Янси - Много шума из–за церкви

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Учась в старших классах, я ходил в церковь, размещавшуюся в блочном доме на территории бывшей конефермы. Неподалеку от нашего «здания» еще оставалось несколько пустовавших заваленных сеном конюшен. Однажды в воскресенье загорелась самая большая конюшня. С воем ворвались пожарные машины, дьяконы бросились разбирать завалы, отвязывать лошадей, а прихожане стояли и смотрели, как оранжевые языки пламени взмывают в небо. Жар ударял в лица. Когда огонь погас, мы чинно вошли в святилище, наполненное теперь запахами гари и угольев, и слушали, как пастор читал импровизированную проповедь об адском пламени, которое, как он нас уверял, раз в семь горячее того, которое мы только что видели.

Этот образ надолго отпечатался у меня в памяти, потому что в тот момент наша церковь действительно пахла «адским огнем и серой». Мы казались себе малым стадом, кочующим в мире, полном опасностей. Один неверный шаг — и мы, оступившись, собьемся с безопасной тропки и угодим в языки адского пламени. Церковь была для нас крепостью, защищавшей от страшного внешнего мира.

Филип Янси - Много шума из–за церкви

Издатель: Триада 153 стр., 2008 год

ISBN: 978-5-86181-223-8

Филип Янси - Много шума из–за церкви Содержание

  • Глава 1 Много шума из–за церкви

    • Взгляд вверх

    • Взгляд вокруг себя

    • Взгляд по сторонам

    • Взгляд внутрь себя

    • Пляж

  • Глава 2. Каков же был Божий замысел?

    • Когда Павлу не хватило слов

    • Группы поддержки, созданные Богом

    • Водительские права

    • Божий травмопункт

    • Божья электричка

    • Божья семья

    • Божья раздевалка

    • Последнее сравнение

  • Глава 3. За стенами церкви

    • Разросшаяся косточка

    • Глотая слезы

    • Выросший на слезах

    • Сила в слабости

    • Жесткая мозоль

    • Зачем стараться?

  • Послесловие: Похвала честности

Added 23.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

