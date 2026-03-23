Учась в старших классах, я ходил в церковь, размещавшуюся в блочном доме на территории бывшей конефермы. Неподалеку от нашего «здания» еще оставалось несколько пустовавших заваленных сеном конюшен. Однажды в воскресенье загорелась самая большая конюшня. С воем ворвались пожарные машины, дьяконы бросились разбирать завалы, отвязывать лошадей, а прихожане стояли и смотрели, как оранжевые языки пламени взмывают в небо. Жар ударял в лица. Когда огонь погас, мы чинно вошли в святилище, наполненное теперь запахами гари и угольев, и слушали, как пастор читал импровизированную проповедь об адском пламени, которое, как он нас уверял, раз в семь горячее того, которое мы только что видели.
Этот образ надолго отпечатался у меня в памяти, потому что в тот момент наша церковь действительно пахла «адским огнем и серой». Мы казались себе малым стадом, кочующим в мире, полном опасностей. Один неверный шаг — и мы, оступившись, собьемся с безопасной тропки и угодим в языки адского пламени. Церковь была для нас крепостью, защищавшей от страшного внешнего мира.
Филип Янси - Много шума из–за церкви
Издатель: Триада 153 стр., 2008 год
ISBN: 978-5-86181-223-8
Филип Янси - Много шума из–за церкви Содержание
Глава 1 Много шума из–за церкви
Взгляд вверх
Взгляд вокруг себя
Взгляд по сторонам
Взгляд внутрь себя
Пляж
Глава 2. Каков же был Божий замысел?
Когда Павлу не хватило слов
Группы поддержки, созданные Богом
Водительские права
Божий травмопункт
Божья электричка
Божья семья
Божья раздевалка
Последнее сравнение
Глава 3. За стенами церкви
Разросшаяся косточка
Глотая слезы
Выросший на слезах
Сила в слабости
Жесткая мозоль
Зачем стараться?
Послесловие: Похвала честности
