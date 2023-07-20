Петербургская студия Трансмирового радио, 1992-1994

Пастор Дик Вудвард - По страницам Священного Писания

Приложение к радиолекциям Малого библейского колледжа

Пастор Дик Вудвард - По страницам Священного Писания - цель курса

Цель курса — сделать обзор всех книг Библии. Такой обзор Библии познакомит вас с содержанием каждой книги, основными идеями и практической значимостью для нас того или иного отрывка Священного Писания. Мы также постараемся представить вам Библию во всей ее гармонической целостности.

Наш курс не ставит свой задачей заменить собою аналогичные по тематике курсы, предлагаемые в духовных семинариях или колледжах. Мы делаем акцент на общих вопросах, имеющих непосредственно практическое значение, чтобы у христиан или тех, кто еще имеет сомнения, сложилось всестороннее представление о Библии.

На протяжении нашего знакомства с 66 каноническими книгами Библии вам будут предлагаться для самостоятельного чтения те или иные места из Писания. Наши вопросы и методические указания помогут вам в этом.

Данный обзор служит в некотором роде введением в Библию. Подход, который мы избрали, носит синтезирующий характер, поскольку продвигаясь в понимании и усвоении материала, мы постепенно воссоздаем полную картину целостности Библии.

Наш курс предполагает работу с текстом Библии. Эффективность знакомства с материалом данного курса существенно возрастет, если вы будет следовать нашим указаниям и регулярно читать соответствующие места Священного Писания.

Библия и пособия по ее изучению

Прежде всего, вам необходимо иметь саму Библию. Мы будем опираться на текст Русского синодального перевода Библии, который, являясь наиболее распространенным изданием на русском языке, представляется нам наилучшим. Существует еще новый перевод Нового Завета с греческого подлинника и различные издания Нового Завета, изложенные современным языком.

До революции Православной Церковью были изданы библейские словари и энциклопедии, а впоследствии были переведены на русский язык некоторые библейские словари зарубежных изданий, например, Библейский словарь Геллея, Библейский словарь Геце, Словарь библейского богословия, Библейский словарь Нюстрема. Все они могут значительно облегчить вам знакомство со Священным Писанием.

Весьма полезным пособием является Симфония к Библии. Симфония содержит в алфавитном порядке слова, употребленные в Библии, в том числе имена и географические названия, позволяя по этим словам отыскивать необходимые стихи Писания. Симфония позволяет изучать Библию по темам, прослеживая развитие той или иной концепции от книги Бытия до книги Откровения.

Существуют также различные справочники и толкования на весь текст Библии или отдельные ее книги.

В архив вошли пособия к радиолекциям пастора Дика Вудварта на Трансмировом радио

1 Введение.pdf

2 Пятикнижие.pdf

3 Исторические книги.pdf

4 Поэтические книги.pdf

5 Большие пророки.pdf

6 Малые пророки.pdf

7 Деяния апостолов . Соборные послания.pdf

8 Послания.pdf

9 Послания Апостола Павла-2.Откровение.pdf

Вудвард Дик - По страницам священного писания, Том I - Пятикнижие - Исторические книги

В 3-х т. — СПб.: Изд-во христианского общества «Библия для всех», 1994. — Т. I. — 304 с.

IBSN-7454-0003-Х

Вудвард Дик - По страницам священного писания, Том I - Пятикнижие - Исторические книги - Содержание

Лекция 1. Что такое Библия

Лекция 2. Для чего нужна Библия

Лекция 3. Как изучать Библию

Лекция 4. Действительно ли Бог сотворил мир?

Лекция 5. Люди, супруги, родители

Лекция 6. «Где ты?»

Лекция 7. «Где брат твой?»

Лекция 8. Отец веры

Лекция 9. «Как твое имя?»

Лекция 10. Бог, Которому все подвластно . . .

Лекция 11. Кто обретает значимость в глазах Бога

Лекция 12. Четыре духовных секрета

Лекция 13. Освобождение

Лекция 14. Десять заповедей

Лекция 15. Скиния собрания

Лекция 16. Наставление о молитве

Лекция 17. Смысл жертвоприношения

Лекция 18. Истина Чисел

Лекция 19. Блуждание в пустыне

Лекция 20. Ошибка Моисея

Лекция 21. Величайшая проповедь в истории человечества

Лекция 22. Напоминание о чудесах

Лекция 23. Путь жизни и смерти

Исторические книги

Лекция 24. История древних евреев

Лекция 25. Обещанное благословение

Лекция 26. Битва при Иерихоне

Лекция 27. Отступления от веры

Лекция 28. Священная война

Лекция 29. Как не стать отступником?

Лекция 30. А судьи кто?

Лекция 31. Руфь

Лекция 32. Родственник, выкупающий долги

Лекция 33. Царство Божие

Лекция 34. Самуил и Саул

Лекция 35. Помазанный на послушание

Лекция 36. Как оступиться достойно . . .

Лекция 37. Благость прощения

Лекция 38. Три стороны греха

Лекция 39. Цари и пророки

Лекция 40. Взлет и падение Царства Израильского

Лекция 41. Подумаем о пропущенном

Лекция 42. Синоптические евангелия Ветхого Завета?

Лекция 43. Добрые плоды

Лекция 44. Образ лидера

Лекция 45. Угадай, кто придет к нам на пир

Вудвард Дик - По страницам Священного Писания - Том II Поэтические книги, Большие пророки, Малые пророки

В 4-х т. — 2-е изд., стереотипное. — СПб.: Издание христианского общества «Библия для всех», 1996. — Т. II — 264 с.

