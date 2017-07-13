Янбулат - Погасий - Тайна беззакония - по следам нефилимов - Книга Еноха
У человека разумного есть потребность в единстве и гармонии частей составляющих его душевную, биологическую, социальную и духовную жизнь. Содержательное, структурирующее и направляющее обеспечение единства человека и мира дают знания. Людям хочется все знать и понимать, иметь ответы на все вопросы. Но реальность такова, что знания людей фрагментарны, разорваны и несистемны. Это распространяется на их поведение и приводит к финансовым, социально-экономическим, политическим кризисам, которые являются, в конечном счете, следствием кризиса мировоззренческого.
Современная эпоха управляемого хаоса в мыслях и действиях насыщена информационно-психологическими манипуляциями; расщеплением знаний, мышления и поведения на упрощенные и укороченные элементы; смешением настоящего с прошлым, реального с виртуальным, добра со злом и т.д. Наша эпоха очень сложна для осознания, сохранения конструктивности и последовательности в мышлении и поведении. Людям не хватает знаний, времени, сил, терпения, денег, стабильности, безопасности, оптимизма...
Вырваться из ежедневной суеты для того, чтобы разобраться в глобальных процессах развития человечества могут только незаурядные личности, одаренные умом, волей, целеустремленностью, здоровьем и другими ресурсами для научного анализа религиозных, исторических, философских, антропологических, биологических, географических, литературных, политических знаний.
Авторы книги «Тайна беззакония: по следам нефилимов» выполнили огромный интеллектуальный труд по осознанию направлений, целей и стратегий развития человечества, охватывающий всю его историю. Наши современники и соотечественники дали нам стратегические знания, которые нам нужны, но мы их никогда бы не получили самостоятельно.
Они прочитали сотни редких книг и статей, написанных в разное время, в разных странах, на разных языках, проанализировали и синтезировали информацию о людях, подверженных влиянию Бога и его противников. В книге даны представления о технологиях разрушения духовного, психического и биологического здоровья людей на всех этапах истории от начала цивилизации до наших дней. Книга позволяет восполнить разрывы в знаниях, способствует их систематизации и единству, конструктивности и последовательности в мировоззрении и поведении.
Основные положения книги соответствуют современной научной парадигме, определяющей человека как существо биопсихосоциальное, имеющее биологические, социальные и духовные потребности с жесткой нормативной иерархией их масштабов, возрастающих от биологических через социальные к духовным. Масштаб и конфигурация духовных потребностей человека и общества определяют цели и стратегии их жизни и перспективы сохранения человеческой цивилизации.
Книга способствует решению актуальнейшей проблемы современности - самозащиты и повышению безопасности населения в цивилизационной, информационно-психологической войне. Книга написана понятным языком, интересна, доступна для понимания читателям, профессионально далеким от религии, философии и политики. Представляет интерес для широкого круга читателей, рекомендуется для издания.
Зав. кафедрой психотерапии и наркологии ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор
А.М.Карпов
Фаат Янбулат - Анатолий Погасий - Тайна беззакония - по следам нефилимов - Книга Еноха
Казань, ИД «МеДДок», 2015. - 244 с: с ил.
ISBN 978-5-9906944-1-5
Рецензенты:
Карпов А.М., зав. кафедрой психотерапии и наркологии ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор
Лаптев И.С., руководитель миссионерского служения Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии, магистр теологии
Фаат Янбулат - Анатолий Погасий - Тайна беззакония - по следам нефилимов - Книга Еноха - Содержание
Вступительное слово профессора Карпова А.М
Вступительное слово магистра теологии Лаптева И.С.
Проблема теодицеи в свете ветхозаветного апокрифа «Книга Еноха» (вместо предисловия)
- 1. Бен-элохимы Книги Бытия, 6
- 2. Отсеивая версии
- 3. Книга Еноха о гигантах
- 4. Нефилимы - первая волна гибридов
- 5. Археология нефилимов
- 6. Развращение нефилимов
- 7. Посмертная судьба нефилимов
- 8. Отличая Ангелов сатаны от злых духов
- 9. Рефаимы - вторая волна гибридов
- 10. Просчет Хама и грех Ханаана
- 11. Ответ на тупиковый вопрос
- 12. Упоминания рефаимов
- 13. Третья волна - потомки Рефаимов
- 14. Четвертая волна гибридов - сегодня
- 15. Нефилимы среди нас
- 16. Извращение через флору и фауну
- 17. Зачем дьяволу фантастика?
- 18. Спасение кинокефала Репрева
- 19. Следы нефилимов
- 20. ...да в ней намёк
- 21. Дети подземелья
- 22. Делаем промежуточные выводы
- 23. Нефилимизация - подготовка к вторжению
- 24. Природа пришельцев
- 25. Тефлоновое поколение
- 26. Тайна Беззакония
Книга Еноха
Фаат Янбулат - Анатолий Погасий - Тайна беззакония - по следам нефилимов - Книга Еноха - Вступительное слово
Наверное, нет среди нас такого человека, который хотя бы раз каждый не слышал о загадочных явлениях НЛО, сенсационных находках археологов или таинственных исчезновениях людей. Эти известия, так или иначе, касаются каждого из нас Многие пытаются игнорировать эти факты, не умещающиеся в привычную картину мира, кто-то напротив силой неуемной фантазии, развивает из них совершенно невероятные теории.
В данной книге авторы не пытаются избежать «неудобных» для многих христиан, и людей науки фактов. Подобно Апостолу Павлу, проповедующему в ареопаге «неведомого Бога», авторы входят в дискурс современных СМИ, наполненных сенсациями, и оперируя доступными и столь популярными сегодня теориями и фактами, соотносят их с Библейским откровением, с вечными истинами открытыми нам в Священном Писании.
Книга поднимает ряд глубоких вопросов, начиная от «теодицеи» (оправдания Бога) и заканчивая тайной НЛО, и предлагает ряд смелых ответов, на вопросы, поставленные как теологами, так и учеными. Несмотря на многогранность данной работы, центральной мыслью выступает извечная борьба добра со злом, битва тьмы и света, борьба Создателя мира и падшего ангела сатаны и его приспешников за людские души. Авторы напоминают нам, каким бы путем не проникало «семя змея» в человеческую душу - через ДНК, через внешнюю среду, или от самого сатаны — каждому живущему на земле сегодня дается возможность для покаяния, для рождения свыше, от нетленного «семени жены», от слова Божия, живого и пребывающего вовек. От Слова о распятом и воскресшем Спасителе Иисусе Христе, дающем надежду на вечную жизнь. Как говорит Апостол Петр: «Ибо всякая плоть -как трава, и всякая слава человеческая - как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал; но слово Господне пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам проповедано» (1 Петра 1:24).
Безусловно, некоторые тезисы достаточно спорны или нуждаются в более глубоком теологическом анализе, но несмотря на это книга достигает сразу нескольких целей: пробуждает интерес читателя к данной проблематике, предлагает поднять взор от суетных земных дел, и обратить его в мир духовный, ну а самое главное - призывает читателя к самостоятельному изучению Священного Писания. Причем призывает как верующих, назидаемых Апостолом «разбирать Писания, точно ли это так...» (Деян.17:11), так и людей далеких от христианства, обратиться к Библии, как к одному из древнейших литературных источников на нашей планете, в поиске ответов на поставленные автором непростые вопросы.
Руководитель миссионерского служения Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии на территории России, магистр теологии, И.С. Лаптев
спасибо