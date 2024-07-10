7 мая 2013. Можно от души поблагодарить русских книгоиздателей и порадоваться их оперативности - совсем недавно, 23.12.12 я рекламировал новую книгу Уильяма Пол Янга "Перекрестки" на форуме в английском варианте - как она уже вышла в переводе на русский язык!

Вопрос: Если представить себе, что настало время подводить итоги, с чем бы вам хотелось ассоциироваться в памяти людей? Ответ: Разное приходит в голову. Загадка благодати — вот, наверное, самый правильный ответ. Вся моя жизнь есть свидетельство изобильной, чрезмерной благодати. Печать избыточной благодати зримо лежит на моей жизни. Посмотрите на Божье творение. Сколько в мире оттенков зеленого? Какая избыточность! Так и в наших отношениях с Богом: как бы далеко ты ни зашел, благодати тебе не избежать. Ее не просто достаточно — ее более чем достаточно. Тебя бесконечно оделяют дарами… А ты сидишь себе посиживаешь и лениво рассуждаешь, что все это так нежданно — негаданно и, конечно, незаслуженно и так далее и тому подобное. Я знаю, Он так поступает, потому что Он Таков и Ему нравится так поступать. В нашей жизни, всюду вокруг нас просто море разливанное благодати.

Уильям Пол Янг. Перекрестки. Cross Roads

Переводчик: Лев Высоцкий Издательство: Азбука, Азбука-Аттикус Серия: Книги, способные изменить жизнь ISBN 978-5-389-05156-0; 2013 г. Страниц 288 стр. Перекрестки - Уильям Пол Янг - Cross Roads - Содержание 1. Гром грянет

2 Прах к праху

3. В некотором царстве

4. Дом там, где сердце

5. И уцелел один

6. Многозначительные разговоры

7. Не сбиться с пути

8. Что же такое душа?

9. Светопреставление в святилище

10. Сомневающийся

11. Между двумя мирами

12. Ситуация усложняется

13. Внутренний разлад

14. Лицом к лицу

15. Наос[34]

16. Кусок пирога

17. Запертые комнаты

18. Развилка

19. Божий дар

20. И что теперь? Перекрестки - Уильям Пол Янг - Cross Roads - Отрывок из нового бестселлера

Словно по сигналу, Бабушка раздвинула одеяла и вернулась к очагу. Она расплела косы; черные как смоль ниспадающие волосы представляли резкий контраст с высохшим и морщинистым, но сияющим лицом. Она двигалась легко, без усилий, и лучилась довольством. Потянувшись, она почесала у себя под подбородком, где на платье не хватало пуговицы.

— Я старею, — проворчала она, — но что поделаешь?

— Ну, многое можно сделать, — решил поддразнить ее Тони. Она, возможно, была старее самой вселенной. — Больше гулять, соблюдать диету. — Он улыбнулся, и Бабушка улыбнулась в ответ.

Затем она уселась на табурет рядом с Тони, поерзала, устраиваясь поудобнее; при этом из складок ее платья исходили ка- кие‑то лучи. Тони изумленно смотрел, как она ловко перебирает их руками, даже не задумываясь о том, что делает. Лучи, накладываясь друг на друга, меняли цвет. Радужный цвет морской волны разложился на тысячи переливающихся оттенков зеленого, красные лучи струились рядом с лиловыми, а белые просвечивали то тут, то там. Вновь образовавшиеся цвета и оттенки издавали чуть слышное звучание, сливаясь в единой гармонии. Тони казалось, что он чувствует эту гармонию всем телом. Темные участки чередовались между пальцами женщины со светлыми; новые формы были настолько объемными, что, казалось, они возникают даже не в трех измерениях.

Эти фигуры и образы становились все сложнее, и неожиданно в глубине темных участков появились вспышки, целый фейерверк вспышек, похожих на разноцветные бриллианты, рассыпанные на черном бархате. Вспышки не гасли, а висели в пустоте, подмигивая и мерцая, и затем соединялись в общем танце, согласованном, но свободном. У Тони от этого чарующего зрелища захватило дух. Он чувствовал, что малейший ветерок или шепот могут развеять эту картину, разрушить ее.

