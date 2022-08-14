Мы оба начали научную карьеру после аспирантуры в университете Джонса Хопкинса, где я окончил ординатуру по специальности «Психиатрия», а Мэрилин получила степень по сравнительной (французской и немецкой) литературе. Мы всегда были первыми читателями и редакторами рукописей друг друга. После того как я написал свою первую книгу, учебник по групповой терапии, я получил стипендию от Фонда Рокфеллера для работы над следующей книгой — «Палач любви» — в центре Белладжио в Италии. Вскоре после переезда Мэрилин рассказала мне, что хочет написать книгу, посвященную женским воспоминаниям о Французской революции. Я согласился, что у нее достаточно превосходного материала. Всем рокфеллеровским стипендиатам давали квартиру и отдельную студию, и я убедил ее спросить директора, не найдется ли кабинета и для нее. Директор ответил, что студия для супруги стипендиата — весьма необычная просьба, и, кроме того, все кабинеты уже распределены. Впрочем, поразмыслив несколько минут, он предложил Мэрилин занять пустующий домик в соседнем лесу, всего в пяти минутах ходьбы от главного здания. Хотя домик находился на дереве, Мэрилин пришла от него в восторг и со смаком принялась за свою первую книгу «Вынужденные свидетели: Воспоминания женщин о Французской революции». Она была счастлива. С тех пор мы стали коллегами-писателями. Несмотря на четверых детей и преподавательскую деятельность, Мэрилин писала постоянно и написала столько же книг, сколько и я.

В 2019 году у Мэрилин была диагностирована множественная миелома — рак плазматических клеток (лейкоцитов костного мозга, продуцирующих антитела). Врачи выписали ей противоопухолевый препарат ревлимид, который спровоцировал инсульт. Мэрилин чуть не умерла и провела в больнице четыре дня. Через две недели после того, как ее выписали, мы отправились погулять в ближайший парк.

— У меня есть идея для книги, которую мы должны написать вместе, — неожиданно объявила Мэрилин. — В ней я хочу описать все трудности и испытания, которые предстоят нам в ближайшие месяцы. Возможно, наш опыт будет полезен другим парам, столкнувшимся со смертельной болезнью.

Мэрилин часто предлагала темы для книг, которые, по ее мнению, стоило бы написать.

Ирвин Ялом, Мэрилин Ялом - Вопрос смерти и жизни

(Ирвин Ялом. Легендарные книги)

Москва : Эксмо, 2021. — 240 с.

ISBN 978-5-04-119629-5

Ирвин Ялом, Мэрилин Ялом - Вопрос смерти и жизни - Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ I

Глава 1. Спасительная коробочка

Глава 2. Болезнь

Глава 3. Осознание эфемерности бытия

Глава 4. Почему мы не переезжаем в дом престарелых

Глава 5. Я решаю уйти на покой

Глава 6. Грустные мысли и новые надежды

Глава 7. Снова «вглядываясь в солнце»

Глава 8. Чья это смерть?

Глава 9. Лицом к лицу со смертью

Глава 10. Размышления об ассистированном самоубийстве

Глава 11. В мучительном ожидании четверга

Глава 12. Приятный сюрприз

Глава 13. Теперь ты знаешь

Глава 14. Смертный приговор

Глава 15. Прощай, химиотерапия — и надежда

Глава 16. От паллиативной медицины к хоспису

Глава 17. Хоспис: программа амбулаторной помощи

Глава 18. Сладкая иллюзия

Глава 19. Французские книги

Глава 20. Конец близок

Глава 21. Смерть

Глава 22. Прощание и похороны

ЧАСТЬ II. Мы не забудем