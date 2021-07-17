Я любил Вас любовью брата - Переписка Ю. Ф. Самарина и баронессы Э. Ф. Раден (1861 —1876)

Юрий Федорович Самарин (21 апр. (3 мая) 1819—19 (31) марта 1876) — одна из симпатичных личностей русского XIX века. Его достоинства признавались даже отъявленными противниками — и, что куда показательнее, достоинства не только интеллектуальные, но и моральные — то, что нам труднее всего признать за нашим оппонентом. Ведь, признавая его интеллектуальное и ораторское могущество, мы тем самым оправдываем свое поражение в полемике или, во всяком случае, готовим себе «честный исход», тогда как признание моральных качеств — признание человеческой доброкачественности — лишает нас права на аргументы ad hominem, не дает возможности заподозрить оппонента в недобросовестности; совершая данное признание, мы тем самым обрекаем себя на необходимость говорить лишь по существу дела, не отвлекаясь и не прибегая к посторонним соображениям — и лишь явная и беспрекословная добродетель оппонента вынуждает совершить подобное отречение.

Современники часто сетовали на то, что огромные силы и дарования Самарина уходили в несообразную масштабу его дарования работу — в мелочи городского управления, в изучение подоходного налогообложения в германских землях, в обучение грамоте крестьянских детей и т. п.4 — Сам он относился к этому совершенно иначе, отвечая, напри- мер, на подобный упрек со стороны И. С. Аксакова, одного из ближайших к нему людей: «Странно мне, что ты, в один голос с другими, повторяешь мне вся- кий вздор вроде того, что уж теперь довольно, дело сделано, что это все пустяки и мелочь, что другие не хуже меня доделают что нужно, что я могу делать другое, лучшее и т. д. Убедись ты в одном: дело толь- ко тогда идет хорошо, когда тот, кто к нему пристав- лен, по своей подготовке и по своим способностям стоит несколько выше своего призвания. Только при этом условии можно вести дело к лучшему и поднимать всю свою обстановку».5 Он не принижал своих способностей, трезво видел масштаб своих дарований — и вместе с тем полагал именно эту, повседневную свою деятельность — долгом и призванием, в твердом исполнении возложенных на себя обязанностей, не смущаясь ни скукой, ни потребностью делать мелкую, изматывающую работу, ни малостью достигнутых результатов.

Я любил Вас любовью брата - Переписка Ю. Ф. Самарина и баронессы Э. Ф. Раден (1861 —1876)

Отв. ред. О. Л. Фетисенко

Санкт-Петербург «Владимир Даль» 2015 г. – 447 с.

ISBN 978-5-93615-167-5

Я любил Вас любовью брата - Переписка Ю. Ф. Самарина и баронессы Э. Ф. Раден (1861 —1876) – Содержание

Тесля А. Юрий Федорович Самарин и его переписка с баронессой Эдитой Федоровной Раден

Переписка Ю. Ф. Самарина и баронессы Э. Ф. Ра- ден (1861-1876)

Комментарии

Список сокращений

Указатель имен