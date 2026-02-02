Янце - Ван дер Мейдэ - Я создам Церковь Мою - История Церкви для детей - Том 1 - 4

Книга, которую ты только что открыл, называется “...Я создам Церковь Мою...” Может быть, это название пробудило твое любопытство, ведь тебе совершенно не известно содержание этой книги? Кто это “Я”, и почему Его пишут с большой буквы? Это Иисус Христос, через Которого Бог сотворил Небо и Землю, Который живет на небе и управляет всем на Земле. С Ним ты можешь познакомиться, читая книгу Божию, Библию.

“...Я создам Церковь Мою...” - это цитата из Библии. Бог обещал, что Сам позаботится о том, чтобы всегда были люди, желающие читать Библию и стремящиеся к Богу. Многие поверили Библии и полюбили Бога. Многие захотели жить по ее законам. Эти люди, объединяясь, образовали поместные церкви, иногда большие, иногда малочисленные. Но надо сказать, что количество людей в церкви - это не самое важное. Сегодня, в двадцатом столетии, Церковь существует уже почти две тысячи лет. Ее победное шествие началось в Иерусалиме, где образовалась первая поместная церковь.

По истории Церкви написано много книг на различных языках. Читая эту книгу, ты сможешь проследить, каким образом Церковь Христа распространилась по всей земле.

Миссия “Голос мира” в Нидерландах приложила все усилия, чтобы эта история Церкви стала доступной книгой в России, особенно для детей этой страны. И вот теперь ты можешь читать ее на своем родном языке. В первом томе этой книги рассказывается о раннем периоде распространения Евангелия по миру. В последующих томах мы хотим рассказать о распространении христианства в России.

Миссия “Голос мира” и автор книги желают тебе больших благословений Божьих при чтении этих книг. Мы надеемся, что ты, читая, тоже будешь удивляться верности нашего Небесного Отца, Который сегодня, как и в древние времена, зовет людей к Себе. И это Он будет делать и в будущем, до конца дней этого мира. Это Господь обещал, и ты можешь быть уверенным, что Он это исполнит.

В.А. Янце - Ван дер Мейдэ - …Я создам Церковь Мою… - История Церкви для детей - Том 1 - I - V вв.

Пер. с нем. - Gouda, Nederland: Stichting Friedensstimme Nederland, 1999. – 162 с.

В.А. Янце - Ван дер Мейдэ - …Я создам Церковь Мою… - Том 1 – Содержание

1 Пятидесятнца: день рождения Церкви

2 Слово распространяется дальше

3 Падение Иерусалима

4 Камень, сделавшийся великой горой

5 Смерть христианам! Долой!

6 Поклонение нашему Богу

7 Игнатий, Божие зерно

8 Поликарп: да будет Божья воля!

9 Верен до смерти...

10 Свидетели на словах и на деле

11 In hoc signo vincis

12 За сердце Евангелия

13 — Меня?! Меня? Епископом?

14 — Слава Богу за все!

15 Молящаяся мать

16 „Возьми - Прочти!”

17 Августин - слуга Божий

18 Избавь меня от злого мира!

19 Ora et Labora

20 Святой Петр, молись о нас!

21 В церкви идет борьба за авторитет и власть?

В.А. Янце - Ван дер Мейдэ - …Я создам Церковь Мою… - История Церкви для детей - Том 2 - V - XIII вв.

Пер. с нем. - Gouda, Nederland: Stichting Friedensstimme Nederland, 2002. – 196 с.

В.А. Янце - Ван дер Мейдэ - …Я создам Церковь Мою… - Том 2 – Содержание

1 Патрик, поющий миссионер

2 Insula sanctorum и бездомные ради Бога

3 Франки-христиане, где ваша любовь?

4 Элигий знает тайну любви

5 Виллиброрд, апостол фризов

6 Бонифаций: «Возвещающий благое!»

7 — La ilaha illa ‘Па! Велик аллах!

8 Карл Великий — по милости Божьей король

9 — А furore normannum libere nos, Domine!

10 Два брата

11 Крещены во имя триединого Бога

12 Человеческие жертвоприношения, мученики и монахи

13 — Здесь расходятся наши пути!

14 Перед рассветом часто темнее всего!

15 — Deus vult! Бог хочет этого!

16 Действительно ли Бог хочет этого?

17 Аббат монастыря в светлой долине

18 Сокровище, скрытое в коробе

19 Франциск — «Poverello»

В.А. Янце - Ван дер Мейдэ - …Я создам Церковь Мою… - История Церкви для детей - Том 3 - XIV - XVII вв.

Пер. с нем. - Gouda, Nederland: Stichting Friedensstimme Nederland, 2004. – 190 с.

В.А. Янце - Ван дер Мейдэ - …Я создам Церковь Мою… - Том 3 – Содержание

1 В кабинете профессора Гуса

2 Джон Виклиф открыл нам глаза!

3 — Иисус, Царь Флоренции!

4 Дневник Эразма Роттердамского

5 — Ведь это чистейший обман!

6 — Папской буллы я не боюсь!

7 — Я не от чего не отрекусь!

8 — Божье поручение в моем одиночестве

9 Екатерина Борская: госпожа доктор и мать Катерина

10 Подготовка к служению Богу

11 Реформаторы Женевы

12 «Жизнь посвящаю Тебе, и отдаюсь я...»

13 «Библию читай каждый день, молись всегда»

14 В Цюрихе победила Реформация

15 Игнатий де Лойола: рыцарь Марии!

16 Чудное избавление!

17 Варфоломеевская ночь

18 Джон Нокс, реформатор Шотландии

19 — Где теперь ваша крепкая башня?

В.А. Янце - Ван дер Мейдэ - …Я создам Церковь Мою… - История Церкви для детей - Том 4

Пер. с нем. - Gouda, Nederland: Stichting Friedensstimme Nederland, 2004. – 190 с.

В.А. Янце - Ван дер Мейдэ - …Я создам Церковь Мою… - Том 4 – Содержание