Христиане быстро забывают Ветхий Завет; в массовой культуре даже следы его практически отсутствуют. Смеха ради Джей Лино проверял аудиторию на знание Библии: "Назовите хотя бы одну из Десяти заповедей". Кто-то отважился: "Бог помогает тем, кто сам себе помогает". Раздался общий хохот, но другие участники справились ничуть не лучше. Опросы показывают, что восемьдесят процентов американцев, согласно их собственному мнению, верят в Десять заповедей, однако очень немногие способны перечислить хотя бы четыре. Половина взрослого населения Америки не знает, что книга Бытия — это первая книга Библии. Четырнадцать процентов считают, что Жанна д'Арк была женой Ноя.
Что еще удивительнее: профессор Уитон-колледжа Гери Бердж обнаружил, что незнание Ветхого Завета распространено и в церковных кругах. В течение нескольких лет Бердж опрашивал абитуриентов своего колледжа, дающего фундаментальное евангелическое образование, и убедился, что молодые люди, с детства посещавшие воскресную школу, смотревшие по телевизору бесконечный сериал "Веджи" и слушавшие бесчисленное множество проповедей, не знакомы с самыми основными фактами, содержащимися в Ветхом Завете.
Филип Янси - Библия, которую читал Иисус
Пер. с англ. Л.Сумм
М.: Триада, 2001, 216 с.
ISBN 5-86181-192-Х
Филип Янси - Библия, которую читал Иисус - Содержание
Предисловие
1. Стоит ли чтение Ветхого Завета наших усилий?
2. Иов: взгляд в темноте
3. Второзаконие: сладость и горечь
4. Псалмы: переизбыток духовности
5. Екклесиаст: итоги мудрости
6. Пророки: Бог отвечает
7. Предвестие последнего ответа
Примечания
