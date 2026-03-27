Янега - Как выжить женщине в Средневековье

На страницах этой книги мы исследуем причины, из-за которых в общественном сознании сложилась исторически устойчивая логическая цепочка, что женщины, условно говоря, представляют собой Икс и, следовательно, рядом с ними должен быть Игрек. Сначала мы изучим интеллектуальные основы бытовавшего в Средневековье отношения к женщинам, для чего обратимся к трудам античных мыслителей Платона, Аристотеля, Галена и Гиппократа, сформировавших философские воззрения на женщин в частности и на оба пола в целом.

Далее, чтобы получить представление о религиозных устоях средневековой Европы, мы обратимся к Отцам Церкви, а именно к Блаженному Августину и Иерониму Стридонскому, заложившим основы христианской теологии. А потом, вооружившись идеями античных мыслителей, мы ознакомимся с тезисами, которые выдвигали их последователи в эпоху Средневековья, в частности богословы Альберт Великий, Фома Аквинский и Хильдегарда Бингенская, и светские литераторы, например Джеффри Чосер и Кристина Пизанская, в произведениях которых отображались взгляды, оспариваемые в академических кругах.

Хотя большинство женщин действительно вступали в брак и рожали детей, от них ожидали также, что они будут заняты и в других сферах деятельности. Большинство женщин Средневековья были крестьянками и занимались сельским хозяйством месяц за месяцем, год за годом. Также крестьянки, как и жительницы города, могли заниматься каким-либо надомным промыслом, например ткачеством, выпечкой или варкой пива.

Некоторые женщины овладевали более престижными профессиями — они были художницами и ремесленницами, продавщицами и хозяйками магазинов, повитухами, а если Церкви было угодно, то и монахинями. Между тем женщины из богатого сословия тоже не жили в праздности. Быть благородной или королевской особой по сути тоже считалось специфической и тяжелой работой. Так что женщины, хотя и были в первую очередь женами и матерями, никогда не считались только таковыми. В Средневековье быть женщиной означало постоянно работать, даже если этот труд не всегда ценился так же, как труд мужчин.

Янега Элеанор - Как выжить женщине в Средневековье - Проклятие Евы, грех выщипывания бровей и спасительное воздержание

Пер. с англ. Е. Лалаян. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. — 384 с. : ил. — (Страшно интересно).

Янега Элеанор - Как выжить женщине в Средневековье – Содержание

Введение

Глава 1. Назад, к основам

Глава 2. Женщины в глазах мужчин

Глава 3. Как любить

Глава 4. Как жить

Глава 5. Почему это важно?

Благодарности

Комментарии