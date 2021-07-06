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Якеменко - «Раскопки движутся помаленьку...»

Якеменко Борис - «Раскопки движутся помаленьку...»
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Biblical Studies, **Archaeology, **History of Russian Orthodoxy
Широкомасштабные исследования Святых Мест в Палестине стали важной частью отечественной археологической науки и послужили важнейшим фактором укрепления позиций России на Ближнем Востоке. Сегодня, когда позиции русской Православной Церкви только укрепляются, вновь становится актуальным вопрос о возобновлении археологических исследований Святых Мест и вместе с этим восстановления российского культурного и духовного влияния в Палестине. В связи с этим обращение к предшествующему опыту становится особенно важным.
Предпосылки к этому, без сомнения, есть. Это и активные контакты России и Израиля в разных сферах общественной и научной деятельности, восстановление исторического наименования Российского Палестинского Общества и решение о возвращении имущества Палестинскому Обществу, проведение конференций и семинаров, в частности, большого международного симпозиума «Россия и Палестина: религиозно - культурные связи в прошлом, настоящем и будущем», на котором затрагивались вопросы археологических исследований Палестины. Важнейшим фактором также является активная позиция Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, стремящегося к восстановлению влияния Русской Православной Церкви в ближнем и дальнем зарубежье.

Якеменко Борис - «Раскопки движутся помаленьку...» Архимандрит Антонин и археологические исследования на «Русском Месте» в Иерусалиме : страница из истории Российской библейской археологии

М. : Кругь, 2009. 104 с.: ил.
ISBN 978-3-7396-0159-9

Якеменко Борис - «Раскопки движутся помаленьку...» Архимандрит Антонин и археологические исследования на «Русском Месте» в Иерусалиме : страница из истории Российской библейской археологии - Содержание

Введение
  • Исторические связи России и Палестины и предыстория раскопок на «Русском Месте» в Иерусалиме
  • Образование Русской Духовной Миссии в Иерусалиме и Императорского Православного Палестинского Общества и их деятельность
  • Предыстория раскопок архимандрита Антонина на «Русском Месте» в Иерусалиме
  • Начало весеннего сезона раскопок
  • Судные ворота
  • Археологические исследования Православного Палестинского общества на Елеоне, в окрестностях Яффы и в Бет Захар
  • Заключение
БИБЛИОГРАФИЯ
Views 322
Rating 5.0 / 5
Added 06.07.2021
Author brat Andron
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5.0/5 (1)

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