Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Ялом - Вопрос смерти и жизни

Ирвин Ялом, Мэрилин Ялом - Вопрос смерти и жизни
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Мы оба начали научную карьеру после аспирантуры в университете Джонса Хопкинса, где я окончил ординатуру по специальности «Психиатрия», а Мэрилин получила степень по сравнительной (французской и немецкой) литературе. Мы всегда были первыми читателями и редакторами рукописей друг друга. После того как я написал свою первую книгу, учебник по групповой терапии, я получил стипендию от Фонда Рокфеллера для работы над следующей книгой — «Палач любви» — в центре Белладжио в Италии. Вскоре после переезда Мэрилин рассказала мне, что хочет написать книгу, посвященную женским воспоминаниям о Французской революции. Я согласился, что у нее достаточно превосходного материала. Всем рокфеллеровским стипендиатам давали квартиру и отдельную студию, и я убедил ее спросить директора, не найдется ли кабинета и для нее. Директор ответил, что студия для супруги стипендиата — весьма необычная просьба, и, кроме того, все кабинеты уже распределены. Впрочем, поразмыслив несколько минут, он предложил Мэрилин занять пустующий домик в соседнем лесу, всего в пяти минутах ходьбы от главного здания. Хотя домик находился на дереве, Мэрилин пришла от него в восторг и со смаком принялась за свою первую книгу «Вынужденные свидетели: Воспоминания женщин о Французской революции». Она была счастлива. С тех пор мы стали коллегами-писателями. Несмотря на четверых детей и преподавательскую деятельность, Мэрилин писала постоянно и написала столько же книг, сколько и я.
В 2019 году у Мэрилин была диагностирована множественная миелома — рак плазматических клеток (лейкоцитов костного мозга, продуцирующих антитела). Врачи выписали ей противоопухолевый препарат ревлимид, который спровоцировал инсульт. Мэрилин чуть не умерла и провела в больнице четыре дня. Через две недели после того, как ее выписали, мы отправились погулять в ближайший парк.
— У меня есть идея для книги, которую мы должны написать вместе, — неожиданно объявила Мэрилин. — В ней я хочу описать все трудности и испытания, которые предстоят нам в ближайшие месяцы. Возможно, наш опыт будет полезен другим парам, столкнувшимся со смертельной болезнью.
Мэрилин часто предлагала темы для книг, которые, по ее мнению, стоило бы написать.

Ирвин Ялом, Мэрилин Ялом - Вопрос смерти и жизни

(Ирвин Ялом. Легендарные книги)
Москва : Эксмо, 2021. — 240 с.
ISBN 978-5-04-119629-5

Ирвин Ялом, Мэрилин Ялом - Вопрос смерти и жизни - Содержание

Предисловие
ЧАСТЬ I
  • Глава 1. Спасительная коробочка
  • Глава 2. Болезнь
  • Глава 3. Осознание эфемерности бытия
  • Глава 4. Почему мы не переезжаем в дом престарелых
  • Глава 5. Я решаю уйти на покой
  • Глава 6. Грустные мысли и новые надежды
  • Глава 7. Снова «вглядываясь в солнце»
  • Глава 8. Чья это смерть?
  • Глава 9. Лицом к лицу со смертью
  • Глава 10. Размышления об ассистированном самоубийстве
  • Глава 11. В мучительном ожидании четверга
  • Глава 12. Приятный сюрприз
  • Глава 13. Теперь ты знаешь
  • Глава 14. Смертный приговор
  • Глава 15. Прощай, химиотерапия — и надежда
  • Глава 16. От паллиативной медицины к хоспису
  • Глава 17. Хоспис: программа амбулаторной помощи
  • Глава 18. Сладкая иллюзия
  • Глава 19. Французские книги
  • Глава 20. Конец близок
  • Глава 21. Смерть
  • Глава 22. Прощание и похороны
ЧАСТЬ II. Мы не забудем
  • Глава 23. Моя новая жизнь
  • Глава 24. Один дома
  • Глава 25. Секс и горе
  • Глава 26. Дереализация
  • Глава 27. Оцепенение
  • Глава 28. Целебный Шопенгауэр
  • Глава 29. Отрицание
  • Глава 30. Выход в свет
  • Глава 31. Нерешительность
  • Глава 32. «Все мы творения на день»
  • Глава 33. «Семь уроков повышенной сложности по терапии горя»
  • Глава 34. Мое образование продолжается
  • Глава 35. Дорогая Мэрилин
Views 479
Rating 5.0 / 5
Added 14.08.2022
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

Related Books

All Books