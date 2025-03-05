Ян - Религия в Китае
В Китае религия выжила, несмотря на попытку жестоко истребить ее во время так называемой «культурной революции» 1966—1976 годов. С тех пор, невзирая на то что коммунисты остаются у власти, возрождение и расцвет переживают самые разные религии. Коммунистическая партия Китая по-прежнему придерживается атеистической идеологии и продолжает атеистическую пропаганду через систему образования, средства массовой информации и многочисленные партийные и государственные органы, часто устраивая расправы над теми или иными религиозными группами. И тем не менее с конца 1970-х годов по всей стране религия переживает время стремительного развития.
Тот факт, что религия способна выжить и процветать под властью атеистического режима коммунистов, поднимает важные теоретические и практические вопросы. Насколько государство способно контролировать рост или упадок религии ? Почему, в частности, провалились меры по ее искоренению ? В какой степени секуляристское государство способно продвигать секуляризацию ? Если жесткая регуляция, нацеленная на снижение численности религиозно активного населения, не дает желаемого эффекта, то по какой причине так происходит и какие это имеет последствия ? Какая теория поможет нам понять устойчивость религии в обществе, к которому принадлежит пятая часть населения мира ?
Долгое время в социологии религии господствовала теория секуляризации, согласно которой в современных обществах с течением времени значение религии должно только снижаться. Очевидно, что эта теория бесполезна для понимания витальности религии в Китае. Именно теория секуляризации использовалась коммунистическими правительствами для оправдания политических кампаний по искоренению религии во имя социально-политического прогресса. К концу двадцатого века стало ясно, что попытки коммунистов искоренить религию провалились — это отмечается все большим числом исследователей.
Ян Фэнган - Религия в Китае: выживание и возрождение при коммунистическом режиме
пер. с англ. Д. Гальцина
СПб.: Academic Studies Press I Библиороссика, 2022. 271 с.
Серия «Современное востоковедение» = «Contemporary Eastern Studies»
ISBN 978-5-907532-29-8
Ян Фэнган - Религия в Китае: выживание и возрождение при коммунистическом режиме - Оглавление
Предисловие
Благодарности
- Глава 1. Объясняя жизнеспособность религии
- Глава 2. Определение религии в целях ее социологического изучения
- Глава 3. Марксистский атеизм в Китае и его применение в политике
- Глава 4. Регуляция религии при коммунизме
- Глава 5. Красный, черный и серый рынки религии
- Глава 6. Экономика дефицита на рынке религии при коммунистическом режиме
- Глава 7. Динамика олигополии в Китае и за его пределами
- Глава 8. Как возникли и куда движутся религиозные рынки в Китае
Библиография
Предметно-именной указатель
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