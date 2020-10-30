Христос Яннарас - Избранное - Личность и Эрос

Яннарас - Избранное - Личность и Эрос
Книга света
МЫ УЗНАЕМ ЛЮБОВЬ только на расстоянии неудачи. До неудачи не существует познания: познание приходит всегда после вкушения плода. В каждой любви вновь оживает опыт вкуса рая и потери рая. Мы изучаем любовь только будучи изгнанными из полноты жизни, которую он дарует.
В опыте любви мы все являемся прародителями. В отношении любви опыт других не учит нас ничему. Для каждого из нас он есть самый первый и самый большой урок жизни, самое первое и самое большое разочарование. Наибольший урок, потому что в любви мы изучаем путь жизни. И наибольшее разочарование, когда этот путь оказывается недосягаемым для нашей человеческой природы.
Наша человеческая природа (эта неопределенная смесь наших души и тела) с глубочайшей проницательностью, сверх понимания, «знает», что полнота жизни достигается только во взаимности отношения. Во взаимно всецелом самоприношении. Поэтому наша природа и облекает в любовь всю свою бездонную жажду жизни. Жажду, которую имеют наши тело и душа.
Мы жаждем жизни, и возможность жизни заключается только в связи с Другим. В личности Другого мы испрашиваем возможность жизни — взаимность в отношении. Другой становится «признаком» жизни, видимым ответом на наиболее глубокое и господствующее желание нашей природы. Возможно, что то, во что мы влюблены, не будет личностью Другого, однако наша жажда воплощена в его личности. Пусть Другой будет условностью, а наше самоприношение — самообманом. Однако и это станет ясным только с расстояния неудачи.
В результате неудачи узнаем, что любовь есть путь жизни, однако, путь недостижимый для нашей человеческой природы. Наша природа отчаянно жаждет связи, не умея существовать путем связи. Она не умеет разделяться, общаться. Умеет только захватывать жизнь, овладевать ею и использовать ее. Если вкус полноты есть общение жизни с Другим, то стремление природы отводит нас от общения к притязанию на собственность и обладание другим.
Лишение рая никогда не было наказанием, но лишь самоизгнанием.
Христос Яннарас - Избранное - Личность и Эрос
Серия «Книга Света». – М.: Изд-во РОССПЭН, 2005, 480 с.
Серия "Книга света"
ISBN 5-8243-0647-8
Христос Яннарас - Избранное - Личность и Эрос - Содержание
Хайдеггер и Ареопагит, или об отсутствии и непознаваемости Бога (1971)
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Часть I Нигилизм как теология отсутствия
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1. Метафизическое отрицание божественности Бога
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2. Историческая проповедь «смерти Бога»
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3. Нигилизм как предпосылка отсутствия и непознаваемости Бога
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Часть II Апофатизм как теология непознаваемости
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1. Отрицание как отказ и как отречение
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2. «Нигилизм» богословского апофатизма
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3. Апофатическое знание как личное участие
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4. Апофатическое знание как эротическое общение
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Личность и Эрос (1976)
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ
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Часть первая ЛИЧНОСТНЫЙ "СПОСОБ БЫТИЯ"
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Глава первая ЭКСТАТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ЛИЧНОСТИ
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Глава вторая УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ЛИЧНОСТИ
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Глава третья ЕДИНСТВО ЛИЧНОСТИ
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Часть вторая КОСМИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
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Глава первая ЛИЧНОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ КОСМОСА
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Глава вторая ЛИЧНОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА: ОТСУТСТВИЕ
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Глава третья ЛИЧНОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ: ПРИСУТСТВИЕ
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Часть третья "СЕМАНТИКА" ЛИЧНОСТНОГО ПРОЯВЛЕНИЯ
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Глава первая ЛОГОС ПРОЯВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
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Глава вторая ОБРАЗ (ИКОНА) КАК "СЕМАНТИКА" НЕ–УСЛОВНОГО ЛОГОСА
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Глава третья ОБ АНАЛОГИИ И ИЕРАРХИИ
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Часть четвертая ПАДЕНИЕ И НИЧТО
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Глава первая НИЧТО КАК "ВНЕ" ЛИЧНОГО ОТНОШЕНИЯ
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Глава вторая ЛИЧНОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ НИЧТО
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Глава третья ЭТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ НИЧТО
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Вариации на тему «Песни Песней» - эссе о любви (1992)
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1. OUVERTURE
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2. MODULATIO
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3. APPOGGIATURA
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4. NOTES DE PASSAGE
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5. INTERVALLUM
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6. DIVERTIMENTIO
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7. PROMENADE PARMI LES TONS VOISINS
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8. SCHERZO
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9. STRETTO
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10. EXPOSITION AU RELATIF
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11. СОММА
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12. CANTUS FIRMUS
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13. RICERCARE
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14. REPRISE
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15. IМIТАТIОN
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16. DISSONANTIA
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17. CONCLUSION SUR PEDALE DE DOMINANТЕ
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18. ТЕ DEUM
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Примечания
Христос Яннарас - Избранное - Личность и Эрос - § 11. ИСТИНА КАК ОТНОШЕНИЕ
Итак, в том, что касается проблемы сущности, или Бытия, а также преодоления интеллектуально–онтических дефиниций, мы могли бы сохранить здесь высказывания Хайдеггера о проявлении и о Ничто как о единственных способах понимания Бытия во времени. Но исходя из онтологических установок христианского Востока, мы должны понять проявление как личное отношение, а Ничто - как отсутствие отношения. В таком случае единственная возможность постижения Бытия как при–сутствия и от–сутствия будет определяться уже не темпоральностью, а отношением.
(В следующей главе мы увидим, что и темпоральность есть производное личного отношения, мера отношения.) Бытие или Ничто, не–потаенность или потаенность сущего есть соотнесенность или не–соотнесенность с личностью, выражение или сокрытие речи Бытия как содержания личности. Вещи суть, существуют не как рассудочно–сознательная или априорно–эмпирическая (но в любом случае предметная) достоверность; не как безмятежное тождество с бытием, в совокупности всех своих свойств (то есть как просто сущее); не как не–Ничто (nicht Nichts), то есть "проявление" во времени, — но только как событие соотнесенности с личностью, как при–сутствие. Далее мы увидим, что и сама личность существует только как при–сутствие. Но в том, что касается соотносительного при–сутствия личности, эта соотнесенность осуществляется (онтологически — "субстанциально", а не только "функционально") в связи с другой инаковостью: не только личностной, но и "сущностной".
Однако настаивая на соотнесенном с личностью истолковании при–сутствия сущего, мы должны определить эту соотнесенность прежде всего как познавательную возможность, а не как объективную необходимость. Соотнесенность сущих с личностью представляет собой "всплывание" из потаенности не–отношения; истина сущих — это речь (логос) Бытия в диа–логе личного отношения. Бытие не есть принадлежность сущего, совокупность его свойств. Сущее свидетельствует о Бытии, выходя в пространство личного отношения, соотносясь с бытием как содержанием личности. Следовательно, мы не можем отделить существование вещей от способа бытиясуществующего, то есть от соотнесенности с личностью. Личность связана с сущим в силу проявления сущности как при-сутствия. Личность и сущее составляют онтологическое отношение, в котором открывается Бытие.
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