Бабушка развела руки шире, словно обнимая это волшебство, и на глазах у Тони стал формироваться невероятный рисунок: разум не успевал постичь то, что видели глаза. Музыка исходила откуда‑то из его груди, она становилась все громче по мере того, как рисунок усложнялся. Тончайшие линии сияющих цветов переплетались в определенном порядке и с определенным смыслом; каждое сочетание их добавляло новый квант в общую гармонию, создавая нити случайных определенностей, цепочки хаотического порядка.

Неожиданно Бабушка рассмеялась, как маленькая девочка, и, собрав все эти чудеса, сложила их вместе, так что только меж ее пальцев просачивался пульсирующий свет. Она поднесла руки ко рту, словно собиралась раздуть затухающее пламя в очаге, и дунула, как какой‑то космический чародей, раскинув руки в стороны и обрисовав в воздухе контуры большого сердца. На этом фокус победоносно завершился.

Бабушка улыбнулась Тони, который сидел с открытым от изумления ртом.

— Понравилось?

— Нет слов, — ответил он. — Никогда не видел ничего подобного, не слышал и даже не чувствовал. Что это было?

— Струны, нити, — объяснила она деловито. — Знаешь «колыбель для кошки»? — Он кивнул, вспомнив, как играл в детстве в эту игру с нитями, натянутыми между пальцев. — Это что‑то похожее.

Помогает сосредоточиться.

— Вот как… — Он хотел задать вопрос, но колебался, боясь выдать свое невежество. — Вот то, что я только что видел — не знаю, как назвать, — ты делала это совершенно произвольно или же это изображает нечто определенное?

— Блестящий вопрос, Энтони! То, что ты видел, слышал и чувствовал, представляет прообраз совершенно определенной сущности.

— И какой же?

— Любви! Искренней, самоотверженной любви.

— Это была… любовь? — спросил он ошеломленно.

— Да, малюсенькая демонстрация любви. Детская игра, но реальная и истинная. — Бабушка улыбнулась, глядя на Тони, который растерянно хлопал глазами. — И еще одна деталь, Тони. Ты этого мог не заметить, но в своем представлении я намеренно опустила кое‑что существенное. Ты слышал и чувствовал гармонию, создаваемую лучами, — по крайней мере внешний рисунок, но заметил ли ты, что они не складываются в стройную мелодию?

И правда, мелодии Тони не слышал, это было просто сочетание гармонических созвучий.

— Ну и что? Что это за мелодия, которой там не хватало?

— Это ты, Энтони! Ты — та самая мелодия. Ты — причина существования того, что ты наблюдал и что внушило тебе такой трепет. Без тебя вся картина не имела бы ни формы, ни смысла. Без тебя все это просто… развалилось бы.

— Я не… — начал Тони, глядя на грязный пол под ногами, который, как ему показалось, начал куда‑то смещаться.

— Все в порядке, Энтони. Я знаю, ты всему этому не очень- то веришь. Ты заблудился, смотришь из очень глубокой ямы и видишь лишь поверхность вещей. Но это не испытание, которое можно провалить. Любовь никогда не осудит тебя за то, что ты заблудился, и хотя она не станет силой вынуждать тебя выйти из своего убежища, она не оставит тебя там одного.

— Кто ты? — спросил Тони. Он посмотрел индианке в глаза, и, как ему показалось, увидел в них то, что недавно наблюдал в ее руках. Слова «Святой Дух», подумал он, характеризуют ее слишком приблизительно и неполно.

Она ответила ему прямым твердым взглядом.

— Энтони, я представляю собой больше, чем ты можешь вообразить, и вместе с тем воплощаю твои самые сокровенные мечты. Я та, чью любовь к тебе ты не в силах изменить. Я та, кому ты можешь доверять. Я — голос ветра, улыбка луны, я вода, освежающая все живое. Я обыкновенный ветер, который налетает без предупреждения и сбивает тебе дыхание. Я огонь и ярость, сражающиеся со всем, что ты не считаешь Истиной, что причиняет тебе боль и мешает быть свободным. Я — Ткач, ты — мой любимый цвет, а он, — женщина кивнула в сторону Иисуса, — он — весь гобелен целиком.

Уильям Пол Янг - Ева