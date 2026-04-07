Книга «Свобода этоса» выдающегося греческого мыслителя Христоса Яннараса — это глубокий философский манифест, бросающий вызов юридическому и моралистическому пониманию этики. Автор анализирует современный цивилизационный кризис Запада, видя его причину в отрыве нравственных норм от онтологии (учения о бытии). Яннарас противопоставляет конвенциональной морали — набору внешних правил и запретов — этос личности, укорененный в традициях Восточной церкви. Используя аппарат экзистенциализма и персонализма, он доказывает, что подлинная нравственность возможна только как акт свободы и любви, а не как слепое подчинение закону.

Центральная идея труда заключается в том, что «грех» — это не юридическое преступление, а экзистенциальная катастрофа, «промах» мимо истинной жизни. Яннарас жестко критикует пиетизм — индивидуалистическое благочестие, которое он называет «ересью, отменяющей Церковь». Через призму литургии, аскезы и искусства автор раскрывает путь преображения человека из биологической особи (индивида) в уникальную Личность, существующую в общении. Книга, выдержавшая три издания и вызвавшая в свое время бурные дискуссии и гонения, теперь доступна российскому читателю в строгом научном переводе Галины Вдовиной.

Христос Яннарас — Свобода этоса

М.; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2025. — 276 с. (Серия Lumen culturae)

ISBN 978-5-98712-468-0. Перевод Г. В. Вдовиной.

