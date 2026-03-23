Оглядываясь на мои годы, проведенные в Библейском колледже, я вижу, что, несмотря на все благочестивые личные переживания, Иисус для меня становился все более далеким. Он стал объектом исследования. Когда я вспоминал список из тридцати четырех особых чудес Евангелий, я не мог припомнить, чтобы хоть одно из них изменило мою жизнь. Я учил заповеди блаженства, еще не столкнувшись с тем, что никто из нас — я в последнюю очередь — не мог понять эти таинственные слова, не говоря уже о том, чтобы жить по ним.

Немного позднее, в шестидесятые годы (которые, в действительности, коснулись меня, как и всей церкви, лишь в самом начале семидесятых), все было подвергнуто сомнению. Чудящий Иисус — само это выражение было бы оксюмороном в спокойные пятидесятые — внезапно появился на сцене, словно из космоса. Последователи Иисуса не были больше чистоплотными представителями среднего класса; появились неопрятные растрепанные радикалы. Либеральные теологи начали изображать Иисуса на плакатах в одном ряду с Фиделем Кастро и Че Геварой.

Я осознал, что, в сущности, Иисус всегда, включая изображения Доброго Пастыря времен моей воскресной школы и Иисуса Объединенных Наций из библейского колледжа, представал с бородой и усами, которые были строго запрещены в библейском колледже. Передо мной начали возникать неясные вопросы, которые никогда не приходили мне в голову в детстве. Как, например, попытка убедить людей в том, что они должны быть добрыми по отношению друг к другу, могла привести к распятию?

Какое правительство казнило бы Мистера Роджерса или Капитана Кангару? Томас Пейн сказал, что ни одна религия не может быть поистине божественной, если в ней есть доктрина, оскорбляющая чувства маленького ребенка. А как же быть с распятием?

Филипп Янси - Иисус, которого я не знал

Издательство «Кайрос» Санкт–Петербург , 2001г. - 343стр.

ISBN 5–89829–005–2

Филипп Янси - Иисус, которого я не знал - Содержание

Отзывы о книге

Выражаю благодарность

Часть первая Кем Он был

1 Иисус, которого, казалось, я знал

2 Рождение: визит на планету

3 Декорации: еврейские корни и почва

4 Искушение: откровенный разговор в пустыне

5 В профиль: на что бы я обратил внимание?

Часть вторая Зачем Он пришел

6 Заповеди блаженства: счастливые неудачники

7 Весть: Проповедь преступления

8 Миссия: революция благодати

9 Чудеса: моментальный снимок сверхъестественного

10 Смерть: последняя неделя

11 Воскресение: невероятное утро

Часть третья Что Он оставил после себя