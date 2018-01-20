Янг - Хижина
Книга «Хижина» (The Shack) была написана по настоянию жены. В ней Янг изложил собственные взгляды на Бога и историю своего внутреннего исцеления, которое пережил в зрелые годы. Первоначально было напечатано лишь 15 экземпляров. Но по совету друзей и с их помощью Янг подготовил рукопись к публикации.
Хижина - Уильям Пол Янг - The Shack - Разговор с Богом
Пер. с англ. Д. П. Яковлева
Москва : Издательство «Э», 2017. — 288 с.
Уильям Пол Янг - Хижина - Разговор с Богом - The Shack - Содержание
- Предисловие
- Глава 1 Пересечение путей
- Глава 2 Сгущающаяся тьма
- Глава 3 Переломный момент
- Глава 4 Великая Скорбь
- Глава 5 Угадайте, кто придет к ужину
- Глава 6 Часть числа?
- Глава 7 Бог на причале
- Глава 8 Завтрак чемпионов
- Глава 9 Давным-давно, в далеком-далеком саду
- Глава 10 Прогулка по воде
- Глава 11 Вот идет главный судья
- Глава 12 Во чреве китовом
- Глава 13 Встреча сердец
- Глава 14 Глаголы и прочие вольности
- Глава 15 Празднование друзей
- Глава 16 Утро скорби
- Глава 17 Выбор сердца
- Глава 18 Круги на воде
- Послесловие
Уильям Пол Янг - Хижина - Разговор с Богом - The Shack - Предисловие
За последние годы Мак очень изменился и стал уже вообще ни на кого не похож. Сколько я его помню, он всегда был мягким и добросердечным, но после того, как попал три года назад в больницу, он превратился в одного из тех редких людей, с которыми чувствуешь себя уютно, как ни с кем другим. Когда мы расстаемся, у меня возникает ощущение, будто я только что вел самую важную в своей жизни беседу, пусть даже говорил в основном я один. А что касается отношения к Богу, то Мак теперь уже не растекается вширь, а уходит вглубь. Однако подобное погружение дорого ему обошлось.
Сейчас он ведет себя совсем не так, как лет семь назад, когда в его жизнь вошла Великая Скорбь и он замкнулся в себе. В то время, словно по какому-то безмолвному соглашению, мы с ним почти не тусовались. Я изредка встречал его в бакалейной лавке и еще реже в церкви, и хотя мы обменивались приветственными объятиями, говорили после этого не много. Он даже избегал смотреть мне в глаза, наверное, ему не хотелось заводить разговор, который мог бы разбередить его израненное сердце.
А нынешние перемены произошли после ужасного несчастного случая с… Ну вот, снова я забегаю вперед. Всему свое время. Достаточно сказать, что последние несколько лет вернули Мака к жизни и сняли с него груз Великой Скорби, полностью изменив мелодию его жизни, и я не в силах дождаться, когда можно будет эту самую песню исполнить для вас.
Несмотря на то что Мак способен прекрасно выражать свои мысли, беседуя с вами, он чувствует себя неуверенно, когда дело доходит до письма, к которому у меня, как он знает, страсть. Поэтому он и попросил меня записать эту историю «для детей и для Нэн». Ему это нужно было для того, чтобы они поняли, как сильно он их любит и что происходит в его внутреннем мире. Вы знакомы с этим местом, местом, где в полном одиночестве пребываете вы сами, ну и еще, возможно, Бог, если вы в него верите. Разумеется, Бог может присутствовать там, даже если вы в него не верите. Это очень на него похоже.
То, о чем вы сейчас прочитаете, мы с Маком пытались облечь в слова на протяжении многих месяцев. Все это как бы… в общем, все это совершенно фантастично. Правдивы ли некоторые эпизоды этого повествования или нет, я судить не берусь. Достаточно сказать, что хотя многое описанное здесь нельзя подтвердить научным путем, оно тем не менее может оказаться правдой. Скажу честно, меня до глубины души волнует то, что я сам стал частью этой истории, побывал там, где никогда не был раньше, и не думал даже, что подобные места могут существовать; признаюсь как на духу, мне ужасно хочется, чтобы все рассказанное Маком оказалось правдой. Большую часть времени я провожу с ним, но бывают дни, когда зримый мир из бетона и компьютеров кажется настоящим, и я теряю нить, и приходят сомнения.
И еще несколько предварительных замечаний. Если вдруг эта история придется вам не по душе, Мак скажет только: «Прошу прощения, но изначально это писалось не для вас». И снова повторюсь: возможно, это происходило на самом деле. То, что вы прочитаете, это все, что запомнил о случившемся Мак. Это его история, а не моя, поэтому в тех считаных эпизодах, когда я появляюсь, я говорю о себе в третьем лице.
Память ненадежный товарищ, особенно когда речь идет о катастрофе, и я не очень удивлюсь, если, несмотря на наши старания передать все как было, какие-то фактические ошибки и искаженные воспоминания отразились на этих страницах. Это произошло непреднамеренно. Гарантирую вам, что диалоги и события настолько правдивы, насколько сумел передать их Мак, поэтому прошу вас, проявите к нему снисхождение. Вы сами увидите, что рассказывать о подобном не так-то просто.
Хижина - Уильям Пол Янг - The Shack - Разговор с Богом
Эксмо, Домино, М.2010
ISBN 978-5-699-39455-5
Двадцать шесть издательств отказались от рукописи «Хижина», а двадцать седьмое выпустило скромный тираж книги за счет автора... Но уже через год, вопреки прогнозам «экспертов» и почти без рекламы, суммарный тираж «Хижины» достиг 5 000 000 книг!
Знаменитый бестселлер! «Хижина» — это путешествие в орегонскую глушь, которое вдребезги разобьет ваши представления о природе вещей...
Семейный турпоход закончился трагедией: у Мака пропала младшая дочь. Вскоре в орегонской глуши, в заброшенной хижине, было найдено свидетельство ее вероятной гибели от рук маньяка.
Четыре года спустя так и не смирившийся с утратой отец получает подозрительное письмо, якобы от самого Господа Бога, с советом посетить ту самую лачугу. После долгих колебаний Мак решается на путешествие, которое вдребезги разобьет его представления о природе вещей.
Сегодня книга и в точном формате, спасибо!