Ялом - Вопрос смерти и жизни
Мы оба начали научную карьеру после аспирантуры в университете Джонса Хопкинса, где я окончил ординатуру по специальности «Психиатрия», а Мэрилин получила степень по сравнительной (французской и немецкой) литературе. Мы всегда были первыми читателями и редакторами рукописей друг друга. После того как я написал свою первую книгу, учебник по групповой терапии, я получил стипендию от Фонда Рокфеллера для работы над следующей книгой — «Палач любви» — в центре Белладжио в Италии. Вскоре после переезда Мэрилин рассказала мне, что хочет написать книгу, посвященную женским воспоминаниям о Французской революции. Я согласился, что у нее достаточно превосходного материала. Всем рокфеллеровским стипендиатам давали квартиру и отдельную студию, и я убедил ее спросить директора, не найдется ли кабинета и для нее. Директор ответил, что студия для супруги стипендиата — весьма необычная просьба, и, кроме того, все кабинеты уже распределены. Впрочем, поразмыслив несколько минут, он предложил Мэрилин занять пустующий домик в соседнем лесу, всего в пяти минутах ходьбы от главного здания. Хотя домик находился на дереве, Мэрилин пришла от него в восторг и со смаком принялась за свою первую книгу «Вынужденные свидетели: Воспоминания женщин о Французской революции». Она была счастлива. С тех пор мы стали коллегами-писателями. Несмотря на четверых детей и преподавательскую деятельность, Мэрилин писала постоянно и написала столько же книг, сколько и я.
В 2019 году у Мэрилин была диагностирована множественная миелома — рак плазматических клеток (лейкоцитов костного мозга, продуцирующих антитела). Врачи выписали ей противоопухолевый препарат ревлимид, который спровоцировал инсульт. Мэрилин чуть не умерла и провела в больнице четыре дня. Через две недели после того, как ее выписали, мы отправились погулять в ближайший парк.
— У меня есть идея для книги, которую мы должны написать вместе, — неожиданно объявила Мэрилин. — В ней я хочу описать все трудности и испытания, которые предстоят нам в ближайшие месяцы. Возможно, наш опыт будет полезен другим парам, столкнувшимся со смертельной болезнью.
Мэрилин часто предлагала темы для книг, которые, по ее мнению, стоило бы написать.
Ирвин Ялом, Мэрилин Ялом - Вопрос смерти и жизни
(Ирвин Ялом. Легендарные книги)
Москва : Эксмо, 2021. — 240 с.
ISBN 978-5-04-119629-5
Ирвин Ялом, Мэрилин Ялом - Вопрос смерти и жизни - Содержание
Предисловие
ЧАСТЬ I
- Глава 1. Спасительная коробочка
- Глава 2. Болезнь
- Глава 3. Осознание эфемерности бытия
- Глава 4. Почему мы не переезжаем в дом престарелых
- Глава 5. Я решаю уйти на покой
- Глава 6. Грустные мысли и новые надежды
- Глава 7. Снова «вглядываясь в солнце»
- Глава 8. Чья это смерть?
- Глава 9. Лицом к лицу со смертью
- Глава 10. Размышления об ассистированном самоубийстве
- Глава 11. В мучительном ожидании четверга
- Глава 12. Приятный сюрприз
- Глава 13. Теперь ты знаешь
- Глава 14. Смертный приговор
- Глава 15. Прощай, химиотерапия — и надежда
- Глава 16. От паллиативной медицины к хоспису
- Глава 17. Хоспис: программа амбулаторной помощи
- Глава 18. Сладкая иллюзия
- Глава 19. Французские книги
- Глава 20. Конец близок
- Глава 21. Смерть
- Глава 22. Прощание и похороны
ЧАСТЬ II. Мы не забудем
- Глава 23. Моя новая жизнь
- Глава 24. Один дома
- Глава 25. Секс и горе
- Глава 26. Дереализация
- Глава 27. Оцепенение
- Глава 28. Целебный Шопенгауэр
- Глава 29. Отрицание
- Глава 30. Выход в свет
- Глава 31. Нерешительность
- Глава 32. «Все мы творения на день»
- Глава 33. «Семь уроков повышенной сложности по терапии горя»
- Глава 34. Мое образование продолжается
- Глава 35. Дорогая Мэрилин
спасибо