IBSN 5-7454-0079-Х

Вудвард Дик - По страницам Священного Писания - Том II Поэтические книги, Большие пророки, Малые пророки - Содержание

Поэтические книги

Лекция 46. Внутренний и внешний человек.

Лекция 47. Страждущие сердца

Лекция 48. Взгляд внутрь себя, ввысь и вокруг себя

Лекция 49. Тридцать причин страдания

Лекция 50. В тисках жизни

Лекция 51. Он покоит меня

Лекция 52. Два типа людей

Лекция 53. Все ли блаженны?

Лекция 54. Лекарство от стресса

Лекция 55. Всемогущий врач

Лекция 56. Уроки поклонения

Лекция 57. Остановитесь и познайте

Лекция 58. Мудрость Соломона

Лекция 59. Лебединая песня Соломона

Лекция 60. Иисус любит меня

Большие пророки

Лекция 61. Образ пророка

Лекция 62. Откровение Исаии

Лекция 63. Лето Господне благоприятное

Лекция 64. Помазанник Божий

Лекция 65. Разбитый сосуд

Лекция 66. Хвалитесь Богом

Лекция 67. Распашите новые нивы

Лекция 68. Бог любит нас, несмотря ни на что

Лекция 69. Пророк чудесный и таинственный

Лекция 70. Воззвание к костям и духу

Лекция 71. Что делать, когда вам навязывают вавилонский плен? Править Вавилоном!

Лекция 72. Золотая голова Навуходоносора

Лекция 73. Арифметика семидесяти седмин

Малые пророки

Лекция 74. Пророк Божией любви

Лекция 75. День Господень

Лекция 76. Пророк, возвещающий суд

Лекция 77. Опыт Едома

Лекция 78. Любовь Божия

Лекция 79. Иона идет по пути, указанному Богом

Лекция 80. Пророк и проповедь

Лекция 81. «Не вечно гневается Господь»

Лекция 82. Падение Ниневии

Лекция 83. Сторожевая башня пророка Аввакума

Лекция 84. День Господень для всех

Лекция 85. Время строить дом Божий

Лекция 86. Послание Аггея

Лекция 87. Возвращение к Богу

Лекция 88. Пророк невидимого

Лекция 89. Преданность Богу

Лекция 90. Блаженны ли надменные?

Вудвард Дик - По страницам Священного Писания - Том III Евангелия. Деяния.Соборные послания

В 4-х т. — 2-е изд., стереотипное. — СПб.: издание христианского общества «Библия для всех», 1996. — Т. III — 270 с.

IBSN 5-7454-0081-1

Вудвард Дик - По страницам Священного Писания - Том III Евангелия. Деяния.Соборные послания - Содержание

Лекция 91. Введение в Евангелия

Лекция 92. Главное дело Иисуса

Лекция 93. Что значит исповедовать Иисуса

Лекция 94. Чудо насыщения

Лекция 95. Сокровище в глиняном сосуде

Лекция 96. Прежде всего — Бог

Лекция 97. Нагорная проповедь

Лекция 98. Десять заповедей Иисуса

Лекция 99. «Не отменить, но исполнить»

Лекция 100. Жить по-христиански

Лекция 101. Молитва Господня

Лекция 102. Разрешение проблем

Лекция 103. Избрание апостолов

Лекция 104. Ярмо Иисуса Христа

Лекция 105. Чистота учения и подлинная вера

Лекция 106. Сколько раз прощать?

Лекция 107. Притча о работниках в винограднике и о двух сыновьях

Лекция 108. Признаки кончины века и Великое поручение

Лекция 109. «...Проповедовать лето Господне»

Лекция 110. Сети спасения

Лекция 111. Управители Божии

Лекция 112. Младенец в яслях

Лекция 113. Молодое вино в новых мехах

Лекция 114. Спасение дому Закхея

Лекция 115. Что такое вера?

Лекция 116. Рождение свыше

Лекция 117. «Возьми постель твою и ходи»

Лекция 118. «К Кому нам идти?»

Лекция 119. Старые уходят первыми

Лекция 120. Тайна пшеничного зерна и виноградной лозы

Лекция 121. Второе послание к Феофилу

Лекция 122. Пламя, которое не в силах потушить пожарные

Лекция 123. Что такое Церковь?

Лекция 124. Обращение в истинную веру

Лекция 125. Идеалы Пятидесятницы

Лекция 126. Урок кротости

Лекция 127. Бывший гонитель

Лекция 128. «Неведомому Богу...»

Лекция 129. Трудно ли проповедовать перед царями?Соборные послания

Лекция 130. Иаков — Верблюжьи Колени

Лекция 131. Два вида искушения

Лекция 132. Ключ к спасению и святости

Лекция 133. Духовная жизнь апостола Петра

Лекция 134. Царственное священство

Лекция 135. Наставления женам и мужьям

Лекция 136. «Страдающий плотью перестает грешить»

Лекция 137. Когда последний человек узнает Благую Весть

Лекция 138. Тому, кто открыт для веры

Лекция 139. Уверенность в спасении

Лекция 140. «Бог есть любовь»

Вудвард Дик - По страницам Священного Писания - Том IV Послания Павла. Откровение

По страницам Священного Писания. В 4-х т. — 2-е изд., стереотипное. — СПб.: издание христианского общества «Библия для всех», 1996. — Т. IV — 219 с.

IBSN 5-7454-0080-3

Вудвард Дик - По страницам Священного Писания - Том IV Послания Павла. Откровение - Содержание