Corinthians, Ephesians - 7 Romans - 8 Conclusion

Notes

Bibliography

Name Index

Subject Index

Scripture Index

Added 20.03.2026
Author brat lexmak
