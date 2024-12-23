Первое, что поражает в этих письмах, - их большое количество. Прежде всего, это говорит о живом интересе к подобным вопросам, а также о том, что случаев «оккультного» опыта, по отношению к которому часто используют и термины «экстрасенсорный», «сверхъестественный», гораздо больше, чем мы готовы допустить. В наш так называемый век технического прогресса не менее 1200 читателей немецко-швейцарской прессы время от времени задумываются, а не рассказать ли другим о случившемся с ними «иррациональном» инциденте. И это решение не дается им легко. Очевидно, что многие сомневаются прежде, чем взяться за ручку, колеблются, поскольку по опыту знают, что подобное не воспринимается всерьез. Они боятся прослыть рассказчиками небылиц, врунами или сумасшедшими. В большинстве случаев авторы писем просят не раскрывать их имен при публикации, чтобы избежать разнотолков о себе или о других вовлеченных в историю людях. Во всех случаях преобладающим становится чувство, что в произошедшем есть нечто, требующее почтительного молчания и даже благоговейного трепета. Люди соприкасаются с материями настолько мистическими и неподдающимися объяснению, что их влияние представляется непредсказуемым даже спустя многие годы. Опасения есть даже у детей. В большинстве случаев они хранят произошедшее с ними в тайне на протяжении очень долгого времени, не решаясь рассказать ни родителям, ни другим близким. Иногда авторы берут в конфиденты своих священников или пастырей, что может указывать на взаимосвязь «оккультного опыта» и религиозных переживаний.

Я выражаю глубокую признательность всем авторам. Именно их честность сделала возможным это исследование. Среди них встречаются представители всех социальных слоев, но все же большинство авторов - это фермеры, рабочие, торговцы и офисные работники. Стоит отметить, что авторами самых лучших и даже гениальных писем являются «простые люди» - мужчины и женщины из небольших городов и деревень, в то время как письма интеллектуалов отличаются критическим подходом. Это стирает всю уникальность переживаний, связанных с полученным опытом. Исключения, конечно, есть в обоих случаях.

Ценность писем как научного материала

Первое, с чем мне пришлось столкнуться при работе с письмами, был вопрос об их ценности как материала для научного исследования. Сами по себе они не могут рассматриваться как вклад в развитие парапсихологии в том виде, в котором она существует сейчас. Это необходимо подчеркнуть в самом начале.

Ханс Дриш (Hans Driesch), немецкий ученый, один из первых, кто выделил парапсихологию как отдельное направление науки и заложил основы для научной оценки «оккультных» явлений. Сообщения о предсказаниях, предвидении, пророческих сновидениях и т. д. могут быть признаны полноценным материалом для научного исследования только при условии их письменной фиксации до того, как описываемое событие свершилось. Каждое сообщение о призраках и прочих трансцендентных явлениях должно быть тщательно изучено и проверено в отдельности. Ни одно из писем, направленных в редакцию «Обозревателя», не удовлетворяет ни одному из этих критериев.

Я размышляла, стоит ли мне заняться сбором доказательств, подтверждающих истории из полученных писем. Но годы, прошедшие с момента событий, сделали бы любые обоснования сомнительными. Более того, зачастую инциденты происходили не с самими авторами, а с их отцами, матерями или другими близкими и были настолько переполнены эмоциями, что говорить об объективности свидетельств очень сложно, скорее даже невозможно. Тем не менее ниже будет приведено объяснение, почему эти письма, несмотря на все сомнения, могут считаться полезными и значимыми с научной точки зрения.

Аниэла Яффе - Призраки и сны о смерти - Архетипический подход

Перев. с англ. - Μ.: Сказка и Миф, 2022. - 214 с.

ISBN 978-56045008-5-9־

Аниэла Яффе - Призраки и сны о смерти – Содержание

Вступительное слово

Введение

Письмо

Ценность писем как научного материала

Архетипический характер описываемых случаев

Люди и их опыт

Способность к «оккультному» опыту

Значимый опыт

Фактор судьбы в пророческих видениях и снах

Инструкции бессознательного: сны о смерти

Призраки

Сияющие или светящиеся призраки

Белые призраки

Явление «женщины в белом»

Предводитель мертвых или призрак-мужичок

Относительность времени и пространства в бессознательном

Непрощенные души

Призраки без головы или лица

Невыполненное или нарушенное обещание

Феномен дублирования

«Близость» умерших

Феномен синхронистичности

Библиография