Яннарас - Свобода этоса
Книга «Свобода этоса» выдающегося греческого мыслителя Христоса Яннараса — это глубокий философский манифест, бросающий вызов юридическому и моралистическому пониманию этики. Автор анализирует современный цивилизационный кризис Запада, видя его причину в отрыве нравственных норм от онтологии (учения о бытии). Яннарас противопоставляет конвенциональной морали — набору внешних правил и запретов — этос личности, укорененный в традициях Восточной церкви. Используя аппарат экзистенциализма и персонализма, он доказывает, что подлинная нравственность возможна только как акт свободы и любви, а не как слепое подчинение закону.
Центральная идея труда заключается в том, что «грех» — это не юридическое преступление, а экзистенциальная катастрофа, «промах» мимо истинной жизни. Яннарас жестко критикует пиетизм — индивидуалистическое благочестие, которое он называет «ересью, отменяющей Церковь». Через призму литургии, аскезы и искусства автор раскрывает путь преображения человека из биологической особи (индивида) в уникальную Личность, существующую в общении. Книга, выдержавшая три издания и вызвавшая в свое время бурные дискуссии и гонения, теперь доступна российскому читателю в строгом научном переводе Галины Вдовиной.
Христос Яннарас — Свобода этоса
М.; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2025. — 276 с. (Серия Lumen culturae)
ISBN 978-5-98712-468-0. Перевод Г. В. Вдовиной.
Христос Яннарас — Свобода этоса - Содержание
Личность и Эрос: Эротическое событие как выход за пределы себя ради Другого — основа церковной онтологии.
Критика пиетизма: Анализ того, как моральный фанатизм и «братства» подменяют живое церковное общение суррогатом дисциплины.
Юродивые Христа ради: Пример предельной свободы этоса, осмеивающего мирские приличия ради верности Истине.
Этос литургического искусства: Сравнение готики и византийского зодчества как двух разных способов «доступа» к Божественному.
Социальное измерение: Евхаристия как отправная точка для трансформации общества и восстановления приходской жизни.
