Янси - Библия, которую читал Иисус

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Христиане быстро забывают Ветхий Завет; в массовой культуре даже следы его практически отсутствуют. Смеха ради Джей Лино проверял аудиторию на знание Библии: "Назовите хотя бы одну из Десяти заповедей". Кто-то отважился: "Бог помогает тем, кто сам себе помогает". Раздался общий хохот, но другие участники справились ничуть не лучше. Опросы показывают, что восемьдесят процентов американцев, согласно их собственному мнению, верят в Десять заповедей, однако очень немногие способны перечислить хотя бы четыре. Половина взрослого населения Америки не знает, что книга Бытия — это первая книга Библии. Четырнадцать процентов считают, что Жанна д'Арк была женой Ноя.

Что еще удивительнее: профессор Уитон-колледжа Гери Бердж обнаружил, что незнание Ветхого Завета распространено и в церковных кругах. В течение нескольких лет Бердж опрашивал абитуриентов своего колледжа, дающего фундаментальное евангелическое образование, и убедился, что молодые люди, с детства посещавшие воскресную школу, смотревшие по телевизору бесконечный сериал "Веджи" и слушавшие бесчисленное множество проповедей, не знакомы с самыми основными фактами, содержащимися в Ветхом Завете.

Филип Янси - Библия, которую читал Иисус

Пер. с англ. Л.Сумм

М.: Триада, 2001, 216 с.

ISBN 5-86181-192-Х

Филип Янси - Библия, которую читал Иисус - Содержание

Предисловие

  • 1. Стоит ли чтение Ветхого Завета наших усилий?

  • 2. Иов: взгляд в темноте

  • 3. Второзаконие: сладость и горечь

  • 4. Псалмы: переизбыток духовности

  • 5. Екклесиаст: итоги мудрости

  • 6. Пророки: Бог отвечает

  • 7. Предвестие последнего ответа

Примечания

Added 23.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

