Меня притягивает слово «благодать», потому что из всех великих богословских понятий оно единственное не подверглось порче. Я назову его «последним великим словом», потому что в любой, самой расхожей фразе оно сохраняет некий отблеск изначальной славы. Это слово, как мощный водоносный слой, лежит в глубине нашей горделивой цивилизации, напоминая: все блага проистекают не из собственных наших усилий, а из Божьей благодати. Даже сейчас, как бы далеко мы ни зашли в своем секуляризме, мы продолжаем тянуться к этому источнику. Прислушайтесь, как мы употребляем слово «благодать» и родственные ему слова.

М. : Триада, 2007, - 352 с.

ISBN 5–86181–326–4

Филип Янси - Что удивительного в благодати - Содержание

Последнее великое слово

Часть I. О сладостное имя

Пир Бабетты Мир без благодати Истомившийся отец Алогичность благодати

Часть II. Разорвать замкнутый круг

Неразрывная цепь Противоестественный поступок Зачем прощать? Поквитаться Арсенал благодати

Часть III. Скандал

Прибежище ублюдков Чудики — вон! Благодать, возвращающая зрение Ловушка Уход от благодати

Часть IV. Благодать возвещена глухим