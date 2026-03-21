Ялом - Хроники исцеления

"Хроники исцеления" – необычная книга, которую Ирвин Ялом написал не один, а в соавторстве. Джинни Элкин – псевдоним молодой писательницы, которой был поставлен диагноз "шизофрения". После неудачных занятий групповой терапией она начинает индивидуальный курс лечения под руководством доктора Ялома.

"Хроники исцеления" – это дневники пациентки и психотерапевта, в которых они подробно описывают свои мысли и чувства. В книге Ялом проявляет свой великолепный талант беллетриста: читатель открывает для себя личность Джинни, узнает в ее переживаниях себя, получает поддержку от доктора, злится и смеется вместе с героями, словно сам сидит напротив психотерапевта и ведет с ним свой собственный откровенный разговор.

Ирвин Ялом является ярым противником де-индивидуализируемого, бюрократического, формального подхода в психотерапии. Особенно резко выступал против (как он сам называл) "краткосрочной диагноз-ориентированной терапии". "Краткосрочная диагноз-ориентированная терапия", по Ялому, управляется экономическими силами, основывается на узких, формальных диагнозах, односторонняя, управляемая протоколом, "терапия для всех", без учета индивидуальности. Ялом полагал, прежде всего, что для КАЖДОГО пациента должна изобретаться НОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ, потому что у каждого есть уникальная история. Основой этой "новой" терапии служит терапия, построенная на МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" пациента и психотерапевта, на взаимных откровениях. Не последнюю роль на формирование его взглядов оказал и психоанализ.

Психотерапевтические истории [пер. с англ.С. Артемова]. — Москва : Эксмо, 2019. — 352 с.

ISBN 978-5-699-41228-0

Ирвин Ялом - Джинни Элкин - Хроники исцеления - Содержание

Предисловие редактора

Предисловие доктора Ялома

Предисловие Джинни

I. ПЕРВАЯ ОСЕНЬ (9 октября - 9 декабря)

II. ДОЛГАЯ ВЕСНА (6 января - 18 мая)

III. ЛЕТО (26 мая - 22 июля)

IV. МИМОЛЕТНАЯ ЗИМА (26 октября - 21 февраля)

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВЕСНА (29 февраля - 3 мая)

VI. КАЖДЫЙ ДЕНЬ МЫ СТАНОВИМСЯ БЛИЖЕ

(10 мая - 21 июня)

Послесловие доктора Ялома

Послесловие Джинни