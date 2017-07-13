У человека разумного есть потребность в единстве и гармонии частей составляющих его душевную, биологическую, социальную и духовную жизнь. Содержательное, структурирующее и направляющее обеспечение единства человека и мира дают знания. Людям хочется все знать и понимать, иметь ответы на все вопросы. Но реальность такова, что знания людей фрагментарны, разорваны и несистемны. Это распространяется на их поведение и приводит к финансовым, социально-экономическим, политическим кризисам, которые являются, в конечном счете, следствием кризиса мировоззренческого.

Современная эпоха управляемого хаоса в мыслях и действиях насыщена информационно-психологическими манипуляциями; расщеплением знаний, мышления и поведения на упрощенные и укороченные элементы; смешением настоящего с прошлым, реального с виртуальным, добра со злом и т.д. Наша эпоха очень сложна для осознания, сохранения конструктивности и последовательности в мышлении и поведении. Людям не хватает знаний, времени, сил, терпения, денег, стабильности, безопасности, оптимизма...

Вырваться из ежедневной суеты для того, чтобы разобраться в глобальных процессах развития человечества могут только незаурядные личности, одаренные умом, волей, целеустремленностью, здоровьем и другими ресурсами для научного анализа религиозных, исторических, философских, антропологических, биологических, географических, литературных, политических знаний.

Авторы книги «Тайна беззакония: по следам нефилимов» выполнили огромный интеллектуальный труд по осознанию направлений, целей и стратегий развития человечества, охватывающий всю его историю. Наши современники и соотечественники дали нам стратегические знания, которые нам нужны, но мы их никогда бы не получили самостоятельно.

Они прочитали сотни редких книг и статей, написанных в разное время, в разных странах, на разных языках, проанализировали и синтезировали информацию о людях, подверженных влиянию Бога и его противников. В книге даны представления о технологиях разрушения духовного, психического и биологического здоровья людей на всех этапах истории от начала цивилизации до наших дней. Книга позволяет восполнить разрывы в знаниях, способствует их систематизации и единству, конструктивности и последовательности в мировоззрении и поведении.

Основные положения книги соответствуют современной научной парадигме, определяющей человека как существо биопсихосоциальное, имеющее биологические, социальные и духовные потребности с жесткой нормативной иерархией их масштабов, возрастающих от биологических через социальные к духовным. Масштаб и конфигурация духовных потребностей человека и общества определяют цели и стратегии их жизни и перспективы сохранения человеческой цивилизации.

Книга способствует решению актуальнейшей проблемы современности - самозащиты и повышению безопасности населения в цивилизационной, информационно-психологической войне. Книга написана понятным языком, интересна, доступна для понимания читателям, профессионально далеким от религии, философии и политики. Представляет интерес для широкого круга читателей, рекомендуется для издания.

Зав. кафедрой психотерапии и наркологии ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор

А.М.Карпов